Το Πεκίνο χρειάστηκε 20 λεπτά της ώρας για να φιμώσει την Peng Shuai (και εβδομάδες για να διαχειριστεί την κρίση)

Όταν γράφονται άβολα πράγματα και ενοχλητικές αλήθειες στο κινεζικό διαδίκτυο, τότε λίγο μετά αναλαμβάνουν δράση οι επαγγελματίες της λογοκρισίας.

Αυτοί οι επαγγελματίες χρειάστηκαν 20 λεπτά της ώρας για να κινητοποιηθούν «όπως έπρεπε», μετά τις καταγγελίες της πρωταθλήτριας του τένις, Πενγκ Σουάι, ότι ο Ζανγκ Γκάολι, πρώην Αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης της έχει επιτεθεί σεξουαλικά, κατ’ επανάληψη.

Όταν καταγγέλλεται κάτι τέτοιο από μία αθλήτρια – σούπερ σταρ της Κίνας, μέσω των social media, είναι απολύτως βέβαιο ότι το πράγμα θα φτάσει στα ψηλά του αδιαφανούς πολιτικού συστήματος του Πεκίνου σε… 0/100.

Και τότε όλοι στην Κίνα ξέρουν τι θα συμβεί: οι ιθύνοντες θα στραφούν στη Βίβλο διαχείρισης τέτοιων ζητημάτων, μια σειρά από τακτικές που εξαφανίζουν την αρχική καταγγελία και στη συνέχεια οδηγούν αλλού τη συζήτηση.

Άλλωστε, η περίπτωση της Σουάι δεν θα ήταν η πρώτη. Οι τακτικές αυτές έχουν κατά καιρούς βοηθήσει το Πεκίνο να αντιμετωπίσει πολλές τέτοιες κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαδηλώσεων του 2019 στο Χονγκ Κονγκ και της αρχικής του διαχείρισης απέναντι στην πανδημία του στον Covid-19.

Όμως, αυτή τη φορά και γι’ αυτήν την καταγγελία, οι έρευνες των New York Times και της ProPublica, αποκαλύπτουν ότι η Κίνα ξεκίνησε μια πολύπλευρη προπαγανδιστική εκστρατεία που ήταν ταυτόχρονα περίπλοκη και αδέξια.

Στο εσωτερικό της χώρας, οι αξιωματούχοι χρησιμοποίησαν ολοκληρωτικές τακτικές ελέγχου στο Διαδίκτυο για να «καθαρίσουν» σχεδόν όλες τις αναφορές στην κατηγορία και να περιορίσουν τους ψηφιακούς χώρους όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να το συζητήσουν.

Η στρατηγική των λογοκριτών πάει ως εξής: Πρώτα εξαφάνισαν την καταγγελία της Πενγκ από το Weibo, την κινεζική έκδοση του Twitter. Στη συνέχεια «ξύρισαν» άλλες αναρτήσεις που αναφέρονταν στο θέμα. Και μετά έκαναν χρήση ενός εκτεταμένου δικτύου περιορισμού των συζητήσεων που συντηρούνταν για την καταγγελία, κάνοντας bun για αρχή τη λέξη «τένις».

Συνολικά, οι αρχές απαγόρευσαν αρκετές εκατοντάδες λέξεις-κλειδιά, σύμφωνα με τον Xiao Qiang, ερευνητή για την ελευθερία του διαδικτύου στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ. Αυτή η αντιμετώπιση επιφυλάσσεται για εξαιρετικά ευαίσθητα θέματα, όπως για παράδειγμα η καταστολή του 1989 στην πλατεία Τιενανμέν, είπε ο κ. Xiao.

Ωστόσο, παρ’ όλο που οι λογοκριτές διέκοψαν ευρέως τις συζητήσεις, φρόντισαν να αφήσουν κάποιες αναφορές στην κα Πενγκ. Διατήρησαν τον λογαριασμό της στο Weibo, αλλά τον έκαναν σχεδόν αόρατο, αφαιρώντας τον από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Απενεργοποίησαν τα σχόλια στις αναρτήσεις της και σε άλλα παλαιότερα άρθρα που ανέφεραν το όνομά της. Η τακτική ουσιαστικά “κλείδωσε” τα ψηφιακά φόρουμ όπου όσοι ενδιαφέρονταν για το ζήτημα θα μπορούσαν να συζητήσουν τις κατηγορίες που είχε εξαπολύσει εναντίον του υψηλόβαθμου κυβερνητικού.

Επίσης, οι αξιωματούχοι διέγραψαν τους λογαριασμούς άλλων επιφανών διασημοτήτων, αστέρων του αθλητισμού και διανοουμένων που από παλαιότερα βρίσκονταν σε ανοιχτή κόντρα με την κυβέρνηση της Κίνας. Όμως, η περίπτωση της Peng είναι διαφορετική, εξηγεί ο Xiao.

