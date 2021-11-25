25 Νοέμβρη / Οι δικές μας 13 απούσες

Φέτος, 13 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από το χέρι του συντρόφου, του συζύγου, του άντρα με τον οποίο διαφώνησαν. Ας μην υπάρξει άλλη τέτοια λίστα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σήμερα το timeline σου θα γεμίσει από κορίτσια. Κορίτσια που δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Στα social σου, απ’ άκρη σ’ άκρη, θα “σκοντάφτεις” πάνω σε ιστορίες γυναικών. Γυναικών που δολοφονήθηκαν από το χέρι του συζύγου, του συντρόφου, μιας σχέσης που δεν ήθελαν να συνεχίσουν. Είναι εκείνη η μέρα για την οποία άκουγες τόσο καιρό πριν. Είναι αυτή η μέρα του Νοέμβρη που όλος ο κόσμος θυμάται, οργίζεται, φωνάζει.

Για να σταματήσει η βία εναντίον των γυναικών. Για να τερματιστεί η έμφυλη βία. Μια βία που πυροδοτείται και εκδηλώνεται από το φύλο του ανθρώπου προς τον οποίο κατευθύνεται. Για να πάψουμε να θρηνούμε γυναίκες, μανάδες, φίλες, αδελφές. Για να πάψουμε να νιώθουμε απλώς τυχερές -που δεν είμαστε εμείς. Και να φτάσουμε στο σημείο να νιώθουμε ασφαλείς. Απόλυτα ασφαλείς.

Το 2021 ήταν μία κατάμαυρη χρονιά για τη χώρα μας σε ό,τι αφορά τις γυναικοκτονίες. Εδώ και χρόνια βλέπαμε την καμπύλη να “κοιτά” προς τα πάνω και τρέμαμε σιωπηλά για τα “μεμονωμένα περιστατικά”. Όμως, δεν είναι τυχαία περιστατικά. Είναι -και όχι μόνο για την Ελλάδα- η πιο αιματηρή κορύφωση της τοξικής αρρενωπότητας, το πιο αποτρόπαιο ξέσπασμα της πατριαρχίας, ένα φαινόμενο σε εξέλιξη που πρέπει να ελεγχθεί και να τερματιστεί.

Δεν αντέχει η κοινωνία άλλες νεκρές γυναίκες. Δεν αντέχει άλλες γυναίκες που υποφέρουν βουβά στη σκιά τον τρόμο ενός αντρικού χεριού που θα προσγειωθεί στο σώμα τους, πολύ συχνά για να αρπάξει τη ζωή τους. Δεν αντέχουμε άλλα δάκρυα για γυναίκες που είχαν ακόμα να προσφέρουν πολλά, να μοιράσουν φως και δημιουργία, να γίνουν ο κόσμος που θέλουμε. Η 25η Νοεμβρίου είναι η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Όμως, δεν είναι μία ημέρα που θα περάσει. Είναι μία ημέρα υπενθύμισης για όσα πρέπει να γίνουν, για τον κύκλο της βίας που πρέπει να σπάσει, για τις γυναίκες που δολοφονήθηκαν. Για τις δικές μας 13 απούσες που δεν ξεχάστηκαν.

Και για όσες χρόνια πίσω προστίθενται σ’ αυτή τη λίστα φρίκης. Λίγο πριν το τέλος του έτους, αυτή είναι μια διαφορετική ανασκόπηση. Μια ανασκόπηση από εκείνες που δεν πρέπει να ξανακάνουμε.

17 Ιανουαρίου 2021 ~ Χανιά / Είχε πιει

Στην περιοχή Μεσκλών του Δήμου Πλατανιά εντοπίζεται άγρια δολοφονημένη μία 54χρονη γυναίκα. Τη σκότωσε ο σύντροφός της με 14 μαχαιριές. Ισχυρίστηκε ότι είχε πιει και δεν θυμόταν τι έκανε. Στην αστυνομία είπε ότι ήταν “μαχητής” και “είχε εκπαιδευτεί στο Αφγανιστάν”… Ο 47χρονος έχει προφυλακιστεί.

