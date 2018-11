Πατάτες Τηγανητές #09 (το γκάλοπ της Κυριακής μας)

…μια άπαχη στήλη με 100 % λιπαρά

Τι φκιάνετε ρε παιδιά; Καλά έχω άδεια και πολύ γουστάρω. Ξέρετε, εδώ η θερμοκρασία είναι ήδη υπό του μηδενός και πολύ φοβάμαι ότι θα κάνει και μια ελεύθερη πτωσάρα περί των μέσων του Δεκέμβρη και θα γίνομαι ξυλάκι παγωτό στο ποδήλατο. Το θετικό είναι ότι φτιάχνω δέρμα και ότι στο κρύο καίμε πιο πολλά λίπη καθότι ο ομοιοστατικός μας μηχανισμός προσπαθεί να προσαρμόσει την θερμοκρασία του σώματος μας με αυτή του περιβάλλοντος.

Οι προτάσεις της εβδομάδας:

Youtuber

Είναι πολύ κουλ τυπάκι ο Gingerbread Bae. Είναι μέσα στη χαλαρότητα, το shade και όλα όσα έχει ένα ακομπλεξάριστο (τη σιχαίνομαι αυτή τη λέξη αλλά κάποιες φορές χρειάζεται να τη χρησιμοποιώ) άτομο. Επειδή έχει μεγάλη ιστορία όπως οι περισσότεροι από τους YouTubers που προτείνω κάθε εβδομάδα, πιστεύω ότι αν σου αρέσει σίγουρα θα σου κρατάει καλή παρέα όταν κάνεις δουλειές και παίζει από πίσω (εγώ είμαι εντελώς δούλα και κυρά, δεν το είπα τυχαίως).

Σειρά

American Horror Story (Apocalypse): ίσως να μπω στη διαδικασία να αναλύσω τους προηγούμενους κύκλους κάποιαν άλλη στιγμή (πχ σε ένα μεμονωμένο αρθράκι με μικρές κριτικές προσωπικής απόρροιας εννοείται), αλλά σήμερα θα σας μιλήσω για τον όγδοο κύκλο της σειράς που έριξε αυλαία πριν μία εβδομάδα. Γενικώς ο Ryan Murphy και οι επιλογές του στο καστ δεν με είχαν απογοητεύσει καθόλου ως προς τη συγκεκριμένη σειρά τουλάχιστον (γιατί έχει φτιάξει και άλλες και θα φτιάξει και άλλες). Απλά, να, όσο και να σου αρέσει μια σειρά για όλους τους πιθανούς λόγους, όσο αυτοτελείς και να είναι οι κύκλοι της (παίζει ρόλο αυτό προς αποφυγή μονοτονίας) όταν τη βλέπεις επί σειρά τόσων ετών όσο να πεις σε κουράζει λίγο. Γιατί παρόλη τη διαφορετικότητα των κύκλων μεταξύ τους υπάρχει μια κάποια ταυτότητα που τους στοιχειώνει, μιλάω για αυτή του δημιουργού.

Ε, λοιπόν αυτό περίμενα και για τον όγδοο κύκλο (ο οποίος είναι ένα πολύ ωραίο συνδυαστικό spin off του πρώτου και του τρίτου κύκλου). Παρά ταύτα, από το πρώτο κιόλας επεισόδιο συνειδητοποίησα ότι πρόκειται για κάτι ΟΝΤΩΣ διαφορετικό. Ο Ryan Murphy έγραψε. Θέλεις σενάριο; Πλοκή; Καστ; Φωτογραφία; Σκηνοθεσία; Ερμηνείες; Α ΨΟ ΓΑ. Και είμαι αρκετά αυστηρός γενικά ως προς τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις. Δεν κάνω δημόσιες σχέσεις (ναι, τώρα δεν θα κοιμηθεί ο Ryan Murphy το βράδυ). Καταρχάς η Τζέσικα Λανγκ επιστρέφει για δύο επεισόδια. Από μόνο του είναι αρκετό για να δώσει πνοή σε όλο τον κύκλο μιας και η σειρά ταυτίζεται με το πρόσωπο της. Δεύτερον στο καστ μπαίνει η Τζόαν Κόλινς (η σκύλα της δυναστείας) η οποία είναι ακμαιότατη και πάρα πάρα πολύ λαμπερή δεδομένων των 85 χρόνων ζωής που κουβαλάει. Και φυσικά έχουμε την Σάρα Πόλσεν, τον Έβαν Πίτερς και την Έμμα Ρόμπερτς να εξακολουθούν να κάνουν a listers να σκίζουν τις περγαμηνές τους.

Η σειρά διακατέχεται από υψηλότατη αισθητική και έχει έντονο το στοιχείο του τρόμου και ευτυχώς όχι της φτηνιάρικης ίντριγκας και του ηλίθιου πλοτ τουϊστ.