Οι ισχυρισμοί της είχαν ήδη τύχει ευρείας προσοχής και το ζόρικο εδώ δεν ήταν ότι στρεφόταν εναντίον της κυβέρνησης συνολικά, κάτι που καθιστούσε δυσκολότερη την απόφαση διαγραφής της συνολικής παρουσίας της στο Διαδίκτυο, εξήγησε ο ίδιος.

Και φυσικά, το Πεκίνο μπορεί να εξαλείψει τις συζητήσεις που δεν κολακεύουν την κυβέρνηση στο κινεζικό Διαδίκτυο, αλλά εκτός της χώρας, αυτός ο μηχανισμός προπαγάνδας πρέπει να ακολουθήσει μια διαφορετική τροχιά, αν θέλει να πετύχει η αποστολή του.

Για τα εγχώρια πολιτικά σκάνδαλα, η στρατηγική είναι συνήθως η εξής: “παραμείνουμε σιωπηλοί και ελπίζουμε ότι η διεθνής προσοχή θα φύγει γρήγορα από πάνω μας”. Όμως, αυτή τη φορά, αυτή η στρατηγική δεν “λειτούργησε”.

Όταν η Πενγκ Σουάι εξαφανίστηκε από τη δημόσια σφαίρα για σχεδόν δύο εβδομάδες, η Ένωση Γυναικών Αντισφαίρισης και ορισμένοι από τους κορυφαίους τενίστες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Ναόμι Οσάκα και Νόβακ Τζόκοβιτς, εξέφρασαν δημόσια την ανησυχία τους για την ασφάλειά της. Σύντομα το hashtag #WhereIsPengShuai τρένταρε με απίστευτη δυναμική στα παγκόσμια μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο Twitter, ο ξένος βραχίονας του κινεζικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, China Global Television Network ή αλλιώς CGTN, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα email της Peng, στο οποίο η ίδια διέψευδε τα περί σεξουαλικής επίθεσης και ζητούσε να μείνει μόνη.

Το email δεν έπεισε κανέναν, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για την τύχη της τενίστριας. Κοινή γνώμη και χρήστες του διαδικτύου επεσήμαιναν ότι αυτό που παρουσίαζε πλέον το καθεστώς της Κίνας ήταν ένα διαστρεβλωμένο αφήγημα αναφορικά με αυτό που είχε συμβεί και όλοι αμφέβαλαν ανοιχτά για το ποιος είχε συντάξει αυτό το μέιλ.

Τώρα, αυτό το αφήγημα χρειαζόταν και… οπτικοποιημένες αποδείξεις.

Σημειώνεται, ότι όταν το Πεκίνο αντιμετώπισε ευρεία κατακραυγή για την καταστολή των μουσουλμάνων Ουιγούρων στην μακρινή δυτική περιοχή του Xinjiang, ξεκίνησε μια συντονισμένη εκστρατεία προπαγάνδας μέσω βίντεο που έδειχνε τους ντόπιους να διαψεύδουν ότι μέλη της κοινότητας κακοποιήθηκαν από τις κρατικές δυνάμεις καταστολής.

Στην περίπτωση της Peng, η ομάδα προπαγάνδας στράφηκε επίσης σε φωτογραφίες της τενίστριας από το πρόσφατο παρελθόν (!) για να αποδείξει οτι ήταν εν ζωή και καλά στην υγεία της. Όμως, αυτή τη φορά οι αξιωματούχοι δεν τα κατάφεραν, τροφοδοτώντας τον διεθνή προβληματισμό και τις ανησυχίες για τη ζωή της αθλήτριας.

Συγκεκριμένα, στην αρχή ένας ρεπόρτερ του CGTN -του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα- δημοσίευσε φωτογραφίες της Peng που ισχυρίστηκε ότι προέρχονταν από τον προσωπικό λογαριασμό της στο WeChat.

Σε αυτές τις δύο εικόνες, η αθλήτρια φαίνεται να βρίσκεται σε ένα δωμάτιο γεμάτο παιχνίδια και μία γάτα. Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, η γάτα, τα αντικείμενα και το σκηνικό ταιριάζουν με ό,τι φαινόταν σε φωτογραφίες που η ίδια είχε δημοσιεύσει στα social της, ωστόσο δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία σε ό,τι αφορά τον χρόνο κατά τον οποίο τραβήχτηκαν αυτές οι φωτογραφίες.

Στη συνέχεια, ο Hu Xijin, ο αρχισυντάκτης της Global Times, μιας ισχυρής εφημερίδας του Κομμουνιστικού Κόμματος, δημοσίευσε βίντεο στο Twitter που δείχνουν την αθλήτρια κατά τη διάρκεια δείπνου με μια ομάδα ανθρώπων, σε ένα εστιατόριο του Πεκίνου.

