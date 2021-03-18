Οι τέσσερις βασικές απορίες για την ψήφο Κυμπουρόπουλου, λυμένες

- 1) Συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτι σχετικό με το δικαίωμα της έκτρωσης;
Όχι. Αυτό που συζητήθηκε στο ΕΚ είναι το ψήφισμα 2021/2523(RSP). Είναι μια απόφαση του ΕΚ που δίνει κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη για το πώς να προστατεύσουν καλύτερα τα παιδιά, ιδίως λαμβάνοντας υπ’όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες της καραντίνας.
- 2) Αυτό που ψήφισε ο κος Κυμπουρόπουλος και συζητάμε στην Ελλάδα ήταν κάτι που πρότεινε το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σύσκεψή του; Tίθεται οποιοδήποτε θέμα επανεκκίνησης συζητήσεων σχετικά με το τι θεωρείται παιδί;
Όχι. Όταν το ΕΚ συζητάει, κάθε κόμμα μπορεί να δει το κείμενο που έχει τεθεί προς συζήτηση (το ψήφισμα) και να πει το μακρύ του και το κοντό του. Εν προκειμένω, το ECR, το κόμμα των κεντροδεξιών, είπε ότι μιας που πιάσαμε κουβέντα για το τι θα προτείνουμε στα κράτη ώστε να προστατέψουν τα παιδιά (με μέτρα όπως προσβασιμότητα στην τηλεκπαίδευση), ας προτείνουμε και να θεωρείται παιδί το ζυγωτό που προκύπτει απ’τη σύλληψη.
- 3) Ψήφισε ο κος Κυμπουρόπουλος υπέρ καποιου κειμένου που λέει καθαρά και ξάστερα κάποια φράση συνώνυμη του “είμαι κατά της έκτρωσης”;
Ναι. Το κείμενο αυτό όμως δεν είναι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό. Πρόκειται για την πρόταση ψηφίσματος B9-0164/15 που κατατέθηκε από το ECR. Με αυτή, το κόμμα πρότεινε ορισμένες προσθήκες στο κείμενο που επεξεργαζόταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μία από αυτές είναι η φράση: ..and that the human life of the child must always be protected, starting from the moment of conception;
(και ότι η ανθρώπινη ζωή ενός παιδιού πρέπει πάντοτε να προστατεύεται, ξεκινώντας από τη στιγμή της σύλληψης).
Αν δεχτούμε ότι η ζωή προστατεύεται από την ώρα της σύλληψης, η έκτρωση είναι φόνος.
- 4) Θέλω να διαβάσω αυτό το κείμενο. Πού είναι;
Εδώ στα ελληνικά (ευχαριστούμε Melia) κι εδώ στ’αγγλικά. Το απόσπασμα του B9-0164/15 που συζητάμε είναι η παραγραφούλα δεξιά στην σελίδα 6 που γράφει ολόκληρη: 2α. Υπενθυμίζει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το εγγενές δικαίωμα στη ζωή και ότι η ανθρώπινη ζωή πρέπει πάντοτε να προστατεύεται, αρχής γενομένης από τη στιγμή της σύλληψης·
Σχετικά με τις μεταγενέστερες δηλώσεις Κυμπουρόπουλου και την επίκληση στο συναίσθημα, έχω να σχολιάσω τα εξής.
“Σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους. Άλλωστε σε παρόμοια ψηφίσματα που έχουν μιλήσει για την άμβλωση στο παρελθόν, είμαι υπέρ γιατί σέβομαι και αναγνωρίζω αυτό το δικαίωμα, όταν μάλιστα η γυναίκα δεν έχει δώσει την έγκρισή της για να γίνει κάτι τέτοιο”.
Eγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει “δεν έχει δώσει την έγκρισή της να γίνει κάτι τέτοιο” και το αφήνω ασχολίαστο. Το “τέτοιο” τι είναι; H εγκυμοσύνη; Το σεξ; Σεξ χωρίς έγκριση είναι βιασμός, έτσι για την επανάληψη.
Πάμε παρακάτω.
Η δήλωση αυτή είναι αντίθετη της ψήφου του. Ή αναγνωρίζεις το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση ή λες το ζυγωτό παιδί. Άν πεις το ζυγωτό παιδί (γιατί ζυγωτό ονομάζεται αυτό που προκύπτει την στιγμή της σύλληψης), αυτό το ζυγωτό έχει δικαιώματα. Μεταξύ αυτών, το δικαίωμα στη “ζωή”. Μαζί δεν πάνε, είναι ένα λεκτικό πυροτέχνημα.
