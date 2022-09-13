Αρκεί η γυμνή Maya Hawke να «ξεπλύνει» τον Μπαλτίς;

Δεν υπάρχει τρόπος να ξε-δεις αυτό που για χρόνια έδειχνε μέσω της Τέχνης του ο Μπαλτίς. Οι αμιγώς σεξουαλικοποιημένες εικόνες νεαρών κοριτσιών, που έχουν εξέχουσα θέση στο έργο του, σε κυνηγούν. Η Τερέζ (που) ονειρεύεται είναι μία τέτοια εικόνα, αν και η πιο ήπια μάλλον από τις πολλές του Μπαλτίς.

Γι’ αυτό το έργο, το 2017, εν μέσω εξελίξεων και αποκαλύψεων που προκαλούσε το MeToo, στον χώρο του θεάματος (κυρίως) και της Τέχνης είχε γίνει φασαρία. Είχε υπάρξει αίτημα να αντικατασταθεί το έργο στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, όπου και εκτίθετο, ακριβώς για την ηδονοβλεπτική ματιά στο νεαρό κορίτσι.

Δεν ήταν η πρώτη φορά. To 2014 το Mουσείο Folkwang της πόλης Essen στη Γερμανία ακυρώνει προγραμματισμένη έκθεση με τίτλο και θεματική «Balthus: οι τελευταίες εικόνες».

Στην έκθεση θα παρουσιάζονταν 2.000 (!) φωτογραφίες Polaroid, που είχε τραβήξει ο διάσημος Πωλονο-γάλλος ζωγράφος στα τελευταία χρόνια της ζωής του, όταν πια δεν μπορούσε να ζωγραφίσει. Τι πρόβλημα, όμως, υπήρχε με τις Polaroid του Μπαλτίς;

Βασικά, τι πρόβλημα θα μπορούσε να υπάρχει με μία ατέλειωτη σειρά από νωχελικές πόζες έφηβων κοριτσιών που απαθανατίστηκαν αισθησιακά μεν, όχι όμως και χυδαία;

«Οι 115 polaroid της Άννας», που τότε εκτέθηκαν στην πασίγνωστη γκαλερί Gagosian δίχασε τους καλλιτεχνικούς κύκλους της Νέας Υόρκης. Κάποιοι λάτρεψαν τις λήψεις, κάποιοι σάστισαν με τις όχι ιδιαίτερα γνωστές, παράπλευρες καλλιτεχνικές συνήθειες του Μπαλτίς και κάπου εκεί ήρθε και το καλλιτεχνικό gossip. Ποια ήταν η ανήλικη μούσα με το όνομα Άννα;

Κι αν στη Νέα Υόρκη κριτικοί και θεατές συνήλθαν γρήγορα από το μούδιασμα, στη Γερμανία η έκθεση –που είχε όλη τη σειρά των 2000 polaroid- ακυρώθηκε λόγω των οργισμένων αντιδράσεων του κοινού.

Στο μεταξύ, ο ψίθυρος στους καλλιτεχνικούς κύκλους είχε γίνει πλέον θέμα σε διεθνή Μέσα Ενημέρωσης που έψαχναν την ταυτότητα και τις πραγματικές σχέσεις της Άννας με τον Μπαλτίς. Και τις βρήκαν: η μούσα του, η μικρή Anna Wahli, κόρη γιατρού και παιδί εύπορης οικογένειας ήταν γειτόνισσα του καλλιτέχνη. Ζούσε στο καντόνι της Vaud στo Rossiniere της Ελβετίας, καταφύγιο και ησυχαστήριο των τελευταίων χρόνων της ζωής του Μπαλτίς.

Η οικογένεια του κοριτσιού γνώριζε πολύ καλά για τις επισκέψεις στο ατελιέ του, όπως και για τις πόζες της από τα 8 της χρόνια μέχρι τα 16 της και δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα, ενώ ποτέ στην μακρόχρονη καριέρα του ο Μπαλτίς δεν βρέθηκε αντιμέτωπος με κάποια καταγγελία, κάποια μήνυση, απολύτως τίποτα. Το τότε ανήλικο μοντέλο του, μεγαλώνοντας επέλεξε να γίνει κοινωνική λειτουργός, με διάφορα κείμενα να αποδίδουν αυτή την επιλογή στην επιδραστική καλλιτεχνική της σχέση με τον Μπαλτίς.

