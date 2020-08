Τι είναι το τρανσφοβικό αστείο;

Υπάρχουν αρκετές “πυραμίδες” στο διαδύκτιο- εικόνες που απεικονίζουν την σεξιστική, ρατσιστική, ομοφοβική βία σε layers. Οι πυραμίδες αυτές ξεκινούν από το “απλό αστείο” και φτάνουν στην πρόκληση έντονης σωματικής βλάβης. Μια τέτοια πυραμίδα για παράδειγμα υπάρχει εδώ.

Ένα πράγμα για το οποίο είμαι σχεδόν πεπεισμένη είναι ότι, κάποιες φορές, οι άνθρωποι (το ίδιο και εγώ η ίδια, συχνά κάνω λάθη, πάντα χρειάζεται να είμαι πιο προσεκτική) κάνουμε τέτοια αστεία από αφηρημάδα, και έχοντας άγνοια για το πόσο, λιγότερο ή περισσότερο, μπορούν να βλάψουν. Συχνά δηλαδή, δεν υπάρχει κακή πρόθεση.

Επίσης είμαι πεπεισμένη πως “αστεία” σαν και αυτά μπορεί να προκαλέσουν τραύματα, ή έστω, να φέρουν γραντζουνιές σε μια σχέση, που μετά για να τις επουλώσεις χρειάζεται πολύ μεγάλα αποθέματα αγάπης. Το κείμενο αυτό στοχεύει στο να φωτίσει ίσως λιγάκι καλύτερα όψεις του ρατσιστικού αστείου που μπορεί να είναι βλαβερό, και πιο συγκεκριμένα, του τρανσφοβικού.

Δύο σχόλια που είδα σε φιλικούς τοίχους πρόσφατα στο fb: ένας άνθρωπος συζητάει για την επιθυμία και την προσπάθειά του να κόψει το τσιγάρο. Όμορφα σχόλια από κάτω, ενθαρρυντικά και υποστηρικτικά. Ένας άλλος βρίσκει καλή την ιδέα να του προτείνει να κόψει και τον καφέ. Και ένας τρίτος απαντάει: “καλά δεν θα κόψει και το πουλί του ο άνθρωπος”.

Ε, αυτό δεν είναι αστείο. Είναι βία. Το να κάνει ένας τρανς άνθρωπος επέμβαση στα γενετικά όργανα πολλές φορές είναι (για όσα άτομα το επιθυμούν, δεν κάνουμε, για διάφορους λόγους, όλα τα τρανς άτομα πλήρη ιατρική φυλομετάβαση) το τελευταίο στάδιο σε μια πολύχρονη πορεία προς την αυτοπραγμάτωση, το φως, μια βαθιά ανάσα ώστε να μπορέσει να ζήσει τον εαυτό του πιο αυθεντικά. Δεν είναι κάτι παράξενο, αστείο ή κατώτερο.

Το ότι συχνά ίσως φαίνεται σαν αστείο, έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το λεγόμενο κοινωνικό στίγμα. Κι αν, για μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, σήμερα (ευτυχώς) μας φαίνεται σχεδόν εξωφρενικό το ότι ως το 1990 η ομοφυλοφιλία κατηγοριοποιούταν επισήμως ως ψυχική διαταραχή, τις συνέπειες αυτού του επιστημονικού λάθους οι λεσβίες και οι γκέι τις βιώνουν έντονα στα σώματα τους ακόμη και σήμερα. Γιατί οι γενιές πριν απο μας μάθανε πως το να είσαι λοατκι+ είναι κάτι σχεδόν άρρωστο, κάτι κακό, κάτι για να ντρέπεσαι πάρα πολύ, κάτι για να κρύβεσαι. Αυτό είναι ένα γενεαλογικό τραύμα που προσπαθούμε, όσο μπορούμε, να θεραπεύσουμε.

Ως προς τα τρανς άτομα είμαστε ένα βήμα πιο πίσω. Η επικύρωση της πλήρους αποπαθολογικοποίησης της τρανς ταυτότητας έγινε μόλις δύο χρόνια πριν. Η επιστήμη έχει κάνει πολλά καλά, αλλά ως προς τους λοατκι+ ανθρώπους έχει κάνει εκκωφαντικά λάθη. Η αλλαγή των λαθών αυτών δεν γίνεται πάντα με εύκολο τρόπο. Γενιές και γενιές γενναίων και ευαίσθητων ανθρώπων της κοινότητας έχουν βγει μπροστά συχνά σχεδόν με αυτοθυσία, για να μπορούμε εμείς σήμερα να αναπνέουμε λίγο καλύτερα και κάπως περισσότερο.

