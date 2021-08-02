Διευθύντρια ΜΕΘ του “Σωτηρία”: Νιώθω οργή που δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε για την αξιοπιστία του εμβολίου

Η Αντωνία Κουτσούκου είναι καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και Διευθύντρια της Πανεπιστημιακής ΜΕΘ του Nοσοκομείου Σωτηρία και δέχτηκε να μας μιλήσει για το ποια είναι η κατάσταση με την πανδημία σήμερα.
Κυρία Κουτσούκου, αυτό που θέλει να μάθει ο περισσότερος κόσμος είναι μάλλον το πού βρισκόμαστε τώρα.
Όλοι έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε μπροστά σ’ένα 4ο κύμα. Έχει κυριαρχήσει η μετάλλαξη Δέλτα και δεδομένου ότι δεν έχουν εμβολιαστεί όλοι, έχουν αρθεί τα μέτρα και έχουμε καλοκαίρι με αποτέλεσμα ο κόσμος να θέλει να βγει μια βόλτα, έχουμε αύξηση των κρουσμάτων και αύξηση των εισαγωγών στο νοσοκομείο. Αυτό, ευτυχώς, δεν έχει μεταφραστεί και ως αύξηση των νοσηλευομένων στις ΜΕΘ. Ελπίζω να παραμείνει έτσι, αν και όλοι διατηρούμε μια μεγάλη ανησυχία.
Πόση απόσταση υπάρχει ανάμεσα στην πραγματικότητα τη δική σας, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, και την πραγματικότητα που βλέπετε έξω με αντιεμβολιαστές να διεκδικούν το δικαίωμα στην άρνηση του εμβολίου; Πώς νιώθετε με αυτό;
Τεράστια. Νιώθω πρώτον ανησυχία. Δεύτερον, απογοήτευση για το τι επικρατεί έξω. Μερικές φορές νιώθω οργή όταν κάποιος απ’αυτούς τους αρνητές, ακόμη και νέος, φτάνει να νοσηλεύεται στη μονάδα κι εμείς βιώνουμε την αγωνία του να τα καταφέρει. Τότε, όταν σκέφτομαι ότι δεν πίστευε καν στην ύπαρξη του ιού και αρνείτο να κάνει το εμβόλιο και τώρα κινδυνεύει η ζωή του, νιώθω οργή που δεν έχουμε καταφέρει ως επιστημονική κοινότητα και ως πολιτεία να πείσουμε για την αξιοπιστία του εμβολίου.
Περιμένατε τέτοια ισχυρή παρουσία των αρνητών όταν ξεκίνησε η πανδημία;
Όχι. Δεν το περίμενα. Δεν το φανταζόμουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα έλεγαν ότι διασωληνώνουμε τους αρρώστους γιατί παίρνουμε λεφτά. Ή ότι το εμβόλιο θα έχει μέσα τσιπάκια ή ότι θα τροποποιήσει το DNA. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία επιστημονική υπόσταση.
Η μετάλλαξη Δέλτα είναι διαφορετική από τα υπόλοιπα στελέχη του κορονοϊού;
Οι επιστήμονες όταν μιλάνε, πρέπει να μιλάνε βάσει δεδομένων, από μελέτες. Αυτό που ξέρουμε σήμερα για την μετάλλαξη Δέλτα είναι ότι μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα.
Καλύπτεται απ’τα ήδη υπάρχοντα εμβόλια;
Αυτό που ξέρουμε τώρα από μελέτες είναι ότι ναι, σε μεγάλο βαθμό, τα εμβόλια καλύπτουν και την μετάλλαξη Δέλτα.
Έχουν υπάρξει ασθενείς που ενώ ήταν αρνητές, μετά τη νοσηλεία τους άλλαξαν γνώμη;
Nαι. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι είπαν ότι “ήμουν αρνητής, δεν το πίστευα, αλλά τώρα θα βγω έξω και θα λέω στον κόσμο να κάνει το εμβόλιο”.
