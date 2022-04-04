Super Mammy: Τελεία στον κακοποιητικό λόγο άμεσα

Δεν χρειάζεται καμία ανάλυση για το χιούμορ επιπέδου Σεφερλή. Όπως δεν χρειάζονται και μαθήματα αισθητικής σε κανέναν. Ο καθένας γελάει με ό,τι είναι πιο κοντά στα βιώματα, την καλλιέργειά και τις ψυχικές αντοχές του (τελικά).
Όμως με το έγκλημα του βιασμού δεν μπορεί να γελάει κανείς και κανείς δεν μπορεί να το εντάσσει στη σκαλέτα του χιουμοριστικού προγράμματος που θέλει να πουλήσει.
Το χθεσινό σκετσάκι του εν γένει ανεκδιήγητου για το περιεχόμενο του προγράμματος “Super Mammy” («Χθες είδα στον δρόμο έναν βιαστή» / «Και τι έκανες;» / «Άρχισα να τρέχω. Έτρεχα, έτρεχα δεν τον πρόλαβα») δεν έχει τίποτα το αστείο. Είναι πούρος κακοποιητικός λόγος, εξευτελισμός όλων των θυμάτων βιασμού μέσα σε λίγες μόνο λέξεις, ωμός διασυρμός και πισωγύρισμα σε όποια προσπάθεια δικαίωσης έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Είναι ντροπή, αληθινή ντροπή το να ακούγονται σε prime time ζώνη τέτοιες θέσεις και χρειάζεται τελεία και παύλα εδώ και τώρα. Χωρίς συγνώμες, χωρίς κορώνες για σάτιρα που δεν δέχεται λογοκρισία, χωρίς τίποτα. Κατέβασμα και ποτέ ξανά τέτοια κείμενα αφιλτράριστα σε έδαφος πάνω στο οποίο τα θύματα παλεύουν μόνα, φοβισμένα και με όλους εναντίον τους.
Όλα τα υπόλοιπα (content, αισθητική, διάλογοι) ας κριθούν από τους αρμόδιους. Αλλά, με το θέμα του βιασμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης -με τόσα δικαστήρια εν εξελίξει και τόσες πληγές ανοιχτές τριγύρω- δεν γελάει κανείς και σε κανέναν δεν επιτρέπεται η “κανονικοποίηση” της θηριωδίας μέσα από φτηνή πλάκα.
Αναρωτιέμαι πόσες και πόσοι απλά έβαλαν την άποψη τους στα ΜΚΔ και περιμένουν το επόμενο επεισόδιο για να το ξανακάνουν αντί να πάρουν το δυσκολότερο και λιγότερο εντυπωσιακό δρόμο της έγγραφης διαμαρτυρίας στο κανάλι, στις εταιρίες που διαφημίστηκαν στα διαλείμματα και καταγγελίας με συγκεκριμένα παραδείγματα/ζητήματα στο ΕΡΣ. Σίγουρα θα υπάρχουν αλλά πόσες/πόσοι;
Είδα το επεισόδιο σήμερα. Παρόλο που είπε μια ατάκα που ήταν όντως καλή, το υπόλοιπο ήταν χλιαρό χιούμορ, που προορίζεται για κοινό μέχρι 10 χρόνων, με αποκορύφωμα τα γλοιώδη αυτά "αστεία", όπως και το αστείο με την βότκα και την τιμή μιας γυναίκας ("τώρα πάνε και για 100€"). Είναι λυπητερό το πόσα σχόλια είδα να τον υποστηρίζουν και να μιλάνε για μαύρο χιούμορ και σάτυρα και ποιος τώρα;; Άτομα που σίγουρα δεν έχουν υποστεί βιασμό ή έστω κακοποίηση και που δεν έχουν δουλέψει ως εργάτ@ του σεξ. Και το ακόμα πιο λυπητερό είναι ότι τον υποστηρίζουν και γυναίκες.