Ήταν φεμινίστρια η βασίλισσα Ελισάβετ;

Υπάρχουν μία σειρά από αντιρρήσεις και μία συγκεκριμένη πολεμική εναντίον της Βασίλισσας Ελισάβετ. Και είναι όλες σωστές – ασχέτως που κάποιες από αυτές τις αντιρρήσεις / επιθέσεις εκφράζονται ακόμα και την πιο τρομερή ώρα για έναν άνθρωπο, αυτή του θανάτου του. Παρ’ όλα αυτά -παρ’ όλες τις λάθος αποφάσεις, τα τέρατα που συνέβησαν ελέω αποικιοκρατίας, τις αδικίες, τα στριφνά σημεία της διπλωματίας- υπάρχει, τελικά, κάτι που άφησε αυτή η γυναίκα ως κληρονομιά πίσω της για τις άλλες γυναίκες;

Διαχρονικά, η μοναρχία και οι γυναίκες που την υπηρετούν δεν θεωρούνται από τον φεμινισμό παρά σύγχρονες σκλάβες. Γυναίκες καθυποταγμένες στο πρωτόκολλο και στις βασιλικές διάτες, ωστόσο, φαίνεται ότι οι σύγχρονες φεμινίστριες δημοσιογράφοι κάνουν ένα βήμα πίσω, όταν πρόκειται για την Ελισάβετ. Να επηρεάστηκαν άραγε από το “The Crown” και από τη συνολική αύρα pop ειδώλου που έφερε η Βασίλισσα που με τον θάνατό της σφραγίζει μια εποχή;

Μπορεί. Μπορεί και όχι. Μπορεί να έχουν δίκιο όσες και όσοι πιστεύουν ότι η Ελισάβετ ήταν κυρίως σύμβολο απαρασάλευτης μητριαρχίας, έμπνευση για γυναικείες αυτοκρατορίες στις επιχειρήσεις ή αλλού. Βέβαια, ως επί το πλείστον με άνδρες συνεργάστηκε η μεταστάσα, όμως ο Guardian δεν το λαμβάνει υπ’ όψιν αυτό. Και για να απαντήσει στο κατά πόσο η Ελισάβετ ήταν φεμινίστρια, το πάει κάπως έτσι:

“Σταματήστε όλα τα ρολόγια. Αποσυνδέστε το τηλέφωνο.

Για μια φορά, οι αρχικοί στίχοι του ποιήματος Funeral Blues του WH Auden φαίνεται να ταιριάζουν στη στιγμή. Είτε μας αρέσει είτε όχι, μεγάλο μέρος της δημόσιας ζωής θα σταματήσει τις επόμενες ημέρες του πένθους, καθώς οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί θα αναστέλλουν τα προγράμματά τους και θα προετοιμάζεται μια κρατική κηδεία.

Όσο καιρό κι αν αναμενόταν σιωπηλά, ο θάνατος της μακροβιότερης μονάρχη στη βρετανική ιστορία είναι μια σημαντική και ανησυχητική στιγμή στη ζωή ενός έθνους. Και ίσως ποτέ περισσότερο από ό,τι όταν συμπίπτει με την άφιξη ενός νέου πρωθυπουργού εν μέσω μιας αναδυόμενης οικονομικής κρίσης. Υπήρχε κάτι τρομερά οδυνηρό στην επιμονή της Βασίλισσας Ελισάβετ, πόσω μάλλον τώρα που πλέον γνωρίζουμε ότι αυτές ήταν οι τελευταίες ημέρες της ζωής της, να ορκίσει προσωπικά τη Liz Truss στο αξίωμα.

Η Βασίλισσα υπήρξε μια σταθερή παρουσία στο παρασκήνιο εκατομμυρίων ζωών για 70 χρόνια, μια καθησυχαστική φωνή σε ταραγμένους καιρούς. Αλλά είναι το βάθος της γνώσης που συσσωρεύτηκε επί δεκαετίες που ίσως μόνο τώρα μπορεί να εκτιμηθεί πλήρως. Αυτός ο καλοκάγαθος, γιαγιαδίστικος τρόπος υποκρύπτει μια οξεία και ενίοτε καυστική ευφυΐα.

Η δική της ήταν μια μορφή γυναικείας εξουσίας που ασκούνταν τόσο έντεχνα ώστε να είναι σχεδόν αόρατη. Ο σαρωτικός χαρακτήρας των συνταγματικών εξουσιών που κατείχε – να διαλύει το κοινοβούλιο ή να αρνείται τη συγκατάθεση για τη νομοθεσία – ήταν ανεκτός σε μια σύγχρονη δημοκρατία ακριβώς επειδή χρησιμοποιούνταν με φειδώ. Βοήθησε στη διαμόρφωση και καθοδήγηση των κυβερνήσεων μέσω των εβδομαδιαίων ακροάσεων που είχε με 14 προηγούμενους πρωθυπουργούς, οι οποίοι με τη σειρά τους προσπέρασαν προσεκτικά τα κοιμισμένα κόργκι που βρίσκονταν στο δρόμο προς το γραφείο της στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Αλλά οι πολιτικές της προτιμήσεις θα την ακολουθήσουν στον τάφο. Το πιο κοντινό σημείο στο να εκφράσει δημόσια άποψη ήταν ίσως κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για το δημοψήφισμα ανεξαρτησίας της Σκωτίας το 2014, όταν είπε στους καλοθελητές έξω από μια εκκλησιαστική λειτουργία ότι οι Σκωτσέζοι θα πρέπει να σκεφτούν πολύ προσεκτικά την ψήφο τους. Ακόμα και τότε, το παλάτι έγινε έξαλλο όταν ο Ντέιβιντ Κάμερον ακούστηκε να αποκαλύπτει ότι “γουργούρισε στην τηλεφωνική γραμμή” όταν της είπαν ότι η Σκωτία ψήφισε υπέρ της παραμονής.

Η βασίλισσα πέτυχε το σπάνιο για ηγέτιδα: να ασκεί βαθιά επιρροή χωρίς να προκαλεί αντιδράσεις, εν μέρει επειδή το εύρος αυτής της επιρροής παρέμεινε τόσο καλυμμένο από μυστήριο. Δεν εξομάλυνε τόσο την ιδέα μιας γυναίκας επικεφαλής όσο έκανε το έθνος να ξεχάσει σε μεγάλο βαθμό ότι ήταν αυτό που ήταν, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητα να παγώνει ενήλικες άνδρες με ένα βλέμμα.

Όπως σημειώνει ο Τόνι Μπλερ στην αυτοβιογραφία του, περιγράφοντας ένα δείπνο κορυφής της G8 με παγκόσμιους ηγέτες, όπου κάποιοι προφανώς ξεγελάστηκαν από τη χαλαρή ατμόσφαιρα: “Δεν γίνεσαι φίλος με τη βασίλισσα. Περιστασιακά μπορεί να γίνει φίλη μαζί σου, αλλά μην προσπαθήσεις να ανταποδώσεις, αλλιώς θα ηττηθείς”.

Η ηθοποιός Olivia Colman, η οποία υποδύθηκε την Ελισάβετ Β’ στη σειρά του Netflix The Crown, την αποκάλεσε κάποτε την “απόλυτη φεμινίστρια”. Αλλά υποψιάζεστε ότι η βασίλισσα δεν θα διεκδικούσε ποτέ κάτι τέτοιο για τον εαυτό της, ακόμη και αν είναι το πρόσωπό της τυπωμένο σε κάθε νόμισμα και χαρτονόμισμα της Βρετανίας. Υπάρχει κάτι περισσότερο στον φεμινισμό από το να είσαι μια γυναίκα που ασκεί εξουσία, και ενώ ενέκρινε νομικές αλλαγές που εμποδίζουν τις πρωτότοκες κόρες των μελλοντικών μοναρχών να παρακάμπτουν τα μικρότερα αδέλφια τους στη σειρά διαδοχής, δεν προσπάθησε προφανώς να αφήσει κάπου άλλου είδους κληρονομιά για τις γυναίκες.

Όταν αναδείκνυε το φύλο της -όπως έκανε μάλλον υπέροχα το 1998, επιλέγοντας να οδηγήσει προσωπικά τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο που την επισκέφθηκε στο κτήμα Balmoral με το Land Rover της, σε μια εποχή που οι γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας δεν επιτρεπόταν να οδηγούν- η χειρονομία γυναικείας αλληλεγγύης ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή επειδή ήταν τόσο σπάνια.

Αντιμετώπισε τον φεμινισμό σε μεγάλο βαθμό ως ένα πολιτικό ζήτημα στο οποίο παρέμεινε ουδέτερη, ενώ τα τελευταία χρόνια έδωσε στη νύφη της Καμίλα την ενδιαφέρουσα άδεια να μιλήσει για θέματα όπως η ενδοοικογενειακή κακοποίηση ή η εξομάλυνση της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών. Αλλά αν δεν ήταν φεμινιστικό είδωλο, έγινε ίσως η απόλυτη μητριάρχης, μια λέξη που δηλώνει όχι απλώς μια θέση μέσα στην οικογένεια αλλά ένα πολύ συγκεκριμένο στάδιο ζωής.

