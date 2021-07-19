Τέλος στο “Κυρίες και Κύριοι” στις πτήσεις της Lufthansa

Η γερμανική εταιρεία αερομεταφορών Lufthansa σχεδιάζει να χρησιμοποιεί στο εξής μια γλώσσα ουδέτερη ως προς το φύλο κατά τη διάρκεια των πτήσεών της.

Η αλλαγή θα ισχύει για όλες τις αεροπορικές εταιρείες που διαχειρίζεται ο Όμιλος Lufthansa, συμπεριλαμβανομένων των Austrian Airlines, Swiss και Eurowings.

“Η ποικιλομορφία δεν είναι απλώς μια κενή φράση, αλλά είναι μια πραγματικότητα για τη Lufthansa”, δηλώνει η εκπρόσωπος της εταιρείας, Anja Stenger. “Ξεκινώντας από τώρα, θέλουμε να εκφράσουμε αυτήν την τάση μας για συμπερίληψη και στη γλώσσα μας”.

Τα πληρώματα της Lufthansa θα χρησιμοποιούσαν τώρα φράσεις ουδέτερες ως προς το φύλο, όπως “Αγαπητοί επισκέπτες”, “Καλημέρα / καλό απόγευμα” ή απλά “Καλώς ήλθατε στην πτήση”.

“Αυτή η κίνηση λειτουργεί σε συμβολικό επίπεδο. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα βήμα υπερ του σεβασμού της ευαισθησίας του φύλου, μέσω του οποίου αμφισβητείται το δυαδικό σύστημα ταξινόμησης του” δήλωσε η Alexandra Scheele, επιστήμονας κοινωνιολογίας και οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Μπίλεφελντ.

“Άτομα που η ταυτότητά τους εκτείνεται πέρα ​​από το διαδικό άνδρας / γυναίκα, καθώς και όλοι όσοι αμφισβητούν εν γένει τα δυαδικά συστήματα του φύλου, μπορεί να μη νιώθουν άνετα όταν τους απευθυνόμαστε με τη φράση” κυρίες και κύριοι / Damen und Herren.”

Η Lufthansa είναι από τις πρώτες αεροπορικές εταιρείες που προχωράει στην αλλαγή της πολιτικής με την οποία απευθύνεται στους επιβάτες της με βάση το φύλο.

Καθώς αναγνωρίζουμε όλο και περισσότερο ότι οι λέξεις έχουν σημασία και με τον όρο γυναικοκτονία να χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα στην Ευρώπη, η ενσυνείδητη χρήση όρων και λέξεων που αφορούν ταυτότητες και φύλα, και μάλιστα σε ένα διεθνές περιβάλλον μεταφορών και ταξιδιών, είναι μια από τις πιο θετικές και φεμινιστικές ειδήσεις της εβδομάδας.

Εδώ μπορείτε να βρειτε το εγχειρίδιο χρήσης ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας, όπως δημοσιεύτηκε το 2018 από το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο. Η χρήση της αντικατοπτρίζει το βαθμό ισότητας σε θεσμούς και τον σεβασμό στην έννοια του φύλου και “είναι πολύ παραπάνω από ζήτημα πολιτικής ορθότητας”, όπως δηλώνεται και στο κείμενο του Κοινοβουλίου.