Πίσω στα αστεία, πάλι από το fb: υπάρχει αυτό το παιχνίδι που μπορείς να βάλεις μια φωτογραφία δική σου ή μιας φίλης και να δεις: αν είσαι “γυναίκα”, πώς θα ήσουν αν ήσουν “άντρας” ή και το ανάποδο. Πληζ, αν είσαι cis άνθρωπος, μην το παίξεις. Είναι περίεργο. Μπες στη θέση όλων εμάς που προσπαθούμε να βιώσουμε τη ρευστότητα του φύλου μας σε εναν κόσμο που κάτι τέτοιο συχνά το αντιμετωπίζει με φόβο ή και μίσος. Που αυτή η ρευστότητα φέρνει διακρίσεις ή και επιθέσεις όταν ψάχνουμε για εργασία ή και όταν απλώς περπατάμε στο δρόμο ή πηγαίνουμε στο φούρνο. Ένας λόγος παραπάνω- μην μετά το παιχνίδι κάνεις το αστείο, σχολιάζοντας την “τρανς” εκδοχή της καινούριας φωτογραφίας: “Ευτυχώς που δεν μας βγήκες έτσι” !

Επίσης: Η λέξη “τραβέλι” θεωρείται εδώ και χρόνια από μεγάλο μέρος της κοινότητας ως κακοποιητική. Έχει τύχει να ακούσω cis γυναίκα να πει επειδή δεν της έχει ταιριάξει το μακιγιάζ όπως θα ήθελε ότι μοιάζει “σαν τραβέλι”. Ένα αστείο που υποτιμά τις τρανς γυναίκες δηλαδή. Πιθανόν χωρίς να το καταλαβαίνει, το αστείο αυτό ενισχύει το στίγμα και κατά κάποιον τρόπο συνεχίζει το (άδικο) κορόιδεμα που μεγάλο μέρος των λοατκι+ ανθρώπων δέχεται στο σχολείο. Να πω ότι δεν είναι αυτονόητο ότι οι τρανς γυναίκες βαφόμαστε όλες. Άλλες το κάνουν πολύ, άλλες λίγο, άλλες καθόλου. Όπως αρέσει στην καθεμιά.

Την επόμενη φράση χρειάζομαι να τη γράψω με κεφαλαία: ΟΙ ΤΡΑΝΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΜΟΡΦΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Δεν είναι οκ στα σώματα που ήδη κουβαλάνε άδικο και μεγάλο κοινωνικό στίγμα να τους δίνουμε με τα λόγια μας ακόμη μια κλωτσιά (το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα χοντροφοβικά αστεία εν μέσω καραντίνας πχ ότι από το πολύ “καθησιό” θα πάρουμε “παραπανίσια” κιλά- my body is not your post-quarantine nightmare λένε συχνά οι άνθρωποι με χοντρό σώμα και έχουν απόλυτο δίκιο).

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο. Μια φίλη έπιασε την κουβέντα σε μια άλλη φίλη για μια ταινία που πρωταγωνιστής ήταν ένας τρανς άντρας σε περίοδο ιατρικής φυλομετάβασης, και η πρώτη γέλασε επειδή της φάνηκε αστείο ότι έχει κάνει επέμβαση στο στήθος αλλά όχι στα γενητικά όργανα. Τρανσφοβικο αστείο alert. Κάποια τρανς άτομα κάνουν μονάχα ορμονοθεραπεία. Κάποια δεν κάνουν. Έτσι πάει κάποιες φορές. Ή κάνουν κάποιες μονάχα επεμβάσεις. Ίσως περιμένουν μια πιο κατάλληλη στιγμήγια να το κάνουν, ή δεν έχουν τα χρήματα, ή απλώς δεν το επιθυμούν.

Δεν γίνεται η αντίδραση μας σε κάτι τόσο πυρηνικό για τη ζωή ενός ανθρώπου όπως είναι, στην περίπτωση πολλών τρανς ανθρώπων, η διαδικασία ιατρικής φυλομετάβασης, να είναι τα γέλια. Αυτό που γίνεται όταν συζητάμε για τους τρανς ανθρώπους, είναι να κοιτάζουμε να δούμε πως θα βελτιώσουμε τα κενά νόμου που έχει το νομοσχέδιο νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου που ψηφίστηκε πριν δύο χρόνια στη βουλή και επίσης πως θα κατοχυρώσουμε το αυτονόητο ανθρώπινο δικαίωμα: τα ασφαλιστικά ταμεία να καλύπτουν τα έξοδα της μετάβασης

Κάτι τελευταίο για την ώρα, που είναι κάπως πιο λεπτό από τα πιο χοντροκομμένα αστεία: αν μια φίλη ή συνεργάτιδα σου πει ότι θέλει να παρακολουθήσει ένα φεστιβάλ ταινιών με τρανς θεματική, μην πεις “α δεν μ’ αρέσουν αυτά” δείχνοντας απροθυμία να ακούσεις περισσότερα. Υπάρχει η περίπτωση απέναντι σου να έχεις ένα τρανς άτομο, που το σώμα του απλώς δεν το έχει φέρει ακόμη στο coming out. Με την αντίδραση σου αυτή, παρέα με την αρκετά σκοτεινή για την ώρα πραγματικότητα τα trans friendly spaces να είναι για την ώρα σχετικά λίγα, ίσως του περιορίζεις ή και κόβεις την ανάσα που με χρόνια προσωπικής (μάλλον μοναχικής, λόγω της συστημικής τρανσφοβικής βίας) προσπάθειας παλεύει να βρει.

