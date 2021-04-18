Έχουμε στα χέρια μας το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια

Σε συνέχεια των δύο προσεγγίσεων μου στο ζήτημα της συνεπιμέλειας (θα τις βρείτε εδώ κι εδώ) και καθώς το νομοσχέδιο έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έκρινα αναγκαίο να επανέλθω προκειμένου να στοιχειοθετήσω με απτά παραδείγματα την κριτική στην αναίτια αλλαγή που φαίνεται να λαμβάνει χώρα στον τομέα του οικογενειακού δικαίου.

Με την τροποποίηση του άρθρου 56 του Αστικού Κώδικα εισάγεται η πρωτοφανής καινοτομία ότι η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο μπορεί να γίνει και στους δύο γονείς ανεξαρτήτως το πού διαμένει το τέκνο.

Ουσιαστικά με αυτή την τροποποίηση και ασχέτως των δικονομικών ζητημάτων που θα δημιουργηθούν διευρύνεται η έννοια της κατοικίας του τέκνου. Με έμμεσο τρόπο και σε όλες τις περιπτώσεις ουσιαστικά η έννομη τάξη αναγνωρίζει ότι παρόλο που οι γονείς ζουν σε χωριστές κατοικίες και οι δύο είναι ισότιμες (προκειμένου να γίνει επίδοση εγγράφων). Η έννοια της επίδοσης είναι στενά συνυφασμένη με την διαμονή του προσώπου προς το οποίο γίνεται και αυτό για να λαμβάνει γνώση. Η ρωγμή αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Κατά την άποψή μου, με αυτή τη διάταξη επιχειρείται η έμμεση και, θα μου επιτρέψετε να πω, υπόγεια εισαγωγή στην έννομη τάξη της διεύρυνση πλέον της έννοιας κατοικίας του ανήλικου τέκνου.

Με το νομοσχέδιο ουσιαστικά αναδιατυπώνονται και αναπλάθωνται έννοιες που έως σήμερα δεν έχρηζαν περαιτέρω ερμηνείας. Κατοικία είναι εκεί που κάποιος μένει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να διευρυνθεί η κατοικία του ανήλικου και να συμπεριλάβει και την κατοικία του γονιού στην οποία δεν διαμένει.

Ακολούθως, τροποποιείται το άρθρο 1441ΑΚ το οποίο πλέον στην παράγραφο 2 αναφέρει πως με το συμφωνητικό του συναινετικού διαζυγίου ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής μέριμνας (μέχρι τώρα ήταν από κοινού). Η εισαγωγή της ΄”κατανομής” σε αντίθεση με την από κοινού άσκησή της αντιλαμβάνομαι ότι δύναται να οδηγήσει σε δικαστικές αποφάσεις που θα επιβάλλλουν την συνεπιμέλεια.

Κατά την άποψή μου η εισαγωγή της ως άνω έννοιας δεν έχει σκοπό να εξυπηρετήσει το συμφέρον του τέκνου αλλά να αποτελέσει το έναυσμα για την επιβολή της συνεπιμέλειας.

Και προς αποφυγή παρεξηγήσεων δεν είμαστε κατά της συνεπιμέλειας, εφόσον αυτή αποτελεί ελεύθερη επιλογή των γονιών και δεν είναι αναγκαστική. Είμαστε κατά της συνεπιμέλειας που δύναται να προκύψει αναγκαστικά από μια τυχόν “εξ αδιαιρέτου” κατανομή αυτής.

Περαιτέρω, στο προτεινόμενο άρθρο 1511ΑΚ παράγραφος 4 κατά την άποψή μου αναπαράγεται στερεότυπο κατά των γυναικών σύμφωνα με το οποίο οι χωρισμένες γυναίκες διαβάλουν στα παιδιά τον πρώην σύζυγό τους. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: ” Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα καιτα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.“. Αναρωτιέμαι πώς ο δικαστής θα μπορεί να κρίνει ότι η γνώμη του τέκνου δεν αποτελεί ή αποτελεί προϊον καθοδήγησης ή υποβολής.

Η αποτύπωση μισογυνιστικών στερεοτύπων σε νομοσχέδια είναι σαφώς αντίθετη με το κράτος δικαίου.

Τέλος, σχετικά με το point system που καθιερώνεται σχετικά με την κακή άσκηση της γονικής μέριμνας επισημαίνω εκ νέου ότι η απαίτηση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας παραγνωρίζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ο σεβασμός στην αξία του ανθρώπου γιατί ουσιαστικά υποχρεώνει το θύμα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (το λιγότερο 4-5 χρόνια) να έχει επαφή με το θύτη και να λαμβάνει από κοινού αποφάσεις για το τέκνο ή τα τέκνα τους.

Συνοψίζοντας, το εν λόγω νομοσχέδιο διαπνέεται από μισογυνιστικές απόψεις, είναι αποσπασματικό, μπερδεύει την έννοια της γονικής μέριμνας με αυτή της επιμέλειας, διευρύνει την έννοια της κατοικίας του τέκνου και δημιουργεί σίγουρα περισσότερα προβλήματα, τα οποία θεωρητικά καλείται να αντιμετωπίσει. Τα προβλήματα αυτά θεωρώ ότι θα δημιουργήσουν πολλές δικαστικές διαμάχες και θα αποτελέσουν εν τέλει τροχοπέδη στο αναφαίρετο δικαίωμα των ζευγαριών να χωρίζουν καθώς τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται αντί να επιλύονται.