Επόμενο.
“Ήταν ένα συνολικά ψήφισμα για τα δικαιώματα του παιδιού, αυτό ψηφίζαμε. Όταν το παιδί βρίσκεται στη μήτρα της μητέρας, όταν είναι μικρό, δεν έχει τη δύναμη να μιλήσει, δεν πρέπει να μιλήσουμε και εμείς για αυτό;”
Όπως βλέπετε, αυτή η δήλωση δεν έχει συνάφεια με την προηγούμενη. Έχει αυτοδιάθεση η γυναίκα ή πρέπει άλλοι να μιλήσουν για αυτό που έχει μέσα η μήτρα της;
Πράγματι ήταν ένα συνολικό ψήφισμα για τα δικαιώματα του ΠΑΙΔΙΟΥ. Το ζυγωτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙ. Το έμβρυο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙ. Η λέξη παιδί κουβαλάει νομικά νοήματα, μεταξύ αυτών δικαίωμα στη ζωή. Το παιδί σημαίνει κάτι που είναι υποκείμενο δικαίου. Το έμβρυο δεν είναι. Η γυναίκα είναι. Μόνο η γυναίκα είναι υποκείμενο δικαίου και ό,τι συμβαίνει στην μήτρα της είναι αντικείμενο απόφασής της. Όχι, “δεν μιλάμε εμείς γι’αυτό επειδή δεν έχει τη δύναμη να μιλήσει”. Αυτές οι λέξεις και το λεξιλόγιο είναι κλασικότατες, συνηθισμένες και ανέμπνευστες επικλήσεις στο συναίσθημα και τις αντιμετωπίζουμε, εμείς εδώ στο Α,μπα, με περιφρόνηση.
Και πάμε στο καλύτερο.
“Πολλοί συνάδελφοι Ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ αυτής της τροπολογίας. Σκέφτομαι λίγο το θέμα και από αυτή τη θέση που σίγουρα με επηρεάζει, αν η μητέρα μου είχε δει ότι είμαι ανάπηρος θα με σκότωνε ή όχι; Θεωρώ ότι ναι υπάρχει το δικαίωμα στην άμβλωση και δεν είμαι κατά. Αλλά θέλω να δώσω και το δικαίωμα και στο παιδί που δεν μπορεί να μιλήσει. Και θέλω να το συζητήσουμε. Θέλω να υπάρχει και αυτό το δικαίωμα, ως δικαίωμα.”
Ξεκινάω με απλή απάντηση: ναι, μια γυναίκα μπορεί ν’αποφασίσει να κάνει έκτρωση για όποιον λόγο γουστάρει.
Αν αυτό δεν αρέσει στον κύριο Κυμπουρόπουλο, φαντάζομαι ότι μπορεί να το συζητήσει με την οικογένειά του, τους οικείους του, αρμόδιους ψυχικής υγείας-είναι και ο ίδιος ψυχίατρος και υποθέτω πως γνωρίζει πόσο χρήσιμοι είναι. Δεν υπάρχει παιδί για να έχει δικαιώματα. Δεν θα τον σκότωνε. Θα έκανε έκτρωση. Η έκτρωση, ευτυχώς, δεν είναι φόνος. Είναι άνθρωπος επειδή αποφάσισε η μητέρα του να τον φέρει στη ζωή. Αν είχε κάνει έκτρωση δεν θα τον είχε σκοτώσει γιατί δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε κάτι να σκοτωθεί όπως δεν σκοτώνει ο πατέρας ενός παιδιού τ’αδέρφια του κάθε φορά που εξωτερικεύει γενετικό υλικό.
“Θέλω να το συζητήσουμε”.
Όχι. Εμείς δεν θέλουμε. Ευτυχώς, υπάρχουν νόμοι που μας προστατεύουν από όσους θέλουν να το συζητήσουν γιατί είναι επικίνδυνοι για τις γυναίκες. Αυτοί οι επικίνδυνοι όμως είναι πολλοί και πρέπει να τους κόβουμε τη φόρα. Η Πολωνία έχει πολλούς τέτοιους επικίνδυνους και πέρασαν νόμους μίσους κατά των γυναικών.
“Θέλω να υπάρχει αυτό το δικαίωμα ως δικαίωμα”.
Αυτή η πρόταση ας μείνει στη συλλογική μας μνήμη για το πώς κάποιος επιχειρεί να κινηθεί εναντίον μας χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο που μας φαίνεται προοδευτικό.