Αλλά και αυτό να μην ισχύει, να μην είναι δηλαδή το συγκεκριμένο άτομο τρανς, πως γίνεται να ακούς για μια οποιαδήποτε κοινωνικά αδικημένη ομάδα (το ίδιο ισχύει και για ανθρώπους με αναπηρία ή για people of colour ή και για όποια άλλη ομάδα δέχεται διακρίσεις) ότι προσπαθεί να οργανωθεί και να βρει τη φωνή της, μέσω καλλιτεχνικών αφηγήσεων, συζητήσεων, ή πολιτικών διεκδικήσεων (με κόπο που μάλλον είναι δίκαιο να πούμε πως συχνά τα υπόλοιπα πιο προνομιούχα άτομα είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε) και να λες, α αυτό δεν με ενδιαφέρει;

Λένε συχνά άνθρωποι από το black lives matter ότι η ζωή δεν είναι φτιαγμένη ώστε να συμπεριλαμβάνει people of colour με ίσο τρόπο. Ότι οι θεσμικές δομές, και οι λεπτομέρειες της καθημερινότητας, δεν είναι σχεδιασμένες ώστε να καλωσορίζουν και τα άτομα που δεν είναι λευκά. Ότι τα λευκά άτομα χρειάζεται να τους ακούσουμε προσεκτικά. Όχι να συζητάμε για αυτούς, χωρίς αυτούς. Και ότι αν τα λευκά άτομα δουν το πρόβλημα της φυλετικής ανισότητας και ως δικό τους πρόβλημα που πρέπει και οι ίδιοι να λύσουν, αυτό θα βοηθήσει πολύ.

Επίσης νομίζω λένε ότι είναι συχνά αβάσταχο το βάρος να πρέπει να παραμερίσουν τον πόνο και την οργή που νιώθουν για την απαξίωση και το τραύμα, να το μετατρέψουν σε ψυχραιμία και καλοσύνη (μια μετάβαση που συνήθως για να γίνει χρειάζεται πάρα μα πάρα πολύ διάβασμα και λεπτοδουλεμένη συναισθηματική νοημοσύνη- που αν συνυπολογίσουμε εδώ την ταξική ανισότητα που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση σε δομές όπου τα μαθαίνεις αυτά, μάλλον δεν είναι σχήμα λόγου να μιλήσουμε για κάτι σαν άθλο) και να εκπαιδεύσουν τα άλλα άτομα γύρω τους για το τι σημαίνει λευκό προνόμιο. Νομίζω ότι είναι αρκετά ασφαλές να πούμε πως, για τη στιγμή που είναι ο κόσμος μας, πάνω κάτω τα ίδια ισχύουν και για άτομα που είναι τρανς, σε σχέση με άτομα που είναι cis. Οι cis άνθρωποι είναι που χρωστάνε να φτιάξουν έναν κόσμο που να αγκαλιάζει και τους τρανς.

To χιούμορ, το αστείο ή το να κατάφερεις να κάνεις ένα πρόσωπο που αγαπάς να χαμογελάσει είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα στον κόσμο. Ας σκεφτούμε μονάχα μήπως το αστείο μας την ίδια στιγμή που το κάνουμε βλάπτει μεγάλες ομάδες ανθρώπων διαφορετικών από εμάς, που συχνά από μικρή ηλικία καταπιέζονται συστηματικά. Το φύλο του άλλου ανθρώπου, η χώρα του άλλου ανθρώπου, τα κιλά του άλλου ανθρώπου, ο σεξουαλικός προσανατολισμός του άλλου ανθρώπου δεν είναι κάτι αστείο. Μπορούμε να βρούμε αστεία που να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο;

υ.γ. Η σχετική βιβλιογραφία από όσο ξέρω είναι πολύ μεγάλη, και δεν είμαι το κατάλληλο άτομο για να προτείνω ως προς αυτό, έχω αρκετά τυφλά σημεία και προσπαθώ να μαθαίνω διαρκώς όσο μπορώ. Εδώ ένα χρήσιμο κείμενο για τα “αστεία” και τα mircroaggressions της καθημερινότητας, με πιο συγκεκριμένες αναφορές για τις ζωές των λοατκι+ ανθρώπων.