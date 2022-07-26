Ε. Χατζηδημητρίου: Το απόλυτο “10” του Τμήματος Μαθηματικών

«Τα “ρεκόρ” που καταρρίπτονται: το πρώτο απόλυτο 10 της ΣΘΕ είναι σε μαθηματικό και σε γυναίκα. Στις 22-07-2022, στην τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Μαθηματικών, η απόφοιτος κ. Ε. Χατζηδημητρίου έλαβε βαθμό πτυχίου δέκα (10), το πρώτο 10 της Σχολής σε όλα τα χρόνια λειτουργία της. Στη φωτογραφία η απόφοιτος, με τον πρύτανη του Α.Π.Θ., την Κοσμητόρισσα της ΣΘΕ και τον Πρόεδρο του Τμήματος Μαθηματικών».

Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή της στο FB η Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προσπερνώντας, την επισήμανση περί “γυναίκας”, ας δούμε γιατί αυτό που κατάφερε η Ελίνα Χατζηδημητρίου είναι πραγματικά σπουδαίο και δίνει έμπνευση σε όλα τα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες.

Πάμε λοιπόν να το δούμε από την αρχή; Ποιο σύμπλεγμα τμημάτων απαρτίζει τη Σχολή Θετικών Επιστήμων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Το Τμήμα Μαθηματικών, το Τμήμα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, το Τμήμα Γεωλογίας και το Τμήμα Πληροφορικής. Η Σχολή ιδρύθηκε το 1925, το δε Τμήμα Μαθηματικών συμπεριλήφθηκε στη Σχολή το ακαδημαϊκό έτος 1928-29, από κοινού με το Τμήμα Χημείας. Από τότε, λοιπόν, δεν υπήρξε κανείς και καμιά που να καταφέρει να αποσπάσει το απόλυτο Άριστα, 10 στη βαθμολογία του.

Η ίδια μιλώντας στον Alpha 9.89 και τη δημοσιογράφο Έλλη Σπυροπούλου εξήγησε ότι ο στόχος δεν ήταν ο βαθμός του πτυχίου της, αλλά το ταξίδι.

«Το δεκάρι δεν ήταν στόχος, ίσως ήταν ένα όνειρο όταν μπήκα στη σχολή αλλά δεν πίστευα ότι θα τα καταφέρω. Διάβαζα, τα πήγαινα καλά, περνούσα όλα τα μαθήματα με 10, έπειτα στο δεύτερο έτος, το ίδιο, στο τρίτο, κι έτσι προέκυψε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αυτό κατάφερε η Ελίνα Χατζηδημητρίου και γι’ αυτό θεωρείται ήδη τεράστια έμπνευση για όσες επιθυμούν να ξεχωρίσουν σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο όπως τα επιστημονικά εργαστήρια και η τεχνολογία και γι’ αυτό το “μπράβο” είναι λίγο: γιατί εμψυχώνει και κινητοποιεί όχι έναν άνθρωπο, αποκλειστικά μία γυναίκα, αλλά όλες όσες έχουν όνειρα για διακρίσεις σε χώρους στεγανοποιημένους από την πατριαρχία.

