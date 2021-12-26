To twitter είναι πολύ τοξικό για τις γυναίκες – Τι έδειξε έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας

Προ των ευθυνών του και για πολλοστή φορά προσπαθεί να φέρει το Twitter η Διεθνής Αμνηστία, μέσω ανάλυσης σχετικά με την προστασία των γυναικών και των μη δυαδικών χρηστών από τη διαδικτυακή βία και την κακοποίηση.

«Παρά τις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις μας για βελτίωση της πλατφόρμας, το Twitter εξακολουθεί να μην τηρεί τις υποσχέσεις του για την προστασία των χρηστριών/ών σε υψηλότερο κίνδυνο διαδικτυακής κακοποίησης», εξήγησε ο Michael Kleinman, διευθυντής τεχνολογίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Διεθνή Αμνηστία ΗΠΑ.

«Για μια εταιρεία της οποίας η αποστολή είναι να “δίνει σε όλες/ους τη δυνατότητα να δημιουργούν και να μοιράζονται ιδέες χωρίς εμπόδια”, έχει γίνει απολύτως σαφές ότι οι γυναίκες ή/και οι περιθωριοποιημένες ομάδες αντιμετωπίζουν δυσανάλογα απειλές για την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο.

Βάσεις της συγκεκριμένης έρευνας που παραγγέλθηκε από τη Διεθνή Αμνηστία προκύπτει ακόμα ότι οι γυναίκες που είναι πιο ενεργές στην πλατφόρμα ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν ότι έχουν βιώσει διαδικτυακή κακοποίηση, σε σύγκριση με τις λιγότερο ενεργές – 40% των γυναικών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα περισσότερο από μία φορά τη μέρα αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κακοποίηση, σε σύγκριση με το 13% που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα.

Όπως επισημαίνεται, παρά το γεγονός ότι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχει σημειώσει κάποια πρόοδο, αυτή απέχει πολύ από το να είναι επαρκής.

Αυτό που έχει γίνει μέχρι στιγμής από τους επικεφαλής της πλατφόρμας είναι ότι έχουν αυξήσει την ποσότητα των διαθέσιμων πληροφοριών μέσω του Κέντρου Βοήθειας και των Εκθέσεων Διαφάνειας, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει νέες εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού. Επίσης, έχουν επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής τους για τη συμπεριφορά μίσους, και έχουν βελτιώσει τους μηχανισμούς αναφοράς και τα χαρακτηριστικά απορρήτου και ασφάλειας. Παρόλο που αυτά είναι σημαντικά βήματα, το πρόβλημα παραμένει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Twitter απάντησε σχετικά στις εγκλήσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης.

«Δεσμευόμαστε να πειραματιζόμαστε δημόσια με λύσεις προϊόντων τα οποία βοηθούν στην αντιμετώπιση των θεμελιωδών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χρήστριές/ες μας και να τους δίνουμε τη δυνατότητα να ρυθμίζουν οι ίδιες/οι την εμπειρία τους. Παρόλο που αρκετές από αυτές τις αλλαγές δεν αποτυπώνονται άμεσα στον Πίνακα Αποτελεσμάτων της έκθεσής σας, πιστεύουμε πως αυτές οι βελτιώσεις θα επιτρέψουν τελικά στις πιο ευάλωτες κοινότητές μας να συμμετέχουν καλύτερα στην ελεύθερη έκφραση χωρίς φόβο, έναν στόχο που μοιραζόμαστε με τη Διεθνή Αμνηστία», επισημάνθηκε σχετικώς από την πλατφόρμα.

Ωστόσο, κατά τη Διεθνή Αμνηστία το μέσο οφείλει να κάνει περισσότερα, καθώς “έχει ευθύνη και ηθική υποχρέωση να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αποφυγή παραβιάσεων ή συνεργειών σε παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων παρέχοντας αποτελεσματική επανόρθωση για τυχόν πραγματικές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει στις/στους χρήστριές/ες του.

«Καθώς ο κόσμος μας εξαρτάται όλο και περισσότερο από τους ψηφιακούς χώρους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, είναι κρίσιμο το Twitter να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων αποδεικνύοντας τη δέσμευσή του στη βελτίωση των διαδικτυακών εμπειριών όλων των χρηστριών/ών ανεξάρτητα από την ταυτότητά τους», σχολιάζεται σχετικά. Με στοιχεία από το amnesty.gr

Ακολουθήστε την Α,ΜΠΑ; στο Google News