Βέβαια, από τα 00s και μετά, όλο και περισσότερο, οι εικόνες του Μπαλτάσαρ Κλοσόφσκι ντε Ρόλα, ειδωμένες από νέο πρίσμα πια, προκαλούσαν αμηχανία, μούδιασμα και δεύτερες σκέψεις για τον τρόπο που απαθανατίστηκαν. Για το πώς ο καλλιτέχνης έκλεψε αυτές τις στιγμές από τα ανήλικα μοντέλα του και τις «πάγωσε» στον καμβά του.

Κι αν το 2017 τάραζε και εξόργιζε ακόμη το κοινό μια τέτοια εικόνα σαν της Τερέζ, αντιλαμβάνεται κανείς τι έγινε το 1977 όταν επιχειρήθηκε να εκτεθεί το «Μάθημα Κιθάρας», πόση ανατριχίλα και αποστροφή ένιωσαν θεατές και κριτικοί, όταν έπρεπε να μιλήσουν για το ποιος ακριβώς ήταν ο συμβολισμός στην εικόνα μίας μεσήλικης γυναίκας που στην αγκαλιά της κρατούσε ένα κορίτσι με κατεβασμένο το εσώρουχο, και το χέρι της φαινόταν να παίζει με το αιδοίο της ανήλικης. Μύλος!

Όπως είχε γράψει πριν από χρόνια και ο κριτικός Τέχνης του περιοδικού New York, «ο Balthus μας παγιδεύει, επειδή μπορεί, σε ένα ηθικό δίλημμα. Οι όμορφα διακριτικές παραβιάσεις των ταμπού, του εξασφάλισαν μία μόνιμη θέση ανάμεσα στην κυρίως υπερρεαλιστική, ελευθεριάζουσα παρισινή πρωτοπορία της δεκαετίας του ’90».

Γιατί, όμως, συζητάμε σήμερα γι’ αυτόν τον τύπο; Ποιος του έδωσε ξανά θέση στην επικαιρότητα; Σε ποιον οφείλουμε αυτή τη νεκρανάσταση ξεχασμένων ενοχλητικών συζητήσεων;

Στη Maya Hawke. Το κορίτσι που οι περισσότεροι γνωρίζουμε ως ηθοποιό και πρωταγωνίστρια της σούπερ δημοφιλούς σειράς Stranger Things, είναι επίσης τραγουδίστρια. Για την ακρίβεια μία πολύ φεμινιστικής τροχιάς καλλιτέχνις που στον τελευταίο της δίσκο αποφάσισε να δώσει φωνή σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα του Μπαλτίς, την Thérèse, τον πίνακα που τόσο θόρυβο είχε προκαλέσει το 2017 στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.

Η Hawke για να επικοινωνήσει αυτή την ανάγκη να «μιλήσει» πια και η Τερέζ, έξω από τα δόντια και όχι με μισόλογα, και κυρίως να συνομιλήσει με τον ηδονοβλεψία δημιουργό της, εκτός από τους στίχους χρησιμοποίησε και το ίδιο της το γυμνό σώμα. Και μπόλικο αναπολογητικό οργιώδες σεξ.

Στο βίντεο κλιπ εμφανίζεται ολόγυμνη –με τη σκηνοθεσία να μην αποκρύπτει τίποτα από τον θεατή- σε ένα δάσος και σε κάτι που θυμίζει εφηβική τρέλα που ξεφεύγει προς το όργιο, ενώ οι στίχοι του τραγουδιού, μοιάζουν λίγο να ζητούν τα ρέστα και λίγο να επιχειρούν να χειραφετήσουν την –στο διηνεκές κοιμισμένη- Τερέζ που τόσο πολύ έγινε αντικείμενο κριτικής, τόσο πολύ «χρησιμοποιήθηκε» ως όχημα έμπνευσης από τον καλλιτέχνη και ως αφορμή λογοκρισίας από κριτικούς και θεατές.

