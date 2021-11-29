Safe Athens: Βοηθήστε μας να κάνουμε την Αθήνα μια πόλη ασφαλή για τις γυναίκες

Το ζούμε σε κάθε μας βήμα. Το συζητάμε μεταξύ μας, αλλά μέχρι εκεί. Τον φόβο του να περπατάμε μόνες σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Σε κακοφωτισμένες γειτονιές και στενά σε όλη την Αττική. Σε σημεία που τόσο το βράδυ όσο και το πρωί σου παγώνουν το αίμα, αν χρειαστεί να τα περάσεις, χωρίς παρέα.

Όμως, έχουμε βαρεθεί να φοβόμαστε. Και έχουμε βαρεθεί να μη γίνεται ποτέ τίποτα, ώστε να πάψουμε να γυρίζουμε σπίτι με τα κλειδιά – σιδεγροθιά και την καρδιά, μονίμως, στα δόντια.

Γι’ αυτό και αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Και σας θέλουμε μαζί μας. Όλες (και όλους και ολ@). Από σήμερα και για το επόμενο διάστημα περιμένουμε να μας υποδείξετε σημεία της Αθήνας που σας κατατρόμαξαν. Ή ακόμη χειρότερα, σημεία που στοίχειωσαν τη ζωή τη δική σας ή κάποιας γυναίκας του περιβάλλοντος σας.

Έχουμε μια ιδέα. Και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Στείλτε μας το δικό σας τρομακτικό σημείο στην Αθήνα, πείτε μας ό,τι απειλητικό συνέβη εκεί σε σάς, στις φίλες ή στις γνωστές σας και σύντομα θα το δείτε δημοσιευμένο στον διαδραστικό χάρτη μας.

Ας γίνουν οι δικές μας κακές εμπειρίες, αφορμή για μια ασφαλέστερη πόλη για τις γυναίκες.

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΙΩΣΑΤΕ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ― ΤΙ AKΡΙΒΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ

Όσο πιο λεπτομερείς και συγκεκριμένες είστε, τόσο περισσότερο θα βοηθήσετε

