Στο Ιράν κόβουν τα μαλλιά τους για την άγρια δολοφονία της Mahsa Amini

Το όνομα Mahsa Amini μπορεί να μη σας λέει απολύτως τίποτα. Όμως, ίσως σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης -κυρίως στο Tik Tok- να έχετε πέσει πάνω σε βίντεο εξοργισμένων, κλαμένων ανθρώπων, γυναικών και αντρών, που κόβουν θυμωμένοι τα μαλλιά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Διαμαρτύρονται για την άγρια δολοφονία της νεαρής συμπατριώτισσας τους Mahsa Amini, ενώ βίαιε συγκρούσεις συγκλονίζουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου το Ιράν, με πολίτες να διαδηλώνουν στους δρόμους της χώρας για την αστυνομική βαρβαρότητα και για την εμμονική, δολοφονική προσήλωσή της στον Νόμο που θέλει κάθε γυναίκα του Ιράν να φορά χιτζάμπ.

Ένα χρονικό

Όλα ξεκίνησαν όταν η 22χρονη Ιρανή, Zhina/Jina Amini, συνελήφθη από το Guidance Patrol της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, μια ειδική ομάδα της αστυνομίας που είναι υπεύθυνη για τη δημόσια εφαρμογή των ισλαμικών κανονισμών για το χιτζάμπ, επειδή το χιτζάμπ της δεν πληρούσε τις υποχρεωτικές κυβερνητικές προδιαγραφές…

Δύο ημέρες μετά έγινε γνωστό ότι η Amini πέθανε, ενώ είχε πέσει σε κώμα, συνεπεία των βίαιων χτυπημάτων που δέχθηκε από τους άντρες της Αστυνομίας Σεμνότητας, όπως ονομάζεται στο Ιράν.

Η επίσημη έκθεση της αστυνομίας ανέφερε ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή, έπεσε σε κώμα και κατέληξε δυο μέρες μετά, όμως στοιχεία που ήρθαν στο φως, αποκάλυψαν ότι η νεαρή γυναίκα είχε χτυπηθεί μέχρι θανάτου στο κεφάλι με κλομπ, λίγη ώρα μετά τη σύλληψή της και τη βίαιη εισαγωγή της σε κλούβα της αστυνομίας.

Αυτομάτως, ο θάνατος της τη μετέτρεψε σε σύμβολο κατά της βίας των γυναικών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Η Mahsa με καταγωγή από το Saqqez της επαρχίας του Κουρδιστάν, την ώρα της σύλληψης, συνοδευόταν από τον αδελφό της, Kiaresh. Είχε βρεθεί στην Τεχεράνη με την οικογένειά της, όταν συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου, στην είσοδο της λεωφόρου Haqqani από τη λεγόμενη “Περιπολία Καθοδήγησης” του καθεστώτος.

Μετά τη σύλληψη, υποτίθεται, όπως την είχαν ενημερώσει ότι θα μεταφερόταν στην υπηρεσία “Ηθικής Ασφάλειας” και από εκεί σε κέντρο κράτησης στο οποίο θα υποβαλόταν σε “σύντομο μάθημα περί σεμνότητας” και στη συνέχεια θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερη. Δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά. Το επόμενο μέρος στο οποίο βρέθηκε, χωρίς τις αισθήσεις της πια, ήταν το νοσοκομείο Κάσρα της Τεχεράνης.

Εκεί, η Amini νοσηλεύτηκε για δύο μέρες. Ήταν ήδη σε κωματώδη κατάσταση. Σ’ αυτά τα δύο 24ωρα η είδηση της σύλληψής της και της βιαιοπραγίας των αστυνομικών στο νεαρό κορίτσι έκανε τον γύρο του Ιράν και εν συνεχεία, του κόσμου. Η Amini πέθανε στη μονάδα εντατικής θεραπείας στις 16 Σεπτεμβρίου, επαναφέροντας με τον πιο τραγικό τρόπο τις συζητήσεις για το χιτζάμπ.

Τα πράγματα περιπλέχθηκαν και η προσοχή των media στράφηκε και πάλι στο Ιράν, όταν η κλινική στην οποία νοσηλεύτηκε το νεαρό κορίτσι, δημοσίευσε μια δήλωση στο Instagram στην οποία ανέφερε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρή όταν εισήχθη. Λίγο μετά η ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης διαγράφηκε.

