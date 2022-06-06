Μια νίκη για την trans ορατότητα στην Ελλάδα: Χορηγήθηκε άσυλο στην Deniz Rojda Tunç

Μία νίκη για την Deniz Rojda Tunç, αλλά και για όλη την τρανς ορατότητα στην Ελλάδα, καθώς της χορηγήθηκε άσυλο και κάπως έτσι γίνεται η πρώτη τρανς γυναίκα από την Τουρκία που καταφέρνει κάτι τέτοιο στην βάση της ταυτότητας φύλου της.

Η εξέλιξη είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς λόγω και των διώξεων που υφίσταται η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στην Τουρκία, ανοίγει τον δρόμο και σε άλλα άτομα της κοινότητας, που έχουν υποστεί τα ίδια βασανιστήρια και τις ίδιες διώξεις να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στη ζωή, την περίθαλψη, την εργασία.