Σε ένα από αυτά τα βίντεο, ο επικεφαλής ενός μεγάλου τουρνουά τένις στην Κίνα ακούγεται να κάνει μια αναφορά στην ημερομηνία ενός διαγωνισμού τένις που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα — 21 Νοεμβρίου.

Το επόμενο πρωί, οι δημοσιογράφοι των κινεζικών κρατικών μέσων ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν την Πενγκ σε ένα τουρνουά τένις για νέους..!

Το βίντεο θεωρήθηκε ως τεράστιο ψέμα και προκάλεσε την οργή των επικριτών του Πεκίνου.

«Έθαψαν τα κεφάλια τους στην άμμο και έπαιζαν όλο αυτό το θέατρο, τη μία μέρα μετά την άλλη», είπε ο Πιν Χο, ένας επιχειρηματίας της Νέας Υόρκης, ο οποίος παράλληλα είναι ιδιοκτήτης του Mirror Media Group, ενός κινεζόφωνου ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Παρομοίασε την προπαγανδιστική εκστρατεία της Κίνας με πυροσβεστικά οχήματα που ρίχνουν βενζίνη στη φωτιά, προσθέτοντας ότι στον έξω κόσμο, αυτού του είδους η διαχείριση της κρίσης, προκαλεί μόνο θλίψη και ανησυχία. «Αν κάποιος πει ότι είναι ελεύθερος, ενώ βρίσκεται στα χέρια ενός απαγωγέα, αυτό είναι τρομακτικό», λέει χαρακτηριστικά.

Πάντως, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας αρνήθηκε να σχολιάσει ολο αυτό το “θέατρο”, όπως άλλωστε και η Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας.

Η στρατηγική αυτού του αφηγήματος της Κίνας -σε περιπτώσεις κρίσης- συχνά βασίζεται στον τρόπο που δημοσιογραφικές φωνές του εξωτερικού θα “υιοθετήσουν” για να της προσδώσουν την επίφαση της νομιμότητας.

Ας πούμε, όταν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είπε ότι στις 21 Νοεμβρίου ο πρόεδρός της, Τόμας Μπαχ, είχε μια βιντεοκλήση με την Πενγκ, οι δημοσιογράφοι των κινεζικών κρατικών μέσων ενημέρωσης έσπευσαν να προωθήσουν την είδηση.

Μοιράστηκαν τα tweets και η δήλωση της επιτροπής που έλεγε ότι η Πενγκ «φαινόταν χαλαρή» (αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στις βαριές κατηγορίες που η αθλήτρια είχε εξαπολύσει προς τον πρώην Αντιπρόεδρο και στο χρονικό της εξαφάνισής της).

Σε κάθε περίπτωση, η Ολυμπιακή Επιτροπή δεν γλίτωσε το “ξύλο” και τις επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο σιγοντάρισε τη διπλωματία προπαγάνδας που προωθεί η Κίνα για το θέμα της τενίστριας. Δεν απάντησε σε ερωτήσεις αναφορικά με το γιατί δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από τους ιθύνοντες της Επιτροπής για τη σεξουαλική επίθεση.

Σε κάθε περίπτωση είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, η Κίνα χρησιμοποιεί συχνά ψεύτικους λογαριασμούς στο Twitter σε συντονισμένες εκστρατείες για τη διάδοση παραπληροφόρησης ή την ενίσχυση της προτιμώμενης “αφήγησης” που επιλέγει για να κουκουλώσει σοβαρά αδικήματα.

Μια ανάλυση των λογαριασμών Twitter, στην οποία προχώρησαν οι New York Times και η ProPublica, εντόπισε 97 ψεύτικους λογαριασμούς που προωθούν τον κ. Hu, τον συντάκτη των Global Times, και άλλα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που καλύπτουν το θέμα της Peng.

Σχεδόν όλοι δεν ακολουθούσαν άλλους λογαριασμούς και δεν είχαν followers, μια ένδειξη ότι δημιουργήθηκαν μόνο για να ενισχύσουν την κρατική προπαγάνδα. Η ζημιά όμως είχε γίνει: πολλοί προώθησαν το μήνυμα ότι οι εικόνες της Πενγκ ήταν μία σαφής απόδειξη ότι είναι καλά.

