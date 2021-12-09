Η αρχισυντάκτρια του ampa Xριστίνα Γαλανοπούλου μιλά στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ για το «Safe Athens»

Πριν από λίγες ημέρες, εδώ στο ampa.lifo.gr αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε μια σκέψη που είχαμε καιρό και αφορούσε στην ασφάλεια όλων των γυναικών του αθηναϊκού κέντρου. Η ιδέα είχε πρωτοφανή ανταπόκριση από την πρώτη στιγμή, από γυναίκες όλων των περιοχών της Αθήνας και γρήγορα έγινε talk of the town, καθώς μας αφορά όλες και θέτει τις […] ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πριν από λίγες ημέρες, εδώ στο ampa.lifo.gr αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε μια σκέψη που είχαμε καιρό και αφορούσε στην ασφάλεια όλων των γυναικών του αθηναϊκού κέντρου.

Η ιδέα είχε πρωτοφανή ανταπόκριση από την πρώτη στιγμή, από γυναίκες όλων των περιοχών της Αθήνας και γρήγορα έγινε talk of the town, καθώς μας αφορά όλες και θέτει τις βάσεις για ενημέρωση μεταξύ των γυναικών και αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ασφαλούς μετακίνησής μας στην πόλη.

Για τη συμμετοχή σας σε όλη αυτή την προσπάθεια «επαναχαρτογράφησης» της Αθήνας, βάσει των εμπειριών σας –και των δικών μας- στην πολη, μιλήσαμε χθες στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και την εκπομπή της Κατερίνας Δράκου «Ιστορίες με Δράκου».

Η αρχισυντάκτρια του ampa.lifo.gr, Χριστίνα Γαλανοπούλου, έδωσε ένα πρώτο feedback αυτής της τεράστιας συμμετοχής, μίλησε για τις μαρτυρίες που καθημερινά καταφθάνουν στο site και για όσα πραγματικά ελπίζουμε να αλλάξουν, τώρα που είναι πλέον απολύτως σαφές ότι δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για ένα από τα μεγάλα προβλήματα της Αθήνας: την ασφάλεια των γυναικών της.

Ακούστε τη συνομιλία τους εδώ >>>

Safe Athens: Βοηθήστε μας να κάνουμε την Αθήνα μια πόλη ασφαλή για τις γυναίκες

Υποδείξτε μας ποια σημεία της πόλης είναι μη ασφαλή και πού σας έχουν συμβεί τρομακτικές ιστορίες.

ΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΣΧΗΜΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΔΩ

