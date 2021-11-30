«Μαντζούνια, ράτσες, προξενιά»: βαθιά κακοποιητικός λόγος σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης

Στο μυαλό των ανθρώπων που “φτιάχνουν” ελληνική τηλεόραση (ή τουλάχιστον για ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των επαγγελματιών), εμπορική τηλεόραση είναι αυτή που διχάζει, προκαλεί, εξοργίζει. Η πολιτική ορθότητα δεν πέρασε ποτέ από αυτόν τον χώρο και ως εκ τούτου δεν ακούμπησε.

Το να γίνει ένα κακοποιητικό σχόλιο για την εθνικότητα, το χρώμα του δέρματος, τα κιλά, την εξωτερική εμφάνιση είναι κανονικότητα. Το μόνο που δεν ακουμπιέται με τέτοια λύσσα -κι αυτό γιατί σχεδόν κατακτήθηκε με πολύ πολύ κόπο- είναι η σεξουαλική ταυτότητα, και πάλι, όμως, ο κίνδυνος για μια ανάρμοστη, κακοποιητική συνδήλωση καραδοκεί.

Το… φαινόμενο “Μάρα Μεϊμαρίδη” εξυμνήθηκε, εγκαταστάθηκε και τελικά αφομοιώθηκε από την ελληνική τηλεόραση, χάρη σε μια παλιά εκδοτική και κατόπιν τηλεοπτική επιτυχία, τις “Μάγισσες της Σμύρνης”. Αυτή η επιτυχία, λίγο μετά, εξαργυρώθηκε, με καταστήματα, προϊόντα (τύχης και γητείας!) και υποδόρια και ανεπαίσθητα χώθηκε στη ζωή πολλών γυναικών.

Το στερεότυπο της γυναίκας που θα κάνει τα πάντα (μάγια, ξόρκια, προσευχές) για να κρατήσει τον άντρα – αντικείμενο του πόθου της, μπήκε απενοχοποιημένα ξανά στη ζωή μας από την κυρία είσοδο και τα μαντζούνια, τα χαρτιά και ο “καφές” βαφτίστηκαν μικρές αθώες απολαύσεις, συνήθειες παρηγορητικές για τον πόνο ενός χωρισμού, μιας επαγγελματικής αποτυχίας, μιας ατυχίας.

Με όλο τον σεβασμό στο φύλο, αλλά με όλη την απέχθεια γι’ αυτές τις πρακτικές -και των όσων κρύβουν, τελικά, μέσα τους- ίσως είναι καιρός το κανάλι που φιλοξενεί όλο αυτό το “πακέτο” να αποφασίσει να κατέβει στο 2021. Εκεί όπου όλα αυτά ούτε πλάκα είναι, ούτε καλό κάνουν, ούτε καν εξυπηρετούν μία κάποια τηλεοπτική ανάγκη ή αισθητική.

Κι όμως. Αυτές οι λογικές και αυτές οι “γυναικείες συνήθειες” ποτέ δεν ήταν αθώες, ούτε καθαρές και κυρίως ήταν πρωτίστως κακοποιητικές για τις γυναίκες.

Επί της ουσίας, αμπαλάριζαν τα μεγαλύτερα, τα πιο επιζήμια ανθρώπινα πάθη -τη ζήλια, τον φθόνο, την τρικλοποδιά- με τον μανδύα του σκοπού που αγιάζει τα μέσα. Και κυρίως, με ένα μανδύα που ταιριάζει μόνο σε ένα φύλο, το γυναικείο, υποβιβάζοντάς το, κάνοντας έρμαιο των συνθηκών της ζωής του και τελικά μετατρέποντάς το σε γνήσιο πατριαρχικό υποχείριο.

