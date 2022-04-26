H Jameela Jamil κλείνει τον λογαριασμό της στο Twitter, επειδή το εξαγόρασε ο Musk

“Μίσος, φανατισμός και μισογυνισμός”: τι σημαίνει να κλείνει τον λογαριασμό της μία γυναίκα με 1 εκ. followers ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μία που εξαγόρασε το Twitter ο Elon Musk, μία που άρχισαν όλοι να τρέμουν για την πραγματική ελευθερία του λόγου και μία που η Jameela Jamil έκλεισε τον λογαριασμό της στο δημοφιλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, κάνοντας λόγο για την έναρξη μιας εποχής “μίσους, φανατισμού και μισογυνισμού”.

Η ηθοποιός του Good Place ενώνοντας τη φωνή της με άλλες ακτιβιστικές ομάδες, αλλά και γκρουπ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας δεν έκρυψε τον προβληματισμό και την απογοήτευσή της για την τροπή που θα πάρει τώρα η κοινωνική πόλωση και ο στιγματισμός συγκεκριμένων κατηγοριών ανθρώπων.

Η ίδια άρχισε να θέτει ερωτήματα σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις του 50χρονου μεγιστάνα της τεχνολογίας να προχωρήσει στην εξαγορά του πλέον επιδραστικού, αλλά και αμφιλεγόμενου για τις πολιτικές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

«Ένα καλό από την εξαγορά του Twitter από τον Elon είναι ότι *ΤΕΛΙΚΑ* θα φύγω και θα πάψω να είμαι τεράστια απειλή για την κοινωνία εδώ», έγραψε η Τζαμίλ το βράδυ της Δευτέρας (25 Απριλίου) στο ένα εκατομμύριο ακολούθους της. “Λοιπόν, είναι μια νίκη για όλους σας, πραγματικά.”

Η ίδια μάλιστα εξέφρασε την άποψη ότι τώρα είναι που το Twitter θα γίνει ένας «άνομος χώρος φανατισμού».

«Θα γίνει ένας παράνομος χώρος μισαλλοδοξίας, μισογυνισμού και ξενοφοβίας και ανθρώπων που ήδη δεν έχουν χρήματα… αλλά χειραγωγούνται για το θέμα των κρυπτονομισμάτων», εξήγησε η Jameela Jamil, η οποία όπως τόνισε, αυτό είναι το «τελευταίο tweet» της.

Ah he got twitter. I would like this to be my what lies here as my last tweet. Just really *any* excuse to show pics of Barold. I fear this free speech bid is going to help this hell platform reach its final form of totally lawless hate, bigotry, and misogyny. Best of luck. ❤️ pic.twitter.com/fBDOuEYI3e — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) April 25, 2022

Και φυσικά η 36χρονη ηθοποιός δεν ήταν η μόνη που εξέφρασε τέτοιου είδους φόβους, αναφορικά με την “τελική μορφή” που αναμένεται να πάρει τώρα η πλατφόρμα.

Πολλές ακτιβιστικές ομάδες και LGBTI+ οργανώσεις δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για την έκρηξη ομοφοβίας, ξενοφοβίας και μισογυνισμού που ανατέλλει.

Η πρόεδρος της GLAAD, Σάρα Έλις, επισήμανε ότι ο μεγιστάνας της Tesla έχει ένα ανησυχητικό ιστορικό αναρτήσεων κατά της LGBTΙ+ κοινότητας και ότι αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του Twitter στο όνομα της λεγόμενης «ελευθερίας του λόγου», είναι πολύ πιθανόν να ισοπεδωθεί η όποια προσπάθεια είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια για τη συμπεριληπτικότητα και τον σεβασμό προς τις επιλογές και τις ταυτότητες αυτών των ατόμων.

Όλα αυτά, τη στιγμή που αυτοκινητοβιομηχανία Tesla, καλείται να αντιμετωπίσει και την προσφυγή στη δικαιοσύνη μια μαύρης λεσβίας η οποία έχει καταγγείλει ανοιχτά την ρατσιστική συμπεριφορά και την κουλτούρα της ομοφοβίας που αντιμετώπισε όσο καιρό εργάστηκε για την Tesla…

“Το Twitter θα πρέπει να τηρήσει τους κανόνες περί αφαίρεσης του λόγου από άτομα που με τις αναρτήσεις τους θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπους από μειονότητες, διαδίδουν fake news και υποκινούν την παρενόχληση και την κακοποίηση”, δήλωσε η Έλις.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής, ο κώδικας συμπεριφοράς του Twitter απαγορεύει ρητά τη «στοχευμένη κακοποίηση» εναντίον ατόμων για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους.

“Τα άτομα LGBTQ διατρέχουν δυσανάλογο κίνδυνο παρενόχλησης στο διαδίκτυο και βίας στην πραγματική ζωή. Το κόστος της ρητορικής μίσους διαβρώνει περαιτέρω τη βασική ασφάλεια και ευγένεια σε όλη την κοινωνία. Ο Έλον Μασκ και οι επενδυτές του θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη μετριοπάθεια του περιεχομένου για να δημιουργήσουν χώρους όπου η αλήθεια εξυψώνεται έναντι των επιβλαβών και ανακριβών απόψεων και όπου τα δημόσια πρόσωπα λογοδοτούν, όταν πράττουν το αντίθετο”, κατέληξε η ίδια.

Ας σημειωθεί ότι υπήρξαν και Αμερικανοί νομοθέτες που εξέφρασαν επίσης δυσφορία γι’ αυτήν την εξέλιξη, μεταξύ των οποίων και η γερουσιαστής της Μασαχουσέτης Ελίζαμπεθ Γουόρεν η οποία χαρακτήρισε αυτή τη συμφωνία “επικίνδυνη για τη δημοκρατία μας”.

“Οι δισεκατομμυριούχοι όπως ο Elon Musk παίζουν με διαφορετικούς κανόνες από όλους τους άλλους, συσσωρεύοντας δύναμη για δικό τους κέρδος”, επισήμανε.

Από την άλλη, ο Musk φαίνεται να αντιδρά -για την ώρα- με μετριοπάθεια στις αντιδράσεις.

“Ελπίζω ότι ακόμα και οι χειρότεροι επικριτές μου θα παραμείνουν στο Twitter, γιατί αυτό σημαίνει ελευθερία του λόγου”, έγραψε στον δικό του λογαριασμό.

