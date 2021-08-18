Η μοναδική πολιτικός που ψήφισε κατά της εισβολής στο Αφγανιστάν

Λίγες μέρες μετά την επίθεση τους δίδυμους πύργους, η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισε το ψήφισμα εκείνο με το οποίο θα εξουσιοδοτούνταν να χρησιμοποιήσει όλη την απαραίτητη και κατάλληλη δύναμη εναντίον κάθε χώρας που εμπλέκεται στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Η ψηφοφορία ήταν 420 υπερ προς 1.

Η μοναδική πολιτικός που ψήφισε κατά αυτού που αργότερα θα ονομαζόταν αποστολή “Operation Enduring Freedom” ήταν η Barbara Lee, η οποία δήλωσε αργότερα ότι έμεινε έκπληκτη όταν συνειδητοποίησε ότι ήταν το μόνο μέλος του Κογκρέσου που ψήφισε κατά της αφγανικής εισβολής, και αυτό ήταν εμφανές στην ομιλία της στο βήμα της Βουλής, στην οποία εξήγησε την απόφασή της:

“Η 11η Σεπτεμβρίου άλλαξε τον κόσμο. Οι βαθύτεροι φόβοι μας τώρα μας στοιχειώνουν. Ωστόσο, είμαι πεπεισμένη ότι η στρατιωτική δράση δεν θα αποτρέψει περαιτέρω ενέργειες διεθνούς τρομοκρατίας εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι ένα πολύ περίπλοκο και πολύπλευρο ζήτημα. Τώρα, αυτό το ψήφισμα θα περάσει, αν και όλοι γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος μπορεί να διεξάγει πόλεμο ακόμη και χωρίς αυτό. Όσο δύσκολη και αν είναι αυτή η ψηφοφορία, μερικοί από εμάς πρέπει να προτρέψουμε τη χρήση περιορισμών.

Η χώρα μας βρίσκεται σε πένθος. Κάποιοι από εμάς πρέπει να πουν “ας κάνουμε ένα βήμα πίσω”. Ας κάνουμε μια παύση, μόνο για ένα λεπτό, για να σκεφτούμε τις συνέπειες των σημερινών μας ενεργειών, έτσι ώστε να μην ξεφύγουν από τον έλεγχο μας. Έχω βρεθεί σε μεγάλη αγωνία σχετικά με την ψηφοφορία αυτή. Αλλά καταλαβαίνω σήμερα ότι το ψήφισμα αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια μιας πολύ οδυνηρής, αν και πολύ όμορφης, μνημόσυνης τελετής. Όπως είπε τόσο εύγλωττα ένα μέλος του κλήρου, καθώς ενεργούμε, ας μην γίνουμε το κακό που αποδοκιμάζουμε”

Σε ένα δοκίμιο που δημοσιεύτηκε λίγες ημέρες αργότερα στο SF Gate, η Lee εξήγησε την απόφασή της, γράφοντας:

“Πρέπει να απαντήσουμε, αλλά ο χαρακτήρας αυτής της απάντησης θα καθορίσει για εμάς και για τα παιδιά μας τον κόσμο που θα κληρονομήσουν. Δεν αμφισβητώ την πρόθεση του προέδρου να καθαρίσει τον κόσμο από την τρομοκρατία – αλλά έχουμε πολλά μέσα για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο και τα μέτρα που προκαλούν περαιτέρω τρομοκρατικές ενέργειες ή που δεν αντιμετωπίζουν τις πηγές μίσους δεν αυξάνουν την ασφάλειά μας.

Ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών, Κόλιν Πάουελ, επεσήμανε εύγλωττα τους πολλούς τρόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βρεθεί η ρίζα αυτού του προβλήματος – οικονομικούς, διπλωματικούς, νομικούς και πολιτικούς, καθώς και στρατιωτικούς. Η βιασύνη για ακραίες στρατιωτικές αντεπιθέσεις δημιουργεί πολύ μεγάλο κίνδυνο στο μέλλον να σκοτωθούν περισσότεροι αθώοι άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Δεν θα μπορούσα να ψηφίσω ένα ψήφισμα που πιστεύω ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα.”

Η Wall Street Journal την αποκάλεσε τότε «αδέξια φιλελεύθερη» και τη ρώτησε αν ήταν αντιαμερικανίδα. Οι Washington Times την χαρακτήρισαν «μακροχρόνια υποστηρίκτρια των εχθρών της Αμερικής». Τα τηλέφωνα στο γραφείο της ήταν απενεργοποιημένα αφού πλημμύριζαν από κλήσεις, όπως έγραφε η Post, και δέχτηκε τόσες πολλές απειλές για θάνατο που για ένα διάστημα είχε αστυνομική συνοδεία να την προστατεύει.

Έλαβε εκατοντάδες γράμματα, στα οποία το 2014, ο συντάκτης Conor Friedersdorf της Atlantic, ψάχνοντας σε δύο μόλις από τα δώδεκα κουτιά με γράμματα, βρήκε σχόλια σαν αυτά:

“Θα έπρεπε να ήσουν εσύ στους δίδυμους πύργους”

“Ήλπιζες να είσαι η μόνη ειρηνίστρια σε μια θάλασσα πολεμιστών; Αν ναι, έχασες, γιατί θα μείνεις στην ιστορία ως η μόνος δειλή σε μια θάλασσα θαρραλέων νομοθέτων”.

“Όσον αφορά τη διαφωνία σου, οι τρομοκράτες χρησιμοποίησαν τον Θεό ως δικαιολογία. Είναι αλήθεια ότι ο «Θεός» σε βοήθησε να πάρεις και εσύ την απόφασή σου; Συγχαρητήρια για τη χρήση τρομοκρατικής νοοτροπίας”

“Δεν στέκεσαι μόνη στο κακό – στέκεσαι στο πλευρό του Μπιν Λάντεν, του Χίτλερ και του Ιούδα”.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της η Barbara Lee, στηρίζοντας την απόφαση του Jo Biden για απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων, δηλώνει ότι ανησυχεί για το μέλλον των γυναικών και των μικρών κοριτσιών στη χώρα και η προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας θα πρέπει να είναι το πώς θα εξασφαλιστεί ασφάλεια για όλους όσους φεύγουν από τη χώρα κυνηγημένοι.

