Αυτή είναι η Wally Funk που ταξίδεψε στο διάστημα με τους δισεκατομμυριούχους

H Wally Funk εκπαιδευόταν για το διάστημα από τη δεκαετία του 60’. Υπήρξε τότε μέλος 13 γυναικών αστροναυτών σε ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα της ΝΑSA που τις υπέβαλε σε δοκιμές με σκοπό να καταδείξει αν θα μπορούσαν ποτέ οι γυναίκες να προκριθούν στο σώμα αστροναυτών της NASA. H ίδια δεν είχε συμπληρώσει τότε καν τα 24, που ήταν η απαιτούμενη ηλικία για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, παρόλα αυτά λόγω εξαιρετικών επιδόσεων συμπεριλήφθηκε.

Παρά το γεγονός ότι τα γυναικεία μέλη τα πήγαιναν εξαιρετικά στις δοκιμές, πολλές φορές και καλύτερα από τους άντρες αστροναύτες που εκπαιδεύονταν για το διάστημα, καμια δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει το ταξίδι, και το πρόγραμμα ακυρώθηκε λίο αργότερα.

Η Funk ανήκε στις γυναίκες αυτές που δεν κατάφεραν να κάνουν το διαστημικό τους ταξίδι, όχι γιατί της έλειπαν οι επιστημονικές δεξιότητες, αλλά ακριβώς γιατί ήταν γυναίκα.

Εχθές, η Wally Funk, αστροναύτης, επαγγελματίας πιλότος- από τις καλύτερες της γενιάς της- εκπαιδεύτρια πτήσεων και ακαδημαϊκή αριστούχος πήγε, επιτέλους, στο διάστημα ως μέλος του πληρώματος του Jeff Bezos.

Γνωρίζουμε ότι έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που πήγε στο διάστημα, στα 82 της, αλλά αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι ότι, με περισσότερες από 19.500 ώρες πτήσης στο πιλοτικό δυναμικό της, η Funk μετρούσε χθες πολύ περισσότερο χρόνο και εμπειρία στον αέρα και από τα τρία ακόμα μέλη του πληρώματος με τα οποία πέταξε στο διάστημα.

Η ίδια δήλωσε πως έχει κάνει πολλές αστροναυτικές προπονήσεις σε όλο τον κόσμο, από τη Ρωσία μέχρι την Αμερική και μπορούσε πάντα να νικήσει τους άντρες αστροναύτες στις ίδιες δοκιμασίες γιατί ήταν πάντα πιο δυνατή, είχε αντοχή και έκανε τα πάντα μόνη της.

Πράγματι, διακρίθηκε σε κάθε δοκιμή που της δόθηκε ενώ όταν συμμετείχε στο Πρόγραμμα “Γυναίκες στο Διαστημικό Πρόγραμμα της NASA” το 1961 – πολλές φορές ξεπερνούσε σε επιδόσεις τους άνδρες που είχαν επιλεγεί για το διαστημικό πρόγραμμα εκείνη τη στιγμή.

Κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής συγκεκριμένα, η οποία έχει μείνει στην ιστορία, η Funk τοποθετήθηκε σε μια δεξαμενή στέρησης αισθήσεων όπου παρέμεινε για περισσότερες από 10 ώρες χωρίς κανένα πρόβλημα πριν οι ερευνητές την βγάλουν τελικά επειδή είχαν βαρεθεί και ήθελαν να πάνε σπίτια τους.

Το ταξίδι του Jeff Bezos στο διάστημα κατακρίθηκε από πολλά ξενόγλωσσα μέσα ως ελιτιστικός διαγωνισμός ματαιοδοξίας δισεκατομμυριούχων. Ο Μπράνσον (Virgin Galactic) δήλωσε ότι “τι ωραία που θα ήταν άνθρωποι κάθε φύλου, φυλής και ηλικίας να πηγαίναν στο διάστημα”. Μόνο που το εισιτήριο κοστίζει 250.000 δολάρια. Μια μικρή, ασήμαντη λεπτομέρεια.

Μια ακόμα μικρή λεπτομέρεια, η Wally Funk ήταν διαπιστευμένα το πιο έμπειρο, ικανό μέλος του χθεσινού πληρώματος και ο μόνος λόγος που τελικά κατάφερε να πάει στο διάστημα δεν ήταν αυτούσια οι δεξιότητές της, η δουλειά της, η αστοναυτική της ευφυΐα αλλά ότι ήταν μέλος του πληρώματος του Jeff Bezos.

Μπορούμε να αναρωτηθούμε αν έχει ιδιαίτερη σημασία, μιας και η Funk κατάφερε επιτέλους να κάνει πραγματικότητα το όνειρό της, παρά το φύλο της, και μπορούμε να αναρωτηθούμε αν έχει σημασία ότι μόνο 600 άτομα έχουν κάνει κράτηση για διαστημικό ταξίδι σε όλο τον κόσμο, αφού αυτά τα 600 θα καταφέρουν να πραγματοποιήσουν το δικό τους όνειρο.

Το ταξίδι στο διάστημα δεν είναι μόνο προνόμιο δισεκατομμυριούχων, είναι και προνόμιο όλων όσων συνοδεύουν τους φορείς του πλούτου. Είναι, δηλαδή, και προνόμιο φύλου.