Τι σκέψεις έχετε για το φαινόμενο των επαγγελματιών υγείας που αρνούνται να εμβολιαστούν;
Θεωρώ πως όταν έχεις κάτι απέναντί σου πρέπει πάντα να σκέφτεσαι το αίτιο. Πρέπει δηλαδή να σκέφτεσαι “γιατί αυτός συμπεριφέρεται έτσι, τι τον ωθεί σ’αυτή τη στάση;”. Πιστεύω πως ένας απ’τους λόγους που οδηγούν στην άρνηση εμβολιασμού είναι ο φόβος. Ο φόβος για το καινούργιο. Αυτό είναι θεμιτό. Όλοι νιώθουμε φόβο. Όμως με εργαλεία τα πραγματικά περιστατικά, την επιστήμη και τη λογική προσπαθούμε να τον ξεπεράσουμε. Ένα μικρό ποσοστό των ανθρώπων που εργάζονται σε νοσοκομεία φαίνεται ότι έχει εντονότερο φόβο και δεν του φτάνουν τα μέχρι τώρα δεδομένα για να τον ξεπεράσει. Έτσι θα το εξηγούσα.
Η προσπάθεια που γίνεται να χρησιμοποιηθούν δημοφιλή πρόσωπα ως παραδείγματα υπέρ του εμβολιασμού, πιστεύετε πως έχει αποτέλεσμα;
Σ’αυτούς που έχουν αμφιβολίες δεν θα το’λεγα. Αποτέλεσμα θα είχε αν εμείς, ως επιστημονική κοινότητα κι εσείς ως δημοσιογράφοι, προσεγγίζαμε το θέμα με περισσότερη ακρίβεια. Απ’την δική μας πλευρά, βγήκαν επιστήμονες προς τα έξω και μίλησαν στα ΜΜΕ διατυπώνοντας διάφορες απόψεις που επέτρεψαν την αμφισβήτηση της ακεραιότητας των θέσεών μας.
Υπάρχουν κάποιοι που βγαίνουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ και μιλάνε επί παντός επιστητού. Αυτό δεν είναι σωστό. Ο καθένας μας πρέπει να μιλάει μόνο γι’αυτά που ξέρει.
Το αντίθετο δημιουργεί μια θολούρα και μια σύγχυση στον κόσμο. Ταυτόχρονα, υπάρχει κι άλλο πρόβλημα. Έστω ότι εμβολιάζεται κάποιος και ρωτάει εμένα, που είμαι εντατικολόγος, αν μπορεί να πάει να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Αυτό δεν έχει σχέση μ’αυτά που ξέρω. Αν όμως δεν απαντήσω, θα πει “σιγά κυρία μου που ξέρεις να μου πεις και για το εμβόλιο”.
Εκτός από Διευθύντρια ΜΕΘ στο Σωτηρία είστε και καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ. Από Σεπτέμβρη, θα έχετε νέα παιδιά στην ιατρική, μερικά εκ των οποίων είναι πιθανό να προέρχονται από οικογένειες που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ο ιός ή ότι υπάρχει και η επικινδυνότητά του μεγαλοποιείται. Πώς σκοπεύετε ν’ανταποκριθείτε στις ανάγκες του μαθήματος που, δεδομένων των όσων έχουν μεσολαβήσει, θα έχουν αλλάξει;
Ένα μεγάλο πρόβλημα που ζήσαμε και δεν το έζησε πολύς κόσμος είναι ότι δεν μπορέσαμε να διδάξουμε τους φοιτητές διά ζώσης. Αυτό ήταν τεράστιο θέμα. Εκτός από ιατρική, εμείς πρέπει να διδάξουμε ακαδημαϊκή σκέψη και ακαδημαϊκό ήθος. Επομένως, πρέπει να μας απασχολήσει το πώς θα προσλάβουν αυτά που λέμε γιατί πράγματι, μπορεί να προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικό και οικογενειακό υπόστρωμα. Αυτό είναι μια πρόκληση και θα την ξεπεράσουμε. Φοιτητές 4ου και 5ου έτους οφείλουν να έχουν συγκροτησει την επιστημονική τους σκέψη ώστε ν’αντιλαμβάνονται αυτά που μας απειλούν και να λειτουργήσουν ως επιστήμονες. Θα είμαστε αποτυχημένοι διδάσκαλοι αν βγάλουμε απλώς αυτό που λέγεται “γιατρός” επειδή ξέρει τη θεωρία και δεν έχει συγκροτήσει μια επιστημονική οντότητα.
Πότε πιστεύετε ότι θα τελειώσουμε με την όλη ιστορία;
Noμίζω ότι αργούμε.
Άρα θα τελειώσουμε.
Κάθε πανδημία τελειώνει. Είτε επειδή θα εμβολιαστεί πολύς κόσμος, είτε επειδή οι συνεχείς μεταλλάξεις του ιού θα τον αποδυναμώσουν, είτε γιατί θα βρεθεί φάρμακο. Κάποια στιγμή θα τελειώσουμε. Αυτό όμως δεν το βλέπω να συμβαίνει άμεσα.