5 Απριλίου 2021 ~ Μακρινίτσα / Την κακοποιούσε συστηματικά

Η 28χρονη Κωνσταντίνα Τσάπα είχε αποφασίσει να χωρίσει τον σύζυγό της, λόγω της κακοποιητικής συμπεριφοράς του. Εκείνος σκότωσε την ίδια και τον αδελφό της, στο πατρικό τους σπίτι, στη Μακρινίτσα. Λίγες ώρες πριν, η Κωνσταντίνα είχε ζητήσει εισαγγελική παρέμβαση και περιοριστικά μέτρα στον σύζυγό της. Του έγιναν συστάσεις και αφέθηκε ελεύθερος, για να αφαιρέσει τις ζωές δύο ανθρώπων, λίγο αργότερα…

11 Μαΐου 2021 ~ Γλυκά Νερά / Για μέρες ενέπαιζε όλη την ελληνική κοινωνία

Η 20χρονη Κάρολαϊν Κράουτς δολοφονείται από τον σύζυγό της, ο οποίος σκηνοθετεί ληστεία και εμπαίζει για εβδομάδες τις αρχές και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σχεδόν έναν μήνα μετά –στις 18 Ιουνίου- οδηγείται για ανάκριση. Επιτέλους, «σπάει» και ομολογεί την αποτρόπαιη γυναικοκτονία.

4 Ιουνίου 2021 ~ Αγία Βαρβάρα / Είχαν “οικονομικές διαφορές”

Είναι 64 χρονών και σε διάσταση με τον σύζυγό της. Θα πέσει νεκρή από δύο σφαίρες. Της είχε στήσει καρτέρι, περιμένοντας την να βγει απ’ το αυτοκίνητο. Όταν θα παραδοθεί στην αστυνομία, ο 75χρονος θα ισχυριστεί ότι είχαν οικονομικές διαφορές.

16 Ιουλίου 2021 ~ Φολέγανδρος / “Διαπληκτίστηκαν”

Τη λένε Γαρυφαλλιά, είναι 26 ετών, είχε βρεθεί στο νησί για διακοπές με τον σύντροφό της. Όταν το άψυχο σώμα της εντοπιστεί στη θάλασσα, ο 30χρονος στην αρχή θα εξαφανιστεί, μετά θα απειλεί να αυτοκτονήσει και εν τέλει θα συλληφθεί. Για να ομολογήσει ότι διαπληκτίστηκαν στο αυτοκίνητο και τελικά την έσυρε στα βράχια και τη σκότωσε. Όπως λέει τότε, δεν θυμάται πόσες φορές την έσπρωξε…

30 Ιουλίου 2021 ~ Δάφνη / Τη ζήλευε

Το όνομά της είναι Αννίσα. Είναι 31 ετών, μητέρα ενός παιδιού. Θα δολοφονηθεί άγρια από τον σύζυγό της που με πολλαπλές μαχαιριές αποφασίζει να την τιμωρήσει, επειδή πιστεύει ότι τον απατά. Όταν παραδίδεται στην αστυνομία, δηλώνει ότι τη ζήλευε.

4 Αυγούστου 2021 ~ Λάρισα / Ηχογράφησε τη δολοφονία στο κινητό του

Η 43χρονη Μαρία από τη Σωτηρίτσα Λάρισας εκείνη τη μέρα εργαζόταν στην ταβέρνα του αδελφού της. Αυτό δεν απασχόλησε ιδιαίτερα τον εν διαστάσει σύζυγο που αφαίρεσε τη ζωή της με 7 σφαίρες στο θώρακα και το κεφάλι. Λίγο αργότερα θα διαπιστωθεί ότι ηχογραφούσε το μακελειό στο κινητό του.

