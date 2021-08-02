Οι πιο queer Ολυμπιακοί Αγώνες στην ιστορία του θεσμού

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο το 2021 είναι πλέον οι πιο queer στην ιστορία, με περισσότερους από 160 ανοιχτά LGBT+ αθλητές να αγωνίζονται στο θεσμό.

Αν και ο αριθμός μπορεί να μην φαίνεται αξιοσημείωτος, δεδομένου ότι περίπου 11.000 αθλητές αγωνίζονται στο Τόκιο, αντιπροσωπεύει μια εκπληκτική αλλαγή – καθώς είναι μεγαλύτερος από τον συνολικό αριθμό ανοιχτά queer αθλητών και αθλητριών σε κάθε άλλη Ολυμπιάδα μαζί.

Όταν ο Ολυμπιονίκης πλέον καταδύτης, Tom Daley που κέρδισε το χρυσό στη συγχρονισμένη κατάδυση των 10 μέτρων, ανακοίνωσε το 2013 ότι ήταν σε σχέση με έναν άντρα και «δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένος». Η δήλωσή του ήταν μια πράξη θάρρους που αποκάλυψε επίσης πως τα κορυφαία κλιμάκια του αθλητισμού δεν θεωρούνταν ασφαλής χώρος από τη συντριπτική πλειοψηφία των LGBTQ αθλητών.

Ο ίδιος εμφανίστηκε να πλέκει μπροστά στις κάμερες, καθώς παρακολουθούσε τον τελικό της συγχρονισμένης κατάδυσης γυναικών από τα 3 μέτρα και η εικόνα του έγινε βάιραλ στα σόσιαλ μίντια της Ιαπωνίας, της χώρας του Αγγλίας, καθώς και όλων των ειδησεογραφικών λογαριασμών που παρακολουθούν τους αγώνες.

Nothing to see here – just @TomDaley1994 having a knit at the diving 🧶#TeamGB pic.twitter.com/TzDETYW28a — Team GB (@TeamGB) August 1, 2021

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tom Daley (@madewithlovebytomdaley)

Ο αριθμός των ομοφυλόφιλων Ολυμπιονικών το 2012 που ένιωθαν ικανοί και πρόθυμοι να μιλήσουν ανοιχτά για την ιδιωτική τους ζωή ήταν πάρα πολύ μικρός. Υπήρχαν μόλις δώδεκα ανοιχτά ομοφυλόφιλοι Ολυμπιονίκες μεταξύ των περισσότερων από 10.000 που αγωνίστηκαν στους Αγώνες του Λονδίνου 2012, μια αντανάκλαση του πόσο μη αντιπροσωπευτικά και αναχρονιστικά ήταν τα αθλήματα κορυφαίας κατηγορίας μόλις πριν από μια δεκαετία και, σε μεγάλο βαθμό, εξακολουθούν να είναι.

Ο γκέι θεματολογίας ιστότοπος Outsports.com, απαριθμεί τον αριθμό των ανοιχτά ομοφυλόφιλων, λεσβιών, αμφιφυλόφιλων, τρανσέξουαλ, queer και non binary αθλητών στο Τόκιο. Μετά από αρκετές ενημερώσεις, ο αριθμός είναι τώρα στο 179, συμπεριλαμβανομένων μερικών που υπέβαλαν αίτηση για να μπουν στη λίστα, τριπλάσιος αριθμός από τον αντίστοιχο αριθμό στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016. Στους Αγώνες του Λονδίνου, το Outsports αριθμούσε μόλις 23 ανοιχτούς γκέι αθλητές.

