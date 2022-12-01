Στέφανος Τσιτσιπάς: “Ο φεμινισμός έχει μετατραπεί σε μια αίρεση οργής που επιδιώκει να υποτιμήσει τους άνδρες”..!

Δεν σταματά το σερί των ατυχών τοποθετήσεων του Στέφανου Τσιτσιπά που αυτή τη φορά αποφάσισε να… τοποθετηθεί επί του σύγχρονου φεμινισμού, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι πρόκειται περί “αίρεσης οργής που επιδιώκει να υποτιμήσει τους άνδρες”.
Ο έτσι κι αλλιώς μακριά νυχτωμένος τενίστας, που προφανώς αγνοεί το τι ακριβώς συμβαίνει πίσω στη χώρα του, αλλά και παγκοσμίως με τα αλλεπάλληλα κρούσματα έμφυλης βίας και τον αριθμό – ρεκόρ των γυναικοκτονιών, για αρχή έκανε retweet ένα μισογυνικό σχόλιο του επιχειρηματία Ιμάν Γκάτζι.
Τι έγραφε σ’ αυτήν ο Γκάτζι; «Ο σύγχρονος φεμινισμός διδάσκει στις γυναίκες να μισούν τους άνδρες. Γυναίκες να μισούν τις γυναίκες εκείνες που είναι περήφανες που είναι γυναίκες. Και κάνει τους άνδρες να ντρέπονται που είναι άνδρες. Είναι πραγματικά κρίμα που κάτι που ήταν αρχικά τόσο αγνό έχει μετατραπεί σε κάτι τόσο καρκινώδες».
Δεν έφτανε όμως αυτό το ριτουί και ο γνωστός για τις ατυχέστατες τοποθετήσεις του Τσιτσιπάς είπε να δευτερολογήσει και να μας εξηγήσει λίγο καλύτερα το “γιατί” συμφωνεί με ένα -και με ομοφοβικές προεκτάσεις- σχόλιο.
Είναι όπως τα λέει ο Τσιτσιπάς, λοιπόν; Αμείβονται οι τενίστριες καλύτερα από τους άντρες συναδέλφους τους;!
“Κατά τη γνώμη μου όλοι είναι και πρέπει να είναι ίσοι με όλους. Ανεξάρτητα από την καταγωγή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή τη φυλή του. Ο σύγχρονος φεμινισμός έχει μετατραπεί από την ισότητα των φύλων σε μια λατρεία οργής που επιδιώκει να υποτιμήσει τους άνδρες. Πώς είναι αυτό δίκαιο;”.
Ε, λογικά όλο και κάποιος θα βρεθεί να του εξηγήσει…
1.Ούτε ο ένας έχει καταλάβει τι είναι ο φεμινισμός ούτε ο άλλος.
2.Αν οι άντρες φέρονται σωστά απέναντι στις γυναίκες αλλά και τους άλλους άντρες και ανατρέφουν σωστά τους γιους τους χωρίς μαλακισμένες αντιλήψεις, τότε δεν έχουν να ντραπούν για τίποτα. Όταν όμως φέρονται με τρόπο άθλιο και ανατρέφουν γιους εγκληματίες τότε καλά κάνουν και ντρέπονται. Και καλά θα κάνουν να ντρέπονται και οι μπαμπάδες τους.
3.Ο Τσιτσιπάς πόσο είναι και ανεβάζει αναρτήσεις επιπέδου έκθεσης Λυκείου;
4.Αυτός ο άνθρωπος καλύτερα να παίζει με τις μπαλίτσες του παρά να μιλάει. Έτσι κι αλλιώς από μπούρδες γκώσαμε
“Αυτός ο άνθρωπος καλύτερα να παίζει με τις μπαλίτσες του παρά να μιλάει”
🔥😂👏
Υπέροχη απάντηση αλλά στο τέταρτο σημείο ξεχάσατε να αναφέρατε την οικονομική του επιφάνεια και την επιδραστικότητά του που δε φαίνεται να μειώνεται παρά τα κατά καιρούς “φάλτσα” τιτιβίσματά του.