8 Αυγούστου 2021 ~ Ρέθυμνο / Τον αγνόησε

Μπροστά στα μάτια της κόρης της εκτελείται εν ψυχρώ μια 47χρονη γυναίκα. Ο 49χρονος δράστης λίγο νωρίτερα επιχείρησε να της μιλήσει, όμως, εκείνη δεν ήθελε να δώσει συνέχεια στη συζήτηση. Εικάζεται ότι είχαν διαφορές. Αυτοκτόνησε με το όπλο που τη σκότωσε.

23 Αυγούστου 2021 ~ Θεσσαλονίκη / Του ζήτησε να χωρίσουν

Μαχαιρώνεται θανάσιμα από τον 48χρονο σύντροφό της μέσα στο διαμέρισμά της, στη Θεσσαλονίκη. 55 ετών από τη Γεωργία. Μαρτυρίες λένε ότι εκλιπαρούσε για τη ζωή της. Του είχε ζητήσει να διακόψουν εξαιτίας της κακοποιητικής συμπεριφοράς και των εξαρτήσεών του.

1η Σεπτεμβρίου 2021 ~ Κυπαρισσία / Την κακοποιούσε συστηματικά

Τη λένε Μόνικα Γκιους. Αγνοείτο για 7 μήνες. Βρέθηκε τσιμεντωμένη στην αυλή του σπιτιού της στην Κυπαρισσία. Οι έρευνες στρέφονται στον πρώην σύντροφό της, ο οποίος όμως έχει εγκαταλείψει τη χώρα. Οι συγγενείς της λένε ότι έπινε και την κακοποιούσε. Εκδίδεται διεθνές ένταλμα και συλλαμβάνεται για να οδηγηθεί στις φυλακές του Ναυπλίου.

22 Σεπτεμβρίου 2021 ~ Ρόδος / Τον χώρισε

Τη λένε Ντόρα, είναι εκπαιδευτικός, 31 ετών. Δολοφονείται εν ψυχρώ έξω από το σπίτι της στο Ροδίνι της Ρόδου, από τον πρώην σύντροφό της. Ο 40χρονος, λίγη ώρα μετά, βάζει τέλος στη ζωή του. Αφήνει και σημείωμα στο οποίο αναφέρει: «Χωρίς την καλή μου δεν έχει νόημα να ζω». Οι συγγενείς του, λίγες μέρες μετά, αφήνουν άφωνο το Πανελλήνιο με τα υπονοούμενα εναντίον του θύματος.

1η Οκτωβρίου 2021 ~ Αργολίδα / Είχε Αλτσχάιμερ

Περιοχή Βερβερόντα Αργολίδας. Δράστης ένας 78χρονος που στραγγάλισε την 75χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ο ηλικιωμένος επικοινώνησε με το αστυνομικό τμήμα και ενημέρωσε για τον θάνατο της συζύγου του. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι βρήκαν νεκρό και τον ίδιο. Στο σημείο βρέθηκε σημείωμα, που έγραφε: «Υπαίτιος είμαι εγώ, η γυναίκα μου έπασχε από Αλτσχάιμερ».

29 Οκτωβρίου 2021 ~ Ιεράπετρα / Είχε προχωρήσει τη ζωή της

Τη λένε Νεκταρία. Μητέρα 4 παιδιών. Θα δολοφονηθεί στην Ιεράπετρα από τον εν διαστάσει σύζυγο της. Ήθελε να τον χωρίσει καιρό, όμως, διέμεναν στο ίδιο σπίτι, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Ο 54χρονος εμβόλισε με τη μηχανή το αυτοκίνητο της, την κυνήγησε στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου στο οποίο εργαζόταν και την κατέσφαξε με μαχαίρι. Στη συνέχεια, πήγε σε έναν γκρεμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Ακολουθήστε την Α,ΜΠΑ; στο Google News