Έγκλημα μίσους ο μισογυνισμός στην Αγγλία και στην Ουαλία

Μετά την απαγωγή και την δολοφονία της Sarah Everard στο Λονδίνο, οι διαδηλώσεις γυναικών κατά της βίας, του φόβου και του victim blaming έχουν ταράξει τη Βρετανία. Με κύριο σύνθημα #SheWasJustWalkingHome, δηλαδή “Απλά γυρνούσε σπίτι” οι γυναίκες της Βρετανίας διαμαρτύρονται εξοργισμένες υπερ του δικαιώματός τους να υπάρχουν και να μετράνε στον δημόσιο χώρο, χωρίς να χρειάζεται να περιορίσουν την κυκλοφορία ή τις ώρες που βρίσκονται εκτός σπιτιού.

Στα πλαίσια αυτά ανακοινώθηκε ότι οι αστυνομικές αρχές της χώρας θα καταγράφουν τις περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και stalking ως “εγκλήματα μίσους”, δηλαδή εγκλήματα που τελούνται με κίνητρο το φύλο του θύματος. Πολιτικές καμπάνιες και δημόσια πρόσωπα χαιρέτησαν την πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, της οποίας η συζήτηση αναμένεται να ξεκινήσει από το επόμενο φθινόπωρο, ως παρότρυνση να αρχίσουν να καταγγέλλουν οι γυναίκες περιστατικά παρενόχλησης.

Εντωμεταξύ, έρευνα από την UN Women UK που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα διαπίστωσε ότι το 97% των γυναικών ηλικίας 18-24 ετών έχουν παρενοχληθεί σεξουαλικά, ενώ το 96% δεν ανέφερε περιστατικά επειδή πίστευαν ότι δεν θα άλλαζε τίποτα. Επίσης, μια γυναίκα δολοφονείται κάθε τρεις ημέρες στον Ηνωμένο Βασίλειο από σύντροφο ή συγγενή, σύμφωνα με πρόσφατη, σοκαριστική στατιστική έρευνα.

H νομική αναγνώριση της μισογυνιστικής συμπεριφοράς ως έγκλημα μίσους, ανοίγει τη συζήτηση για τη νομοθετική και λεξιλογική αναγνώριση της γυναικοκτονίας και θέτει την αρχή της ποινικοποίησης μισογυνιστικών συμπεριφορών στην πολιτική ατζέντα πρωτοβουλιών χωρών της Ευρώπης.

Ακολουθήστε την Α,ΜΠΑ; στο Google News