I go see Thérèse dreaming

She’s stretching out her sore shoulder

Leaning back, eyes closed, reaching up

She’s wishing she was older

Dreaming of an appaloosa

Saddled up, riding out of town

Dreaming of a Shelby cobra

Digging her tires in the ground

Bleeding, bringing in a new year’s mess

Unaware of the stain on her dress

It’s tactless, its a test

It’s just Thérèse

It’s just Thérèse

White kitten in the corner

Obscene

It really says it all

Milk matches her underwear

Get her down

Take her off the wall

She dreams of Marlon in Austin

Their bodies tangled in a net

She thinks of him every so often

When she feels like a space cadet

She empathizes with your feelings

She’s more interested in the ceilings

It’s tactless, it’s a test

It’s just Thérèse

It’s just Thérèse

It’s tactless, it’s a test

It’s just Thérèse

It’s just Thérèse

She reminds me of memories

Sleeping off the growing pains

We were see anemones

Spelling out each others names

Whispering inside our red house

While the adults were a-sleeping

I guess Thérèse is just for me

A quiet I keep on keeping

Thérèse does not belong to you

The horses, cars, and cowboys do

It’s tactless, it’s a test

It’s just Thérèse

It’s just Thérèse

It’s tactless, it’s a test

It’s just Thérèse

It’s just Thérèse

It’s tactless, it’s a test

It’s just Thérèse

It’s tactless, it’s a test

It’s just Thérèse

Ανάμεσα στο «εύχεται να ήταν μεγαλύτερη» και στο «η Τερέζ δεν ανήκει σε κανέναν» των στίχων, αντιλαμβάνεται κανείς την προσπάθεια της Hawke με έναν κάπως πανκ τρόπο να μιλήσει σε σύγχρονο πλαίσιο για ένα έργο που λογοκρίθηκε, παραλίγο αποσύρθηκε, σχολιάστηκε για την υποβόσκουσα ανηθικότητά του και για την παιδοφιλική αιχμή του, όμως δεν κατανοήθηκε ποτέ από την πλευρά του μοντέλου.

Σε μια ανάρτησή της στο Instagram και αναφερόμενη στο τραγούδι της “Thérèse”, η Hawke γράφει: «Μου αρέσει η ιδέα ότι ένα τραγούδι είναι σαν ένα μικρό άγριο ζώο που μπορείς να πιάσεις για λίγο στο χέρι σου και μετά να το αφήσεις να επιστρέψει στο περιβάλλον του».

Προφανώς αυτός ήταν ο τρόπος της Hawke να μην εμπλακεί στην αιώνια κουβέντα που αφορά τις προθέσεις του Μπαλτίς κάτω από την ρομπ-ντε-σαμπρ του καλλιτέχνη. Ασχέτως που η ίδια έστειλε «το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να πάει να γ@@ηθεί», μιλώντας σε βραδινό talk show για το ζήτημα των αμβλώσεων, εδώ προφανώς θεωρεί αρκετή την καλή φεμινιστική της πρόθεση να αποκαταστήσει την Τερέζ και όχι τον δημιουργό της.

Δυστυχώς, όμως, όταν αγγίζεις τέτοια θέματα, δεν μπορείς να είσαι απλώς καλλιτέχνις. «Α, είχα μια έμπνευση και ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε». Όταν αποφασίζεις να απαντήσεις σε όλο αυτό το έξαλλο κύμα που ζητά να αναστοχαζόμαστε πάνω στα έργα της διάνοιας, όταν αυτά πατάνε κόκκινες γραμμές, η Τέχνη για την Τέχνη δεν αρκεί. Το θέμα της συναίνεσης και ο σεβασμός του υποκειμένου είναι μέσα στην κουβέντα είτε θέλεις να την κάνεις είτε όχι.

Και ναι, σύμφωνοι. Είναι πολύ ωραίος ο τρόπος της Hawke να ασχοληθεί με την Τερέζ. Είναι μια καλή προσπάθεια. Μια καλοπροαίρετη προσπάθεια με φεμινιστικό πρόσημο. Αλλά δεν αρκεί.

