Στέφανος Τσιτσιπάς: “Ο φεμινισμός έχει μετατραπεί σε μια αίρεση οργής που επιδιώκει να υποτιμήσει τους άνδρες”..!

Δεν σταματά το σερί των ατυχών τοποθετήσεων του Στέφανου Τσιτσιπά που αυτή τη φορά αποφάσισε να… τοποθετηθεί επί του σύγχρονου φεμινισμού, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι πρόκειται περί “αίρεσης οργής που επιδιώκει να υποτιμήσει τους άνδρες”.

Ο έτσι κι αλλιώς μακριά νυχτωμένος τενίστας, που προφανώς αγνοεί το τι ακριβώς συμβαίνει πίσω στη χώρα του, αλλά και παγκοσμίως με τα αλλεπάλληλα κρούσματα έμφυλης βίας και τον αριθμό – ρεκόρ των γυναικοκτονιών, για αρχή έκανε retweet ένα μισογυνικό σχόλιο του επιχειρηματία Ιμάν Γκάτζι.

Τι έγραφε σ’ αυτήν ο Γκάτζι; «Ο σύγχρονος φεμινισμός διδάσκει στις γυναίκες να μισούν τους άνδρες. Γυναίκες να μισούν τις γυναίκες εκείνες που είναι περήφανες που είναι γυναίκες. Και κάνει τους άνδρες να ντρέπονται που είναι άνδρες. Είναι πραγματικά κρίμα που κάτι που ήταν αρχικά τόσο αγνό έχει μετατραπεί σε κάτι τόσο καρκινώδες».

Modern feminism teaches women to hate men. Women to hate women that are proud to be women. And makes men ashamed to be men. It’s a real shame to see something that was initially pure turn so cancerous. — Iman Gadzhi (@GadzhiIman) March 8, 2022

Δεν έφτανε όμως αυτό το ριτουί και ο γνωστός για τις ατυχέστατες τοποθετήσεις του Τσιτσιπάς είπε να δευτερολογήσει και να μας εξηγήσει λίγο καλύτερα το “γιατί” συμφωνεί με ένα -και με ομοφοβικές προεκτάσεις- σχόλιο.

“Κατά τη γνώμη μου όλοι είναι και πρέπει να είναι ίσοι με όλους. Ανεξάρτητα από την καταγωγή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή τη φυλή του. Ο σύγχρονος φεμινισμός έχει μετατραπεί από την ισότητα των φύλων σε μια λατρεία οργής που επιδιώκει να υποτιμήσει τους άνδρες. Πώς είναι αυτό δίκαιο;”.

In my opinion everyone is and should be equal to everyone. No matter your background, gender, religion, ethnicity or race. Modern feminism has swerved from gender equality into a cult of outrage that seeks to disparage men. How is that fair? — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 1, 2022

Ε, λογικά όλο και κάποιος θα βρεθεί να του εξηγήσει…