Συμπέρασμα απ’ολ’αυτά.
Όλη αυτή η ρητορική για μένα βασίζεται σε μια κοινή γνώση. Η κοινή αυτή γνώση είναι ότι οι γυναίκες φοβούνται πάρα πολύ να είναι εγωίστριες. Φοβούνται να πουν “κάνω έκτρωση γιατί μπορώ.” Φοβούνται, όπως έχουμε γράψει και ξαναγράψει, να γίνουν δυσάρεστες. Αυτό το πράγμα ξεκινάει απ’όταν τα κοριτσάκια μαθαίνουν να χαμογελάνε και να είναι ευγενικά κι εξελίσσεται σε αδυναμία να διαολοστείλουν όσους πρέπει να διαολοστείλουν για να περιφρουρήσουν τα δικαιώματά τους. Δεν χρειάζεται να αιτιολογήσετε την άμβλωση.
Το ότι πολλές γυναίκες έχουν πολλές τύψεις δεν το ξέρω μόνο εγώ, το ξέρει πολύς κόσμος. Το ότι καλούνται μονίμως ν’απολογηθούν για τα κιλά που έβαλαν και τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, για τις αποφάσεις στην καριέρα τους και για το πώς διαχειρίζονται τις τρίχες τους, για το τι φορούσαν και με πόσους πήγαν, για το ότι είναι υπερβολικές και σκύλες και αυταρχικές.
Δεν είναι δουλειά των γυναικών που κάνουν σεξ στην Ελλάδα ν’ασχοληθούν με την παρηγοριά ενός πολιτικού που ισχυρίζεται ότι ψηφίζει στο Ευρωκοινοβούλιο βάσει ενός πολύ προσωπικού υπαρξιακού ερωτήματος. Δεν είναι δική τους δουλειά ν’απαντήσουν στο ερώτημα που θέτει. Δεν είναι δικό τους φορτίο, δική τους ανησυχία, δικός τους στοχασμός. Δεν βαρύνονται με καμία υποχρέωση ν’απαντήσουν και κυρίως, δεν υποχρεούνται να νιώσουν τύψεις αν οι ίδιες αποφάσισαν να κάνουν έκτρωση επειδή το έμβρυο που κυοφορούσαν αν γεννιόταν και γινόταν παιδί θα είχε κάποια αναπηρία.
Δεν χρειάζεται να πουν ούτε καν “δεν μπορούσα να συντηρήσω τότε ένα παιδί”, “φοβόμουν να το μεγαλώσω μόνη μου”, “ήμουν ακόμη φοιτήτρια”. Το δικαίωμα στην έκτρωση είναι ένα υπέροχο δικαίωμα που πρέπει να προστατεύσουμε ενεργητικά. Είναι δικό μας δικαίωμα. Το πολεμάνε από παντού γιατί είναι δικό μας δικαίωμα και ζούμε σε μια πατριαρχική κοινωνία που είναι περήφανη γι’αυτό που είναι.
Πρέπει να μάθουμε κι εμείς να είμαστε περήφανες γι’αυτό που είμαστε.
Πραγματικά, άνευ αμφιβολίας, είναι απολύτως απαραίτητο να σταματήσουμε να ενδιαφερόμαστε για το αν γινόμαστε δυσάρεστες.
Αυτό που με εξοργίζει εμένα πιο πολύ από όλα, είναι πως άνθρωποι σαν τον Κυμπουρόπουλο δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά και ειδικά τα παιδιά με αναπηρίες, που αν οι γονείς τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, περνάνε μια κόλαση. [Ειδικά αυτό, ο συγκεκριμένος θα έπρεπε να το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Γιατί μπορεί να έχει τα υπαρξιακά του αλλά σίγουρα γνωρίζει και τι θα ήταν ο ίδιος και πώς θα ζούσε, αν οι γονείς του ήταν τίποτα φτωχοί ή δεν είχαν τη δυνατότητα να παρέχουν στο παιδί τους , ό,τι του προσέφερε η μάνα του… Διαβάστε περισσότερα »
Πολύ σωστά …Υποκρισία… με την ίδια λογική και κρίση που δεν έχει…. να καταργήσουμε κάθε προγεννητικό έλεγχο γιατί κινδυνεύουν τα αγέννητα κύτταρα. Για την αντιμετώπιση όμως δηλαδή την σεξουαλική αγωγή γαργάρα.
