J.K.Rowling: Νέο σκάνδαλο της δίνει την πρώτη θέση στη λίστα των διάσημων TERFs

“Διάσημη TERF και περιστασιακή συγγραφέα” αποκαλεί πλέον το site “Them” τη συγγραφέα -γνωστή από τις περιπέτειες του Χάρι Πότερ- J.K.Rowling και προφανώς μιλάμε για χαρακτηρισμό που κέρδισε με το…ραβδί της και με τις εξαιρετικά εχθρικές τοποθετήσεις της εναντίον των τρανς γυναικών και εν γένει τους τρανς ακτιβισμού.

Το νέο θερμό επεισόδιο στις σχέσεις τηε Rowling με τις ακτιβιστικές οργανώσεις γράφτηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν ομάδες ακτιβιστών ηθοποιών διαδήλωναν έξω από το σπίτι της και κατά τη συγγραφέα φωτογραφίζονταν έξω από την πόρτα της οικίας της, γνωστοποιώντας τη διεύθυνση και το ακριβές στίγμα της.

Από την πλευρά τους, ακτιβιστές και Τύπος απαντούν ότι η διεύθυνση της Rowling είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο και ότι και οι δύο κατοικίες της Rowling στο Εδιμβούργο συμβαίνει να είναι διάσημα τοπόσημα, οπότε το ότι διαμαρτύρεται για doxxing είναι τουλάχιστον χειριστικό και για τη δημιουργία εντυπώσεων.

(Σ.Σ.: Η συγγραφέας είχε ζητήσει από τους followers της στο Twitter να κάνουν αναφορά σε μηνύματα που περιείχαν φωτογραφία του σπιτιού της, μέχρι αυτή η φωτογραφία να κατέβαινε από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης).

Η συγγραφέας επιμένει ότι το να βρίσκεται το όνομά της σε λίστα που συνεχώς ανανεώνεται και καταγράφει τις διάσημες TERFs του κόσμου την καθιστά στόχο, ενώ ταυτόχρονα ανησυχεί για γυναίκες της λίστας που δεν είναι τόσο διάσημες όσο εκείνη…!

«Καμία από αυτές τις γυναίκες δεν απολαμβάνει το επίπεδο προστασίας που απολαμβάνω εγώ», έγραψε η Ρόουλινγκ και συνέχισε: «Αυτές οι γυναίκες και οι οικογένειές τους βιώνουν αυτόν τον φόβο για κανέναν άλλο λόγο από το ότι αρνούνται να αποδεχθούν άκριτα ότι η κοινωνικοπολιτική έννοια της ταυτότητας φύλου πρέπει να αντικαταστήσει αυτή του φύλου».

«Θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί το γεγονός ότι τώρα έχω λάβει τόσες πολλές απειλές για τη ζωή μου που κανονικά θα έπρεπε να έχω πάψει να μιλάω και πάλι όμως δεν έχω σταματήσει», έγραψε η Ρόουλινγκ. «Ίσως – και ρίχνω ιδέα- ο καλύτερος τρόπος για να αποδείξετε ότι το κίνημά σας δεν αποτελεί απειλή για τις γυναίκες, είναι να σταματήσετε να μας καταδιώκετε, να μας παρενοχλείτε και να μας απειλείτε».

Αυτά έγραψε η Rowling αναφερόμενη στις trans γυναίκες και μάλιστα στο Twitter εκεί που την ακολουθούν περίπου 14 εκ. άνθρωποι. Και μάλιστα ταγκάροντας τρεις από τις ακτιβίστριες και πρακτικά θέτοντας τους στη διάθεση του κάθε τρανσφοβικού.

Το αποτέλεσμα; Και οι τρεις αυτοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να απενεργοποιήσουν τους λογαριασμούς τους στο Twitter -γιατί αυτό που έκανε η Rowling όντως συνιστούσε doxxing (έκθεση στοιχείων τους στο διαδίκτυο) και ενώ τα συγκεκριμένα τρία άτομα δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από το να σταθούν έξω από την πόρτα της έπαυλής της με πλακάτ που έγραφαν “Ελευθερία στα τρανς άτομα” και “τα τρανς δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα”

Το «σκάνδαλο» έρχεται αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι η Ρόουλινγκ δεν θα εμφανιστεί στην ειδική επετειακή προβολή «Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts» του HBO Max, η οποία θα προβληθεί στην υπηρεσία streaming την Πρωτοχρονιά.

Σ’ αυτό το reunion θα ξανασυναντηθούν οι πρωταγωνιστές του Χάρι Πότερ – Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμα Γουάτσον και Ρούπερτ Γκριντ- που και οι τρεις έχουν καταδικάσει τις απανωτές τρανσφοβικές δηλώσεις της δημιουργού του Χάρι Πότερ κατά το παρελθόν…