Αφού ο μέσος Έλληνας στρέιτ άνδρας και δη οι μεσήλικες είναι ομοϊδεάτες. Θεό τον έχουν
Κοιτάξτε, εν έτει 2022, από τη στιγμή που ο φεμινισμός έχει ενταχθεί στις κυρίαρχες, mainstream τάσεις της εποχής, έχει όντως μετατραπεί σε κάτι άλλο από αυτό που ήταν πριν από δέκα χρόνια. Όταν όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το ζήτημα «φεμινισμός» πουλάει, πέφτουν πάνω του σαν τις ύαινες, όπως γίνεται με όλα τα επίκαιρα πράγματα. Τα περιοδικά και τα σάιτ γράφουν άρθρα για τον φεμινισμό, οι ηθοποιοί, τα μοντέλα και οι celebrities πουλούν φεμινισμό, οι συγγραφείς και σκηνοθέτες ευελπισθούν ότι, εντάσσοντας κάποιο φεμινιστικό ζήτημα στο έργο τους, θα αυξήσουν την πιθανότητα επιτυχίας και αναγνωρισιμότητάς τους, οι εταιρείες ενσωματώνουν τον φεμινισμό στο… Διαβάστε περισσότερα »
Ας δούμε καποια αλλα πραγματα που εχει πει ο τσιτσι-σκ*τας:
“Άραγε, όσες παρκάρουν χάλια να έχουν άπλυτα πιάτα;” αναπαράγοντας 2 υπέροχα μισογυνιστικα στερεότυπα για το πως οι γυναίκες δεν είναι καλές οδηγοί (σίγουρα; Γιατί το 70% των τροχαίων προκαλούνται απο ανδρες) και το ότι η θέση της γυναίκας είναι στη κουζίνα.
Για να μη μιλήσω για τις αντιεπιστημονικες του μπουρδες την περίοδο του κορονοιου.
Οπότε όχι, ο τσιτσι-σκ***ς δεν πιστεύει οτι είμαστε όλοι ίσοι εφόσον αποδίδει επίκτητες ικανότητες σε συγκεκριμένο φύλο με βάση μια φυσιολογία που μόνο οι μισογύνηδες λένε οτι τη ξερουν.
Για τη στατιστική των τροχαίων θα ήθελα να δω τα στατιστικά σοβαρά όμως – όχι τράκαρε άντρας φταίει – αλλά το πως εξελίχθηκε το περιστατικό, πόσα οχηματοχιλιόμετρα κάνουν οι άντρες κάθε χρόνο άρα πόσο πιο πιθανό είναι να εμπλακούν σε ένα περιστατικό κλπ…
Ψαξε το όπου θες. Θα πρότεινα αγγλική βιβλιογραφία, λόγω εύρους αλλά και ελληνική αν θες
Εν έτει 2022 ο φεμινισμός θεωρείται τάση. Μόδα είναι που θα περάσει. Μάλιστα. Το διαβάσαμε κι αυτό.
Ώρες ώρες αναρωτιέμαι τι θα χρειαζόταν να ακούσουμε, για να χαρακτηρίσουμε κάποιον ως μισογύνη ή σεξιστή. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι μισογύνης είναι εκείνος που δεν του αρέσουν οι γυναίκες.
Γιατί να μισούμε κάποια που είναι περήφανη που είναι γυναίκα; Και πώς ακριβώς εκδηλώνεται αυτή η περηφάνια? Θέλω πολύ να μας το απαντήσει ο δεύτερος κύριος. Μέσω του ενδιαφέροντος για τους άνδρες μέχρι τον γάμο και – πολλές φορές – “δουλεία” εντός γάμου, γιατί αυτή είναι η “φύση” μας και άρα έτσι την επικροτούμε; Εκτός τόπου και χρόνου και οι δύο, δεν έχουν καταλάβει Χριστό, νομίζουν ότι ξεσηκωθήκαμε μια ωραία πρωία από το πουθενά με σκοπό να τους “μισήσουμε” και να κινηθούμε εναντίον τους γιατί έτσι. Όχι γιατί πέρασαν πόσα χρόνια για να καθιερωθεί το δικαίωμα ψήφου και δη των… Διαβάστε περισσότερα »