Την ουσιαστική ενίσχυση μιας ανύπαντρης ή ανήλικης μητέρας γαργάρα. Για την ασφάλεια των γυναικών που θα αναγκαστούν να κάνουν έκτρωση παράνομα…γαργάρα. Αλλά η μεγαλύτερη υποκρισία είναι ότι ξέρει σαν πολιτικός πολύ καλά ότι κάθε δικαίωμα πρέπει να αφορά τους ασθενέστερους και αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση, μια χαρά από πάντα η τάξη του έπαιρνε το αεροπλάνο και έκανε την δουλειά της ή έστω η τάξη που υπηρετεί.
Ακριβώς έτσι όπως τα λες!Όχι μόνο με εξοργίζουν, έξαλλη γίνομαι. Οι περισσότεροι μιλάνε από το βάθρο του προνομίου ενώ δεν δίνουν δεκάρα για τα γεννημένα παιδιά και τις μητέρες-οικογένειες τους. Απλά εμετός.
Το κείμενο είναι καταπληκτικό. Θα ήθελα να μοιραστώ κάτι από άτομο του συγγενικού μου περιβάλλοντος. Οι γονείς του ξαδέρφου μου αποφάσισαν από κοινού να μη διακόψουν την κύηση, παρά την >90% πιθανότητα να πάσχει το έμβρυο από σοβαρή νευρολογική νόσο. Τελικά όντως την εμφάνισε, και αυτό που ο ξάδερφός μου δε σταμάτησε ποτέ να λέει στους γονείς του είναι ότι δεν έπρεπε να τον φέρουν στη ζωή να ταλαιπωρείται τόσο, αφού γνώριζαν για τη μεγάλη πιθανότητα. Επίσης, ότι ήταν εγωιστικό εκ μέρους τους. Αυτό, για να δούμε και μια άλλη πλευρά και κυρίως για να δειχθεί ότι η προσωπική εμπειρία… Διαβάστε περισσότερα »
Τι θα είχε γίνει αν η μητέρα μου είχε κάνει έκτρωση; Τίποτα. Αν η μητέρα του Κυμπουροπουλου είχε κάνει έκτρωση; Τίποτα . Αν μητέρα του Μπετόβεν είχε κάνει έκτρωση; Τίποτα. Του Αϊνστάιν; Τίποτα. Τίποτα δεν θα είχε γίνει αν δεν είχαν γεννηθεί όσοι γεννήθηκαν. Θα είχαν γεννηθεί κάποιοι άλλοι και θα είχαν κάνει άλλα πράγματα, η θα είχαν κάνει τα ίδια πράγματα αλλά δεν θα ήταν ο kevin, ο κυμπουροπουλος, ο Μπετόβεν και ο Αϊνστάιν.
είναι ένα πρωθύστερο, ένα λογικό σφάλμα
@x ris Πανω στο τελευταιο που ειπες, η μαμα μου εκανε εκτρωση στα 20 της, εγω ηρθα μια δεκαετια αργοτερα. Κ εκεινη κ ο πατερας μου πιστευουν ακραδαντα οτι αν ειχε γεννηθει εκεινο το εντελως ανεπιθυμητο τοτε παιδι, θα ειχαν χωρισει κ εγω δε θα ειχα γεννηθει ποτε. Που σημαινει οτι θα εχαναν την ευκαιρια για την πολυ ευτυχισμενη οικογενεια που εφτιαξαν αργοτερα συνειδητα και βεβαια πιθανοτατα η μαμα μου δε θα ειχε καταφερει να φτιαξει μια καριερα απο το μηδεν. Τωρα, αν με αυτη την πραξη η ανθρωποτητα στερηθηκε μια Κιουρι με ανταλλαγμα μια συμπαθητικη μεν, ψιλοαδιαφορη δε, Catnip…… Διαβάστε περισσότερα »
Οπως δεν θα υπήρχε ο Στάλιν, Χίτλερ και ο Μάο, αλλα δεν πειράζει θα ζούσαμε/ζήσουμε με την απώλεια 🙂
Θα υπήρχαν άλλοι εξίσου αγριοι, ή και χειρότεροι. Καλοί και κακοί γεννιούνται κάθε μέρα
Υπέροχο κείμενο! Θα θελα πολύ να δείχνετε και άλλα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών ψηφισματα στην EU. Μερικά σχόλια: * μιλάμε για δικαίωμα στην ΑΣΦΑΛΗ αμβλωση, κανείς δεν είναι “υπέρ της άμβλωσης”. Καμία γυναίκα δε θα διάλεγε αυτή τη διαδικασία, αν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. * τρομακτικό ότι οποιαδήποτε ψηφισμα/πρόταση τροποποίησης/κτλ στην ΕU μπορεί να περιλαμβάνει καταφορη καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρεπε αυτόματα να απορρίπτεται. * είναι πολύ στεναχωρο να βλέπεις πως άνθρωπος που ανήκει σε ομάδα ατόμων με περιορισμένα δικαιώματα και ελευθερίες, όταν αποκτά δύναμη αντί να βοηθάει άλλες κοινωνικές ομάδες με άλλους περιορισμούς, να επιλέγει να… Διαβάστε περισσότερα »