Η μητριαρχική εξουσία είναι το είδος της εξουσίας που ασκείται από γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίες έχουν καταφέρει να εκτιμηθούν για τη σοφία και την εμπειρία τους, χωρίς να τις ξεχνά ή να τις παραγνωρίζει η “φυλή” τους, μόλις η νεότητά τους εξασθενίσει-. Είναι εκείνες που έχουν αναμφισβήτητα κερδίσει το δικαίωμα να περνούν καλά, αλλά επιλέγουν να προσφέρουν παρηγοριά και συμβουλές στις νεότερες γενιές.

Μια αληθινή μητριάρχης αφήνει στην άκρη τη μικροπρεπή ματαιοδοξία. Ο ρόλος της μονάρχη, όπως τον όρισε ο Βικτωριανός συνταγματολόγος Walter Bagehot – να ενθαρρύνει και να προειδοποιεί την κυβέρνησή της, έχοντας όμως τη χάρη να μην επιβάλλει τις απόψεις της – θα μπορούσε να έχει γραφτεί για μια μητριάρχη. Αλλά αν η δύναμη της βασίλισσας έγκειται σε αυτό που η κόρη της, η πριγκίπισσα Άννα, κάποτε αποκάλεσε ρεαλισμό, ο νέος βασιλιάς μπορεί να αποδειχθεί μάλλον λιγότερο ανεξιχνίαστος.

Την ίδια στιγμή, στη γραμμή διαδοχής, ο νεότερος των πριγκίπων, ο Χάρι, απαρνήθηκε τη συμβατική βασιλική ζωή και μετακόμισε στην Καλιφόρνια το 2020 με τη νέα του σύζυγο, Μέγκαν, και τον μικρό του γιο. Όταν μίλησε με σοβαρότητα για την επιθυμία του να “σπάσει τον κύκλο” ως πατέρας, κάποιοι άκουσαν μια συγκεκαλυμμένη απόρριψη του τρόπου με τον οποίο μεγάλωσαν οι γενιές των βασιλικών οικογενειών, τις οποίες φρόντιζαν νταντάδες και στη συνέχεια έστελναν τα παιδιά σε οικοτροφείο. Στη βιογραφία του για τον πρίγκιπα Κάρολο, ο Jonathan Dimbleby περιέγραψε τη βασίλισσα ως μητέρα “όχι τόσο αδιάφορη όσο αποστασιοποιημένη”. Αλλά αν μερικές φορές φαινόταν απόμακρη όταν τα παιδιά της ήταν μικρά, μπορεί να ένιωθε ότι δεν είχε άλλη επιλογή, εξηγεί.

Η πριγκίπισσα Ελισάβετ ήταν μόλις 25 ετών και τα παιδιά της Κάρολος και Άννα τριών και ενός έτους αντίστοιχα, όταν ο θάνατος του πατέρα της το 1952 την εκτόξευσε στον ρόλο που την απορροφούσε από την παιδική της ηλικία, για τον οποίο είχε προετοιμαστεί, αλλά ποτέ δεν περίμενε να αναλάβει τόσο σύντομα. Οποιαδήποτε ιδιωτική μητρική λύπη για εκείνα τα πρώτα χρόνια των βαρύγδουπων προσδοκιών και των μακρινών ταξιδιών στο εξωτερικό εκφράστηκε ίσως στην αποφασιστικότητά της να αφήσει τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να απολαύσει το χρόνο με τα μικρά παιδιά του προτού αναλάβει τον εργασιακό φόρτο ενός μελλοντικού κληρονόμου, και στην εμφανή χαρά της για τα εγγόνια και τα δισέγγονά της”, γράφει μεταξύ άλλων σε άρθρο της στον Guardian η Gaby Hinsliff, χωρίς βεβαίως να απαντά ευθέως στο ερώτημα περί “φεμινίστριας Βασίλισσας”.

Ωστόσο, οι αναφορές στη μητριαρχία -δομή, τύποι, συμπεριφορές, μοτίβα αντιδράσεων- κάνουν σαφές αυτό που όλοι αντιλαμβανόμασταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και αν δεν συμπαθούσαμε τα σουσουδίσματα του θεσμού και κυρίως αν τον βρίσκαμε περιττό και καταπιεστικό για το σύνολο των τάξεων, ακόμα και για τους δικούς του ανθρώπους: η Ελισάβετ έχτισε κάτι που άντεξε στον χρόνο, μια μορφή γυναικείας ηγεσίας -αθόρυβης μεν, σκληρότατης και μακροχρόνιας δε- που πολύ πιθανόν να πάρει μαζί της στον τάφο.

Τα πλήθη ίσως να συγκινούνταν ακριβώς από αυτή τη γυναικεία ηγετική μορφή και μαζί της σέβονταν κάπως μπερδεμένα και τον θεσμό. Όλα θα είναι διαφορετικά από αύριο.