Σε πολλούς άλλους χρήστες του Twitter βέβαια, τα σχόλια και τα Tweets φάνηκαν αφύσικα. Κι ας υπήρχαν μηνύματα που υποστήριζαν το αντίθετο. Να, οπως αυτό: «Το τένις είναι η καριέρα της Πενγκ Σουάι και η συμμετοχή της σε εκδηλώσεις δεν θα μπορούσε να είναι πιο φυσιολογική». Αυτό ας πούμε γράφτηκε από χρήστη με τον λογαριασμό με το όνομα Flora25507875 και δημιουργήθηκε στο Twitter τον Νοέμβριο..! (Ο λογαριασμός δεν είναι πλέον ενεργός, αν κάτι λέει αυτό)…

Φυσικά, το Twitter ενημερώθηκε γι’ αυτήν την ύποπτη δραστηριότητα. Πολλές από τις εκατοντάδες αναρτήσεις που έκαναν share το tweet του Hu, για παράδειγμα, έχουν ήδη εξαφανιστεί.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ποτέ δεν ήξερα ότι υπάρχουν λογαριασμοί τύπου bot που αλληλεπιδρούν με τις αναρτήσεις μου. Αυτό που συνέβη με εξέπληξε», έγραψε ο Χου, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τους λογαριασμούς.

Σε μια δήλωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Twitter ανέφερε ότι η εταιρεία είχε αφαιρέσει και τους 97 λογαριασμούς που προσδιορίστηκαν από τους The New York Times και την ProPublica για παραβίαση των πολιτικών χειραγώγησης της πλατφόρμας και των ανωνύμων μηνυμάτων. Η εταιρεία μάλιστα ενημέρωσε ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για τους λογαριασμούς αυτούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορεί τέτοιοι λογαριασμοί να έχουν μικρή απήχηση, ωστόσο βοηθούν στον “στραγγαλισμό” των επικριτικών σχολίων και στην κινητοποίηση σύνταξης θετικών μηνυμάτων, τουλάχιστον, όπως έχουν δείξει παλαιότερες έρευνες.

Επίσης, υπήρχαν άλλα σημάδια ότι αυτοί και οι εκατοντάδες άλλοι λογαριασμοί που αναλύθηκαν ήταν μέρος της εκστρατείας για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Ας πούμε, όλοι αυτοί οι λογαριασμοί μαζί, όλως τυχαίως (καθόλου!) δημοσίευυαν τα περισσότερα από τα tweets τους τις καθημερινές μεταξύ 8 π.μ. και 7 μ.μ., ώρα Πεκίνου, με μια ελαφρά παύση κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος – ένα μοτίβο που παρατηρείται σε καμπάνιες που αποδίδουν πολύ καλά στην Κίνα.

Οι λογαριασμοί είχαν ελάχιστο ιστορικό αναρτήσεων, ενώ οι περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς ήταν ενεργοί για λιγότερο από 3 μήνες..!

Για την ιστορία, στην Κίνα, οι “υπηρέτες” της λογοκρισίας, στο Weibo συνέχισαν να “εξαφανίζουν” τα πρόσφατα σχόλια για την Πενγκ, με μία αξιοσημείωτη εξαίρεση: μια ανάρτηση από τη Γαλλική Πρεσβεία που παροτρύνει την Κίνα να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της για την προστασία των γυναικών.

Το τι ακολούθησε, ίσως να το μαντεύετε: οι “χρήστες” επιτέθηκαν στη Γαλλία, κατηγορώντας τη για ανάμιξη στις υποθέσεις της Κίνας. Ένας σχολιαστής μάλιστα επιχείρησε να στρέψει τη συζήτηση στις πρόσφατες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων από τον κλήρο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας της Γαλλίας.

Οι αναρτήσεις προφανώς είναι και είναι απολύτως υπαγορευμένες από την κυβέρνηση. Ας πούμε, ένα σχόλιο που έκανε στην ανάρτηση της πρεσβείας υπάλληλος των Times, χρησιμοποιώντας προσωπικό λογαριασμό, δεν εμφανίστηκε ποτέ. Κάποια στιγμή, τα στατιστικά του Weibo έδειξαν ότι η ανάρτηση της πρεσβείας είχε κοινοποιηθεί 1.600 φορές, αλλά εμφανίστηκαν μόνο μερικές από τις πιο πρόσφατες αναδημοσιεύσεις. Πολλοί εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη Γαλλική Πρεσβεία, όμως, μέσα σε λίγες ώρες, οι αναρτήσεις εξαφανίστηκαν.

Το μόνο θετικό είναι ότι για πρώτη φορά ίσως στα χρονικά της “διαχείρισης κρίσεων” από την κινεζική προπαγάνδα, αποκαλύπτεται με κρότο το πού “σκόνταψαν” οι υπηρέτες της και πόσο αυτή τη στιγμή εξευτελίζουν τη χώρα για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά την ασφάλεια μίας γυναίκας και τη σοβαρότατη καταγγελία της.

Με στοιχεία από New York Times

