Katy Perry: Τι συνέβη και παρέλυσε το μάτι της, ενώ βρισκόταν στη σκηνή

Τις τελευταίες μέρες, όποια πλατφόρμα κι αν άνοιγες, μα το Tik Tok, μα το Instagram θα αντίκριζες ένα βίντεο με την τραγουδίστρια Katy Perry να μην μπορεί να κρατήσει ανοιχτό το ένα της μάτι ενώ βρισκόταν onstage και να πρέπει να αντιμετωπίσει κάτι που έμοιαζε με παράλυση.

Οι φανς ανησύχησαν, κάποιοι άρχισαν να κοροϊδεύουν την Perry ότι φόρεσε πολύ βαριές ψεύτικες βλεφαρίδες που δεν μπορούσε να αντέξει το μάτι της, ομως, πολύ σύντομα το πράγμα ξέφυγε και άρχισαν οι θεωρίες συνωμοσίας: ότι η Perry υποφέρει από κάποια ασθένεια που παραλύει διάφορα μέρη του σώματός της, ότι αυτό το έπαθε μετά τον εμβολιασμό της κατά του κορωνοϊού, ότι πάνω στη σκηνή δεν ήταν η ίδια, αλλά ένα ρομπότ που της μοιάζει και πάει λέγοντας.

Αν ρίξεις μια ματιά στα σχόλια, γρήγορα θα διαπιστώσεις και τον μισογυνισμό και το shaming που επιχειρείται στην τραγουδίστρια, η οποία προσπαθεί με ψυχραιμία να διαχειριστεί αυτό που της συμβαίνει.

Ωστόσο, η ίδια η τραγουδίστρια κατά το παρελθόν έχει αναφερθεί σε ένα πρόβλημα με το “τεμπέλικο μάτι” της ή το “wonky eye” όπως το αποκαλεί, χωρίς να διευκρινίζει τι ακριβώς συμβαίνει.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο American Idol πέρσι, η Perry, όταν ένας διαγωνιζόμενος εξήγησε ότι φορούσε μεγάλα καπέλα για να κρύψει “το τεμπέλικο μάτι” του, εκείνη έσπευσε να τον παρηγορήσει, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Έχω επίσης ένα στραβό μάτι και ανησυχούσα γι’ αυτό. Οι θαυμαστές μου με έκαναν όμως να αγαπήσω το δεξί μου μάτι. Γιορτάστε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα. Μην ανησυχείς για αυτό», είχε πει τότε στον νεαρό.

Σύμφωνα με την οφθαλμίατρο Vanessa Fuentes αυτό που φαίνεται στο βίντεο που ανησύχησε τους θαυμαστές της Perry είναι ένας καλοήθης βλεφαροσπασμός. Αν και υπάρχουν διάφοροι τύποι, ο ιατρικός όρος αφορά τη δυστονία προσώπου, με συνηθέστερο αυτούς τους σπασμούς στο μάτι, γνωστούς και ως “τικ” στο πρόσωπο.

Όπως εξηγεί η Fuentes πρόκειται για κάτι που μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε.

