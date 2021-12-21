Χτυπώντας την γυναίκα για να χτυπηθεί ο άντρας: Οι φήμες ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας

Η μείξη τρανσφοβίας, ηλικιακού ρατσισμού και μισογυνίας παίρνει σάρκα κι οστά στις πρόσφατες επιθέσεις που δέχεται η Brigitte Macron, σύζυγος του Γάλλου προέδρου Emanuel Macron, κι είναι το κάτι άλλο. Με σημαία στα κοινωνικά δίκτυα το hastag #Jean-Michel Trogneux (καθώς Trogneux είναι το πατρικό επίθετο της Brigitte), η τελευταία κατηγορία υποστηρίζει ότι η πρώτη κυρία […] ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η μείξη τρανσφοβίας, ηλικιακού ρατσισμού και μισογυνίας παίρνει σάρκα κι οστά στις πρόσφατες επιθέσεις που δέχεται η Brigitte Macron, σύζυγος του Γάλλου προέδρου Emanuel Macron, κι είναι το κάτι άλλο.

Με σημαία στα κοινωνικά δίκτυα το hastag #Jean-Michel Trogneux (καθώς Trogneux είναι το πατρικό επίθετο της Brigitte), η τελευταία κατηγορία υποστηρίζει ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας είναι τρανς γυναίκα.

Ήταν τον Σεπτέμβριο του 2021 που η γαλλική μηνιαία ακροδεξιά εφημερίδα Faits et Documents μετέφερε αρχικά το μήνυμα. Από την εφημερίδα επικαλέστηκαν έρευνες τριών ετών και μαρτυρίες «ειδικών». H εφημερίδα εγκαλείται για το αντισημητικό της περιεχόμενο και την σύνδεση με το ράδιο του Alain Soral, ο οποίος έχει καταδικαστεί επανειλημμένα ως αρνητής του Ολοκαυτώματος.



Το επίμαχο hashtag εμφανίστηκε σε λογαριασμό στο Twitter που ανήκει σε ομάδα αντιεμβολιαστών και υποστηρικτών του ακροδεξιού υποψηφίου Eric Zemour, εν όψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών στην Γαλλία. Στη συνέχεια, η θεωρία συνωμοσίας εμφανίστηκε σε σελίδες υποστηρικτών του στο Facebook.



H δημοσιογράφος Natasha Rey υπέγραψε το ρεπορτάζ και έδωσε συνέντευξη στις 10 Δεκεμβρίου 2021 στο κανάλι της γαλλίδας medium Amandine Roy, το οποίο η δεύτερη διατηρεί στο Youtube. Μάλιστα, η πολύωρη συνέντευξη είχε πολλές χιλιάδες views πριν διαγραφεί, εν μέσω πληροφοριών ότι η Brigitte Macron θα προβεί σε επίσημες νομικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των fake news με τα οποία βάλλεται.

Οι κατηγορίες ότι γυναίκες σε θέσεις ειδικού ενδιαφέροντος δεν είναι cis γυναίκες, αλλά trans, δεν είναι κάτι νέο: τα ίδια είχε υποστεί η Michelle Obama, όταν αντίστοιχος κατήγορος, ο Alex Jones, είχε δηλώσει το 2017 ότι “όλοι ξέρουμε ότι [η Michelle] είναι τρανς”.

Eκτός του ότι δεν θα υπήρχε κάτι το εγγενώς επιλήψιμο να έχει επιλέξει κάποιος, ακόμη και σε θέση εξουσίας όπως ο σημερινός πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ή ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, μια γυναίκα τρανς ως σύζυγο, το φαινόμενο της τρανσφοβίας δείχνει πόσο η έμμεση βολή στοχεύει τον άντρα πίσω από τη γυναίκα. Η γυναίκα, cis ή trans, γίνεται πάλι μοχλός πίεσης γι’αυτό που πραγματικά απασχολεί: τον cis άντρα.

Eιδικά για την περίπτωση της Brigitte Macron η αντιμετώπιση την αφήνει με ένα δίλημμα Catch-22. Αν το αφήσει να “πέσει”, θα κατηγορηθεί ότι είναι αλήθεια και γεννήθηκε όντως άντρας, συσπειρώνοντας τους τρανσφοβικούς εναντίον του Macron. Αν το αντικρούσει νομικά, όπως φαίνεται, θα την κατηγορήσουν οι πιο ανοικτόμυαλοι ότι συμμετέχει στην τρανσφοβία των κατηγοριών. Με λίγα λόγια, πρόκειται για ζημιά προδιαγεγραμμένη και εν γνώσει του φαρισαϊσμού του κοινού.

Iδιαίτερα μιας και το 2018, όταν η Brigitte πραγματοποίησε επίσκεψη με τα εγγόνια της σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Παρισιού, ένας άνδρας, o Michel Campion, γνωστός ως ο «βασιλιάς των λούνα παρκ», της ζήτησε να φωτογραφηθούν κι εκείνη δέχτηκε. Ο Campion είχε όμως αποκαλέσει «διεστραμμένους» τους ομοφυλόφιλους άντρες και είχε επιτεθεί φραστικά ενάντια σε αντιδήμαρχο του Παρισιού ο οποίος είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλος. Η φωτογραφία του δίπλα στην πρώτη κυρία της Γαλλίας εξόργισε επομένως την LGBTQI+ κοινότητα της χώρας.

Αυτό που κυρίως ενοχλεί στην Brigitte είναι η μεγάλη ηλικιακή διαφορά προς τα πάνω που έχει σε σχέση με τον Emanuel Macron. Ενώ στην αντιστροφή των φύλων κανείς δεν θα κουνούσε βλέφαρο, όπως συνέβη και με την περίπτωση του αμερικανού προέδρου Donald Trump και της συζύγου του, ο μισογυνισμός εδώ κάνει πάρτυ. Η χλεύη που έχει εισπράξει η Brigitte για την ηλικία της είναι απαράδεκτη, όμως έπρεπε να ενδυθεί τον μανδύα της τρανσφοβίας για να αντιδράσει πιο συντεταγμένα η κοινή γνώμη και να απειληθούν οι ακραίοι με νομικές ενέργειες.

Ο τραμπισμός έφτασε στην Γαλλία, τελευταίο προπύργιο της εναλλακτικής θεώρησης των πολιτικών πραγμάτων στην Ευρώπη, κι αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.

με στοιχεία από numerama.com και PinkNews



