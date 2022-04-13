Ουκρανία: “Τη βρήκαμε γυμνή στο υπόγειο με μια σφαίρα στο κεφάλι”

Κάθε μέρα που περνάει, οι μαρτυρίες και οι ανταποκρίσεις για τα σεξουαλικά εγκλήματα που σημειώνονται στην Ουκρανία αποτελούν μία αδιανόητη θηριωδία εναντίον του ανθρώπινου είδους, που καμιά οργάνωση και κανένα θεσμικό όργανο δεν μπόρεσε να αποτρέψει.

Το συγκλονιστικό ρεπορτάζ των New York Times στη μαρτυρική Μπούτσα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Ούτε οι μαρτυρίες των επιζώντων για τη φρίκη που βίωσαν στα χέρια των εισβολέων. Η αμφισβήτηση για τους βιασμούς, τις δολοφονίες, τους βασανισμούς ανυπεράσπιστων ανθρώπων ανθρώπων, πιέζει ακόμα και τα πιο γερά στομάχια.

Και οι ιστορίες γυναικών που άφησαν την τελευταία τους πνοή στα χέρια Ρώσων στρατιωτών, πολλές φορές χωρίς κανείς να μπορεί να επιβεβαιώσει την ταυτότητά τους ή να ειδοποιήσει τις οικογένειές τους συγκλονίζει και δοκιμάζει τα όρια του δυτικού κόσμου με τρόπο άγρια πρωτόγνωρο.

Ποια ήταν η γυναίκα που βρέθηκε γυμνή, έχοντας ριγμένο στο σώμα της μόνο ένα γούνινο παλτό, με σάρκα κατατραυματισμένη και μία σφαίρα στο μέτωπο;

Στις 9 Μαρτίου, ο κ. Shepitko, ένας συνταξιούχος μηχανικός, βγήκε για λίγο από το καταφύγιο για να φέρει φαγητό στους ανθρώπους του από το σπίτι τους. Εκεί θα έβρισκε Ρώσους στρατιώτες να έχουν κάνει κατάληψη, βανδαλίζοντας κάθε χώρο και κάθε αντικείμενο στο πέρασμά τους.

Τους περιέγραψε ως «kontraktniki» — μισθοφόροι στρατιώτες, επαγγελματίες μαχητές, άντρες διαβόητοι για τη σκληρότητά τους που συνήθως -και με τις ευλογίες του επίσημου κράτους- διαφεύγουν ατιμώρητοι για τις εγκληματικές πράξεις τους, ακόμα και σε καιρό ειρήνης. Έξω από το σπίτι του είχαν παρκάρει τα τεθωρακισμένα οχήματά τους και χρησιμοποιούσαν την κατοικία για να κοιμούνται, να τρώνε και να απολαμβάνουν το ζεστό νερό.

Όταν τον είδαν, έκαναν ένα σαρκαστικό σχόλιο για τους Ουκρανούς φασίστες και του ζήτησαν να τους δώσει το κινητό του. «Νόμιζα ότι θα με πυροβολούσαν», είπε, «και έμενα σιωπηλός». Ο σκύλος του άρχισε να γαβγίζει άγρια. Οι στρατιώτες οπισθοχώρησαν και ο άντρας επέστρεψε στο καταφύγιο. Μόνο όταν οι Ρώσοι αποχώρησαν από το Κίεβο μπόρεσε να γυρίσει ξανά στο σπίτι του για να ανακαλύψει με πραγματικό τρόμο τι είχαν αφήσει πίσω τους.

Ο χώρος ήταν λεηλατημένος, γεμάτος από σκουπίδια και μπουκάλια μπύρας. Λίγο αργότερα σε ένα κελάρι στον κήπο, ο ανιψιός του θα ανακάλυπτε το άψυχο σώμα μιας γυναίκας. Βρισκόταν σε καθιστή στάση, είχε πάνω της ριγμένο μόνο ένα γούνινο παλτό και από μέσα ήταν γυμνή και γεμάτη τραύματα, ειδικά στα πόδια και στο μέτωπο είχε μία σφαίρα. Στο έδαφος υπήρχαν δυο κάλυκες.

Όταν στο σπίτι ήρθε η αστυνομία για να κάνει έρευνα και να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές που θα έπαιρναν από εκεί τη σορό της γυναίκας, βρέθηκαν σκισμένες συσκευασίες προφυλακτικών και ακόμα ένα χρησιμοποιημένο στον πάνω όροφο. Η γυναίκα είχε βασανιστεί για ώρες, βιαστεί και τελικά δολοφονηθεί απ’ όσους είχαν καταλάβει το σπίτι για περίπου έναν μήνα.

Δυστυχώς, αυτή η γυναίκα δεν είναι η μόνη. Σύμφωνα με την επίσημη διαμεσολαβήτρια της Ουκρανίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Lyudmyla Denisova, υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένες εκατοντάδες φρικτές περιπτώσεις σεξουαλικής βίας από ρωσικά στρατεύματα, ειδικά στην Μπούτσα. Το ίδιο συγκλονιστική, κατά την Denisova και η υπόθεση ομάδας γυναικών που κρατήθηκαν για περισσότερο από έναν μήνα στο υπόγειο ενός σπιτιού.

Κάποια από αυτά τα κορίτσια -ηλικίας 14 έως 24 ετών- έχουν μείνει έγκυες, 9 τον αριθμό κατά την Denisova…

“Οι Ρώσοι στρατιώτες τους είπαν ότι θα τις βίαζαν με τέτοια αγριότητα, τόσο που πια δεν θα ήθελαν ποτέ να έρθουν ξανά σε σεξουαλική επαφή με κανέναν άντρα. Γιατί αυτό; Για να τις αποτρέψουν να κάνουν παιδιά που στις φλέβες τους θα τρέχει ουκρανικό αίμα”, κατήγγειλε η Denisova.

Σύμφωνα με την ίδια, παρέχεται ήδη ψυχολογική υποστήριξη σε γυναίκες που βρήκαν το θάρρος να καταγγείλουν τον βιασμό τους, όμως, για την ώρα δεν μπορεί να υπάρξει ακριβής καταγραφή, καθώς οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες είναι σε κατάσταση σοκ και φοβούνται να προχωρήσουν σε σχετική κατάθεση, φοβούμενες αντίποινα προς τις οικογένειές τους.

Την ίδια στιγμή, οι φόβοι της διεθνούς κοινότητας επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά της, καθώς για την ώρα μοιάζει χαώδες έως αδύνατη η καταγραφή των υποθέσεων σεξουαλικής βίας εν μέσω των εν εξελίξει πολεμικών συγκρούσεων.

Με στοιχεία από New York Times, Business Insider, Guardian.com, BBC.com

