Marina Ovsyannikova: Ποια είναι η δημοσιογράφος που επιχείρησε να διακόψει τη “ρωσική προπαγάνδα”

«Όχι πόλεμος! Σταματήστε τον πόλεμο. Μην πιστεύετε στην προπαγάνδα. Σας λένε ψέματα εδώ!»

«Όχι πόλεμος! Σταματήστε τον πόλεμο. Μην πιστεύετε στην προπαγάνδα. Σας λένε ψέματα εδώ!». Αυτό γράφει το πλακάτ που κρατάει στα χέρια της η Marina Ovsyannikova, η δημοσιογράφος που εισέβαλε στο στούντιο του Channel One, του πρώτου καναλιού της ρωσικής τηλεόρασης.

Στην αρχή η είδηση που έκανε τον γύρο του κόσμου έκανε λόγο για διαδηλώτρια, όμως, ο σεβασμός της κοινής γνώμης για το θάρρος και την αποφασιστικότητα της νεαρής γυναίκας πολλαπλασιάστηκε, όταν έγινε γνωστό ότι εργαζόταν και η ίδια στο ρωσικό κανάλι ως δημοσιογράφος και παραγωγός ενημερωτικών εκπομπών.

Η Ovsyannikova είναι κόρη ενός Ουκρανού και μιας Ρωσίδας και έχει αποφοιτήσει από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Kuban και τη Ρωσική Προεδρική Ακαδημία Εθνικής Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης. Εργάστηκε για την Παν-Ρωσική Κρατική Εταιρεία Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας.

Με την πίεση, τον έλεγχο και την ασφυκτική λογοκρισία που υπάρχει στα ρωσικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, προφανώς κανείς δεν φανταζόταν αυτήν την εξέλιξη. Πλέον η Ovsyannikova συνελήφθη και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα του Ostankino, ενώ την υπόθεσή της παρακολουθεί στενά ο ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Πάβελ Τσίκοφ.

Το βίντεο έχει “κατέβει” από τους ρωσικούς διαδικτυακούς τόπους, ωστόσο φιγουράρει στο Youtube με χιλιάδες αποθεωτικά σχόλια, τη στιγμή που θεωρείται βέβαιο ότι η δημοσιογράφος και θα απολυθεί και θα φυλακιστεί για την πράξη της.

Την ίδια στιγμή, μόνο η φωτογραφία προφίλ της στο Facebook έχει περισσότερα από 29.000 αποθεωτικά σχόλια, από χρήστες απ’ όλον τον κόσμο και φυσικά για την κίνησή της να εμφανιστεί με ένα τέτοιο πλακάτ κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων του καναλιού.

Ας σημειωθεί ότι η Ovsyannikova πριν προχωρήσει σ’ αυτό το γενναίο μανιφέστο μέσα στην καρδιά της ρωσικής παραπληροφόρησης, είχε φροντίσει να μαγνητοσκοπήσει ένα μήνυμα στο οποίο εξηγούσε γιατί αποφάσισε να προχωρήσει σε μία πράξη που σίγουρα θα της δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα, ενώ θα έθετε σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή της.

Σε αυτό το βίντεο, η δημοσιογράφος καλεί τους πάντες σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις, λέει ότι ντρέπεται που εργάζεται για την προπαγάνδα του Κρεμλίνου και καταδικάζει με κάθε τρόπο αυτήν την εισβολή στην ουκρανική γη. Βρίσκει όμως κουράγιο και για λίγο πικρό χιούμορ, λέγοντας ότι “δεν είναι δυνατόν να μας συλλάβουν και να μας φυλακίσουν όλους, σωστά;”

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74 — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 14, 2022

Φυσικά και παρά τη σύλληψη της δημοσιογράφου, στο πρώτο κανάλι της δημόσιας ρωσικής τηλεόρασης βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό, για το ποιοι ενδεχομένως να γνώριζαν της προθέσεις της νεαρής γυναίκας και αν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι της που να ασπάζονται τις δικές της πεποιθήσεις, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το TASS.