Και φυσικά, πρόκειται για τις ίδιες λογικές, που κλείνουν μέσα τους έναν Μεσαίωνα. Επιτρέπουν να πιστεύεις ότι ο άλλος είναι κατώτερος (ως φυλή, ως κοινωνική τάξη, ως πορτοφόλι). Επιτρέπουν και καλλιεργούν την ιδέα της άνομης υπεροχής, της λύσης των προβλημάτων με μαντζούνια και με ξόρκια, λουστράρουν και απενοχοποιούν την πεποίθηση ότι μπορείς να νικάς πάντα…

Κοιτώντας λίγο πιο προσεκτικά, όλες αυτές οι “λογικές” άρρητα συνδέονται με το μένος προς την επιστήμη, το μίσος προς οτιδήποτε εξηγείται ορθολογικά, χωρίς Θεούς και προσευχές και επικλήσεις σε πνεύματα, ενώνονται με φωνές σκοταδισμού που για πλάκα αποκαλούμε “ψέκια”, αλλά οι συνέπειες προς το κοινωνικό σώμα, συνήθως είναι ανυπολόγιστες.

Το πιο ακραίο και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της γιγάντωσης αυτού του φαινομένου είναι η περίπτωση της γυναίκας που επιτέθηκε με φονικό μένος στην Ιωάννα Παλιοσπύρου. Χαρτούδες και μέντιουμ συμβουλευόταν κι εκείνη, τσαρλατάνους με ηθική αυτουργία στην όλη υπόθεση, που συντηρούσαν στο μυαλό της τη φαντασίωση της “άλλης” που “της κλέβει τον άντρα”. Αληθινό σκοτάδι και φως πουθενά.

Ωστόσο, ακόμα και έτσι, ακόμα και γνωρίζοντας τώρα πια τι κακό κάνει αυτό το “νήμα” της λογικής τέτοιων ανθρώπων στο κοινωνικό σώμα, η τηλεόραση επιμένει να εμπιστεύεται αυτά τα πρόσωπα. Να τους δίνει βήμα. Να μιλούν εξόχως κακοποιητικά για άλλους ανθρώπους και να μην “κόβονται” επί τόπου από το γυαλί για τον κακοποιητικό και παραπλανητικό τους λόγο. Να δίνουν συμβουλές για σχέσεις και ακαλαίσθητα να ωρύονται και να υβρίζουν σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης.

(Σ.Σ.: Δεν έχει καμία σημασία αν οι τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στην εκπομπή, στην οποία συμμετέχει η εν λόγω κυρία, είναι fake. Το μήνυμα που περνάει κάθε φορά είναι αναχρονιστικό, βαθιά μισογυνικό, απόλυτα αποδιοργανωτικό για μία γυναίκα, έναν άνθρωπο που ενδεχομένως να περνά μια δυσκολία στη ζωή και θα πιαστεί απ’ οπουδήποτε).

Όσο για το ρατσιστικό παραλήρημά της εδώ και μέρες εναντίον του τραγουδιστή Χρήστου Σαντικάι, αυτό απλώς επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω. Την σύνδεση, δηλαδή, αυτών των πεποιθήσεων με τα αισθήματα προνομίου και υπεροχής που “φωνάζουν”.

Με όλο τον σεβασμό στο φύλο, αλλά με όλη την απέχθεια γι’ αυτές τις πρακτικές -και των όσων κρύβουν, τελικά, μέσα τους- ίσως είναι καιρός το κανάλι που φιλοξενεί όλο αυτό το “πακέτο” να αποφασίσει να κατέβει στο 2021. Εκεί όπου όλα αυτά ούτε πλάκα είναι, ούτε καλό κάνουν, ούτε καν εξυπηρετούν μία κάποια τηλεοπτική ανάγκη ή αισθητική.

Δεν υπάρχει πια χώρος ούτε για μαντζούνια, ούτε για χαρτούδες, ούτε για βαθιά κακοποιητικό λόγο που εκφράζεται ως συμβουλή ή ως προφητεία. Ας ξεμπερδεύουμε κάποτε με τον Μεσαίωνα.

Ακολουθήστε την Α,ΜΠΑ; στο Google News