Science Fact

Ενδιαφέροντα στοιχεία για την Actias luna, την μεγαλύτερη πεταλούδα της βορείου Αμερικής.

Το παραμύθι λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι. Σε αντίθεση με το φίδι που θα αλλάξει δέρμα και συνεπώς όσο δέρμα κι αν πετάξει φίδι είναι δεν θα αλλάξει, η κάμπια κάποια στιγμή θα γίνει πεταλούδα. Υπάρχει ολόκληρος κλάδος στη βιολογία που ασχολείται με τις πεταλούδες. Εγώ δεν ξέρω τόσα παρότι έχω κυνηγήσει αρκετές στο πλαίσιο μαθημάτων της σχολής (θα μπορούσα να παραθέσω ντροπιαστικό υλικό και μπορεί και να το κάνω) παρακάτω (Ηλιάνα Παπαγεωργίου loading). Αλλά από όσα έχω διαβάσει την μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε αυτή η νυχτοπεταλούδα (Luna Moth = ο σκώρος του φεγγαριού, σ.σ. επειδή δραστηριοποιείται κατά τη νύχτα).

Η πεταλούδα αυτή, το λεπόν, σκάει από το κουκούλι και περιμένει σε ένα σημείο μέχρι να σκληρύνουν τα φτερά της (τα οποία έχουν σχεδιασμένα μάτια επάνω, για λόγους αμυντικούς προς τους θηρευτές, πόσο τέλεια η εξέλιξη ρε φίλε!) και μετά αρχίζει να πλανάται σαν την τρελή. Και άκου τώρα φάση. Δεν έχει στόμα και ζει μόνο για μια εβδομάδα. Αυτό γιατί πεθαίνει από την πείνα! Ο μόνος λόγος του κύκλου ζωής της είναι ώστε να αναπαραχθεί. Για να το καταφέρει εκκρίνει μια φερομόνη από την κάτω κοιλιακή της χώρα. Έτσι καλεί τα σερνικά.

Απλικέισο

Curiosity (Android, iOS) – Ενημέρωση

Που λέτε αυτή η εφαρμογή είναι πολύ ενδιαφέρουσα επειδή μέσα της μπορεί κάποιος να ανακαλύψει έναν μεγάλο θησαυρό νέων από όλο τον κόσμο. Αλλά πολύ ξεχωριστών και ενδιαφερόντων νέων. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες στις οποίες κάνεις κλικ για να σετάρεις τις προτιμήσεις σου (πχ τεχνολογία, αλκόολ!, επιστήμες, ούρμπαν)… Και έπειτα, περιηγείσαι στα νέα με swipe up και swipe down σε ένα πολύ φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον και αρκετά ευχάριστο ώστε να του κινήσει την περιέργεια. Και τα άρθρα είναι πολύ κουλ γραμμένα και πολύ προσεγμένα με ωραίες εικόνες (γιατί κακά τα ψέματα εικόνα μετράει τρελά). Επίσης, έχεις τη δυνατότητα να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για τρέντινγκ νέα κάθε μέρα αλλά το καλό είναι ότι μέσα από την υποσυνείδητη ψυχαγωγία που σου προσφέρει η ευχαρίστηση αυτών που διαβάζεις μαθαίνεις εκ παραδρομής και 5 πράγματα που πιθανώς δεν ήξερες πριν αλλά γηράσκουμε αεί διδασκόμενοι!

Μουσική

Ψήφισε το τραγούδι της εβδομάδας στο τέλος του γκάλοπ περικαλώ.

Άλμπουμ: The Age of Understatement – The Last Shadow Puppets

Πριν από 10 χρόνια περίπου 3 γνωστά παιδιά indie συγκροτημάτων ένωσαν τις δυνάμεις τους φτιάχνοντας τους Last Shadow Puppets. Παρότι πολύς κόσμος τους μπερδεύει με τους Arctic Monkeys (των οποίων η μουσική είναι κλάσεις κατώτερη των LSP) επειδή ο Alex Turner είναι frontman και στα δύο συγκροτήματα δημιουργώντας αυτή τη σύγχυση, οι διαφορές μεταξύ των είναι πολύ μεγάλες. Το συγκεκριμένο εγχείρημα ξεκίνησε ως ένα απλό πείραμα. Έκτοτε είχε ειπωθεί ότι όντας ένα πείραμα δεν υπήρχε σκοπός επανένωσης του γκρουπ (ειδικά μετά το μεγάλο μπαμ των Arctic Monkeys τα τελευταία χρόνια κατά το οποίο ο Alex Turner πιθανότατα δεν είχε χρόνο ούτε να κλάσει). Αλλά επανήλθαν με νέο (εξίσου εκπληκτικό) άλμπουμ για το οποίο θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Προς το παρόν απολαύστε το άρτιο από την αρχή μέχρι το τέλος του πρώτο άλμπουμ. Εγώ δεν το χορταίνω ποτές.