Η επιστημονική κοινότητα καλό θα ήταν να κάνει την αυτοκριτική της για να εξηγήσει πρώτα από όλα στον εαυτό της γιατί δεν μπόρεσε να πείσει τα μέλη της. Όταν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί μην περιμένει υπευθυνότητα από τους απέξω ή τουλάχιστον μην κάνει ότι εκπλήσσεται.
Σπουργιτη συμφωνω πολυ, τον θυμο του (παρα)ιατρικου προσωπικου απεναντι στους αντιεμβολιαστες τον καταλαβαινω, η εκπληξη παλι μου φαινεται καπως αφελης. Εδω μεχρι και οι ΠΑΠΑΔΕΣ απεφανθησαν οτι το εμβολιο ειναι καλο, αλλα ενα τεραστιο ποσοστο γιατρων οχι μονο δεν εμβολιαζεται αλλα και αποθαρρυνει τους ασθενεις του απο το να κανουν το εμβολιο. Δεν ξερω αν ειναι αρνητες ή αν, λογω ελλιπων στοιχειων, φοβουνται να παρουν την ευθυνη της προτροπης, παντως τα σπορακια της αμφιβολιας μια χαρα τα φυτευουν μεχρι και στους “υπερ”.
Απλώς Σπουργίτη η επιστημονική κοινότητα δεν είναι μια ενιαία ομάδα ατόμων που συμμερίζονται τις ίδιες θέσεις ή που διαπνέονται από ένα πανομοιότυπο τρόπο σκέψης. Και η ίδια η κυρία Κουτσούκου το λέει.
“Απ’την δική μας πλευρά, βγήκαν επιστήμονες προς τα έξω και μίλησαν στα ΜΜΕ διατυπώνοντας διάφορες απόψεις που επέτρεψαν την αμφισβήτηση της ακεραιότητας των θέσεών μας.”
Πώς ακριβώς κάνει η κοινότητα ότι εκπλήσσεται; Όταν υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας στη μέση όλα τα σενάρια παίζουν.
Μεγάλη ευθύνη έχουν οι γιατροί που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, αλλά καλώς ή κακώς υπάρχουν καλοί και κακοί επαγγελματίες. Και μη γελιόμαστε δεν βλέπουν όλοι την ιατρική σαν λειτούργημα. Για εμένα κατώτεροι των περιστάσεων έχουν φανεί τα επιφανή μέλη της επιτροπής που βγαίνουν όλη μέρα στα κανάλια. Όταν μιλάς πολύ θα πεις και μπαρούφες. Και μεγάλη ευθύνη έχουν οι υπεύθυνοι επικοινωνίας, δεν είναι μόνο ότι δεν έγινε καμία διαχείριση των fake news, δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός για καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού. Σωστή προπαγάνδα έπρεπε να κάνουν και μάζεμα των γιατρών που έγιναν μαϊντανοί από ματαιοδοξία.
Θα συμφωνήσω με την X ris. Η δυσπιστία απέναντι στην επιστήμη έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό σύστημα που δεν μας διδάσκει βασικές αρχές όπως η επιστημονική μέθοδος. Τα σχολεία πρέπει να διδάσκουν την ΑΒ της επιστήμης ώστε να την χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για τα περαιτέρω. Αλλά μιλάμε για μια χώρα που (μέχρι το 2013 τουλάχιστον) διδάσκε 4-5 σελίδες εξέλιξη στην 3η λυκείου σε μάθημα επιλογής. Θρησκευτικά βέβαια από το δημοτικό, οπότε φαίνεται σε ποιον τρόπο σκέψης δίνουμε βάρος.