Ευχαριστώ, diana 🙂
Επισης να σχολιασω οτι καθε φορα που γεννιεται αγορακι μισο χρωμοσωμα σκοτωνεται και δεν μπορει να μιλησει να περιγραψει το φονικο
😂😂😂😂
Πολύ καλή ενημέρωση. Ο Κυμπουροπουλος δυστυχώς δε μπορεί να ξεχωρίσει την προσωπική του ζωή από τη δουλειά του. Καταλαβαίνω απόλυτα πως νιώθει ο ίδιος. Κι εγώ έχω μια αναπηρία που οδηγεί στην έκτρωση. Στην περίπτωση μου πρόκειται για ιατρικό λάθος. Έτσι η μητέρα μου δε γνώριζε το πρόβλημα της υγείας μου και δεν είχε την επιλογή να με φέρει ή όχι στη ζωή. Στην εφηβεία μου τη ρώτησα τι θα είχε κάνει και μου απάντησε ότι θα είχε κάνει έκτρωση. Από τη στιγμή που γεννήθηκα όμως δε θα με άλλαζε με τίποτα, πράγμα που μου απέδειξε καθημερινά. Εγώ όμως θύμωσα… Διαβάστε περισσότερα »
Ίσως ακούγομαι σκληρή αλλά ένα ον που δε μπορεί να επιβιώσει μόνο του (εκτός μήτρας δηλαδή) δε μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα με μια γυναίκα.
Ακριβώς η σκέψη μου! Το έμβρυο είναι σαν ένας ξενιστής που “ρουφάει” ζωή από το σώμα της μητέρας. Σε ποιο δικαίωμα αναφέρεται; Δεν είναι ξεχωριστή οντότητα για να έχει δικαίωμα. Δικαίωμα έχει η μητέρα που το κουβαλάει 9 μήνες.
Συμφωνώ 100% με την ανάρτηση και ευχαριστούμε πολύ για τις διευκρινίσεις τη Λασκαρίνα.
Εγω πιστευω οτι ουτε ο πατερας πρεπει να εχει κανενα νομικο δικαιωμα ΠΡΙΝ απο τη γεννηση του παιδιου. Κανενα δικαιωμα πανω στο σωμα της γυναικας
Αν βέβαια το έμβρυο έχει δικαίωμα στα όργανα και το αίμα της γυναίκας, δεν είναι απολύτως “λογικό” το άλμα να έχουν την υποχρέωση οι γονείς ή μάλλον ο πατέρας (γιατί η μάνα το έχει ήδη κάνει) να προσφέρουν τα όργανά τους στην τραγική περίπτωση ανάγκης μεταμόσχευσης για την επιβίωση ενός παιδιού με σοβαρό θέμα υγείας; Μα… αν δεν δοθούν δεν είναι φόνος; Έλεος πια που θα βάλουμε “νταβάδες” και στο κορμί μας!!!
ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ! πάει και τελείωσε…
Τέλεια απάντηση. Ύστερα από ατέρμονες συζητήσεις στα social media με pro-lifers νομίζω ότι αυτή την απάντηση θα υιοθετήσω.
Στα θετικά των ημερών πάντως ήταν ότι αρκετοί άντρες τάχθηκαν υπέρ του δικαιώματος της γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της.
Στα αρνητικά ότι έχουμε ακόμη πολλούς κολλημένους (άντρες και γυναίκες) που προτιμούν να δουν ένα παιδί να γεννιέται και μετά να εγκαταλείπεται στη μοίρα του, παρά να έχει το δικαίωμα της άμβλωσης η κυοφορούσα.
Να είσαι καλά Λασκαρίνα που τόσο δομημένα μετέφρασες τις σκέψεις όλων μας! Εμένα μου είχε γυρίζει το μάτι με τ’ άντερα μαζί!
Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι ο κυμπουρόπουλος είναι κατά και του προγεννητικού ελέγχου…