Όμως, ο θάνατός της ήταν πλέον είδηση στα ξένα μέσα ενημέρωσης με τον αδελφό της να καταγγέλλει ότι είχε παρατηρήσει μώλωπες στο κεφάλι και τα πόδια της νεκρής κοπέλας. Η μαρτυρία του επιβεβαιώθηκε από τις δηλώσεις γυναικών που είχαν συλληφθεί μαζί με τη Mahsa: η 22χρονη γρονθοκοπήθηκε, την κλώτσησαν και τη χτύπησαν πολλές φορές με κλομπ στο κεφάλι όταν εκείνη αντέδρασε στις προσβολές των αστυνομικών.

Τότε ήταν που ήρθαν στο φως και οι πρώτες ιατρικές γνωματεύσεις που έκαναν λόγο για ανήκεστη εγκεφαλική βλάβη, αιμορραγίας από τα αυτιά και σοβαρότατα τραύματα στην περιοχή των ματιών, συνεπεία αστυνομικής βίας.

Βίαιες συγκρούσεις και διαδηλώσεις παντού στο Ιράν

Μετά το θάνατό της 22χρονης, η οργή έπνιξε τη χώρα, αλλά και τη γενέτειρά της στο Κουρδιστάν, την πόλη Σακκέζ. Οι δρόμοι πλημμύρισαν με κουρδικά φεμινιστικά συνθήματα όπως “Τζιν – Τζιάν – Αζάντι: Γυναίκες, ζωή, ελευθερία” και “θάνατος στον δικτάτορα” στα περσικά.

Διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν επίσης έξω από το νοσοκομείο Kasra στην Τεχεράνη, με πολλές γυναίκες να συλλαμβάνονται και άλλες να λιποθυμούν ύστερα από τη χρήση δακρυγόνων.

Εδώ και μέρες, το Ιράν φλέγεται με τις οργισμένες διαδηλώσεις και τις συγκρούσεις απλών πολιτών με τις δυνάμεις ασφαλείας του Ισλαμικού Κράτους να μη σταματούν. Οι δρόμοι της Σανάντατζ την Κυριακή ήταν κλειστοί και οι δυνάμεις ασφαλείας ήταν διασκορπισμένες σε όλη την πόλη μετά από μια νύχτα διαμαρτυριών κατά του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Ακόμα πιο τραγικά, στις 19 Σεπτεμβρίου, πέντε άνθρωποι σκοτώνονται στην κουρδική περιοχή του Ιράν τη Δευτέρα, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας ανοίγουν πυρ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την 22χρονη.

Από τότε και μέχρι σήμερα, μέρα με τη μέρα, η λαϊκή οργή εξαπλώνεται σε διάφορες πόλεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης και της Τεχεράνης: στο Ρασχτ, στο Εσφαχάν, στο Καράτζ, στο Μασχάντ, στο Σανάντατζ, στο Ιλάμ η αστυνομία έχει επιτεθεί σε διαδηλωτές, οι λίστες των βαριά τραυματιών μεγαλώνουν, μεταξύ αυτών και πολλοί πολιτικοί ακτιβιστές.

Την ίδια στιγμή το hashtag #MahsaAmini είναι εδώ και μέρες κορυφαίο trend στο περσικό Twitter. Ο αριθμός των tweets και των retweets ξεπέρασε τα 5,1 εκατομμύρια, ενώ όλο και περισσότερες Ιρανές κόβουν τα μαλλιά τους και ανεβάζουν τα βίντεο σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Επίσης, απ’ άκρη σ’ άκρη του Ιράν γυναίκες καίνε τις μαντήλες τους, προκειμένου να εκφράσουν την οργή και το πένθος τους για τον άγριο θάνατο μιας 22χρονης που έκανε το…λάθος να μη φοράει σωστά τη μαντήλα της και αντιστάθηκε με θάρρος στους φρουρούς της ηθικής που κατέληξαν οι δήμιοι της.

Ακολουθήστε την Α,ΜΠΑ; στο Google News