Δεν θα διαφωνήσω δεν έχω λόγο να το κάνω σωστά όσα λέτε. Μου λένε ρώτα τον γιατρό σου για το εμβόλιο, εκεί πραγματικά τρομοκρατήθηκα γιατί θεώρησα ότι υπάρχει περίπτωση να μου πει όχι. Έχω φίλους γιατρούς όλοι μου λένε κάνε το εμβόλιο τουλάχιστον δεν θα πεθάνεις στη ΜΕΘ και ταυτόχρονα συζήταγαν για διευθυντές καρδιολογικής και προσωπικού σε ΜΕΘ που δεν έχει κάνει εμβόλιο. Μέσα σε όλα αυτά φτάνω στο κέντρο όλοι πέρναγαν από τον γιατρό σε 30 δευτερόλεπτα εγώ με το ιστορικό μου έκατσα ένα τέταρτο, έβλεπα στο βλέμμα της γιατρού απόγνωση και αυτό δεν μου άρεσε, ελπίζω να κατάλαβα… Διαβάστε περισσότερα »
Και νόσησα στο δεύτερο κύμα και το εμβόλιο έκανα και άλλα μας έλεγαν και άλλα λένε τώρα. Τώρα ΚΑΙ μολύνομαι ΚΑΙ μεταδίδω κανονικά τον ιό ΚΑΙ έχω το ίδιο ιϊκό φορτίο. Της Δέλτα, τουλάχιστον.. Αν λοιπόν δεν ξέρουν τι λένε, και δεν μπορούν να πείσουν μεγάλο μέρος του ιατρικού τους προσωπικού να εμβολιαστεί, τι μήνυμα πιστεύουν ότι περνάει; ότι έκαναν καλή δουλειά; Επίσης, επειδή νόσησα και έκανα δύο τεστ αντισωμάτων μήνες μετά, ήμουν σύμφωνα με τον γιατρό, 5 φορές πάνω σε αντισώματα, έξι μήνες μετά. Ποιος ο λόγος οι άνθρωποι που έχουν περάσει τον ιό και έχουν αντισώματα να εμβολιαστούν;… Διαβάστε περισσότερα »
Το οτι οι (λίγοι) εμβολιασμένοι που κολλάνε Δέλτα έχουν ακριβώς το ίδιο ιικό φορτίο δεν έχει αποδειχθεί ακόμα. Αυτό που εχει βγει ειναι οτι βγαζουν παρόμοιες τιμές στο PCR το οποιο ομως δεν δειχνει απαραίτητα ‘ζωντανό ιό’. Μπορεί να ειναι κάλλιστα ‘τμήματα σκοτωμένου ιού’ μετά απο την επέμβαση του ανοσοποιητικού συστήματος. Αν θες μπορεις να ακούσεις το εξαιρετικό podcast ‘This week in virology’ οπου όλα αυτά τα εξηγούν με λεπτομέρεια. Γενικά όπως ειπώθηκε και πριν, ο κόσμος ζητάει ‘απόλυτες και τελικές λύσεις’ τις οποίες η επιστήμη δεν μπορει να δώσει. Οπότε οταν ανακοινώνεται οτι ‘Το εμβόλιο μειώνει κατά Χ% την… Διαβάστε περισσότερα »
Πολύ σωστά. Επιπλέον, σχετικά με το αποτυχημένο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας (που φυσικά και είναι) θέλω να πω πως όλοι μας, εμβολιασμένοι και μη την ίδια βασική εκπαίδευση λάβαμε από το ίδιο σύστημα.
Δεδομένο το τελευταίο…
Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες X ris. Γνωρίζοντας ήδη 4 άτομα 20+ που νόσησαν όχι ελαφριά αφού ήταν πλήρως εμβολιασμένοι σκέφτομαι ότι με τον τρόπο που το έχουν χειριστεί επικοινωνιακά το ζήτημα δυστυχώς θα την χάσουμε τη μπάλα τώρα που αρχίζουν να ακούγονται περιστατικά όπως τα παραπάνω. Ήδη κόσμος που έχει κάνει το εμβόλιο τους ακούω να αναρωτιούνται αν τελικά άξιζε. Οπότε αναρωτιέμαι τι θα κάνουν άνθρωποι που ήταν εξαρχής σκεπτικιστές απέναντι στο εμβόλιο.
Επικοινωνιακά έχουν γίνει μέχρι στιγμής τραγικά λάθη. Από την κυβέρνηση πρώτα απ΄όλα, από την επιτροπή των ειδικών που δεν άφησαν κανάλι για κανάλι, από τα κανάλια που δεν μέτρησαν την ευθύνη που έχουν κλπ κλπ. Όμως μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση δύο διαφορετικά περιστατικά γιατρών με αποψάρα που έμαθα τυχαία την προηγούμενη εβδομάδα. α) Ενδοκρινολόγος που απαγόρευσε στην έγκυο αδερφή του να εμβολιαστεί, και στη συνέχεια της είπε να αποφεύγει τους εμβολιασμένους. γιατί ποιος ξέρει τι μπορούν να της μεταδώσουν. β) Μέλος της επιτροπής που σε οικογενειακούς του φίλους τους απέτρεψε από το AstraZeneca και όταν έμαθα πως το νεότερο… Διαβάστε περισσότερα »