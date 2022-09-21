Σημαία από κομμένα μαλλιά – Το Ιράν στην πιο κρίσιμη στιγμή του από το 1979

Πάντα σε στιγμές κρίσης και απόγνωσης η εικόνα θα μιλά πιο δυνατά από τις λέξεις. Η φωτογραφία που σταδιακά αποκτά διαστάσεις viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί απόδειξη γι’ αυτό και πολλοί μπερδεύονται αναφορικά με την προέλευση ή τον δημιουργό της. Και η αλήθεια είναι ότι οι διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται εδώ και μέρες στο Ιράν για τον θάνατο της 22χρονης Mahsa Amini μετά το τραγικό τέλος της, θα έπρεπε να έχουν μια σημαία.

Μια σημαία από κομμένα μαλλιά, αυτά που κόβουν εδώ και μέρες οι Ιρανές και αναρτούν τα βίντεό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαμαρτυρόμενες για τους αυστηρούς “κανόνες χιτζάμπ” της χώρας.

Και κάπως έτσι ένα έργο του 2014 της Edith Dekyndt αποκτά νέα ζωή και γίνεται σύμβολο αντίστασης των γυναικών στο Ιράν, σημαία φτιαγμένη από κομμένα μαλλιά, μια σημαία που ίσως σηματοδοτήσει μία γυναικεία επανάσταση που δεν θα περιοριστεί στην Τεχεράνη, ούτε καν στη χώρα.

Women of Iran-Saghez removed their headscarves in protest against the murder of Mahsa Amini 22 Yr old woman by hijab police and chanting: death to dictator! Removing hijab is a punishable crime in Iran. We call on women and men around the world to show solidarity. #مهسا_امینی pic.twitter.com/ActEYqOr1Q — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 17, 2022

Για τους μη γνωρίζοντες, σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο (σαρία) του Ιράν, που επιβλήθηκε μετά την επανάσταση του 1979, είναι υποχρεωτικό για τις γυναίκες να καλύπτουν τα μαλλιά τους και να φορούν μακριά, φαρδιά ρούχα για να μην διαγράφεται καν η σιλουέτα τους.

Όσες παραβιάζουν το νόμο έχουν αντιμετωπίσει δημόσια επιτίμηση και κάποιες από αυτές έχουν συλληφθεί, ενώ σε άλλες έχουν επιβληθεί πρόστιμα.

Εξηγώντας την κατάσταση που βιώνει μαζί με τις υπόλοιπες γυναίκες του Ιράν, η δημοσιογράφος και ακτιβίστρια από τη χώρα Masih Alinejad δήλωσε ότι αν οι γυναίκες δεν καλύπτουν τα μαλλιά τους, δεν τους επιτρέπεται να πάνε στο σχολείο ή να βρουν δουλειά. «Έχουμε βαρεθεί αυτό το καθεστώς απαρτχάιντ των φύλων», πρόσθεσε.

Και ενώ γυναίκες κόβουν τα μαλλιά τους και καίνε τις μαντήλες τους σε κάτι που σταδιακά μοιάζει να ξεκινάει από το Ιράν και να εξαπλώνεται σαν τη φωτιά και σ’ άλλες ισλαμικές χώρες, δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου The Associated Press, αναφέρει ότι η “αστυνομία ηθικής” στο Ιράν συνέλαβε τη γυναίκα επειδή φορούσε το χιτζάμπ της «πολύ χαλαρά», ενώ αρνείται ότι η Amini έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, επιμένοντας στο σενάριο που θέλει τη νεαρή να πέθανε από ανακοπή.

Την ίδια στιγμή, η βυθισμένη στο πένθος οικογένεια της Amini δήλωσε ότι δεν είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων. Ισχυρίστηκαν μάλιστα ότι δεν τους επέτρεψαν να δουν τη σορό της κόρης τους πριν από την ταφή της.

Γιατί διαμαρτύρονται οι γυναίκες στο Ιράν;

Μαζικές διαμαρτυρίες ξέσπασαν στο Ιράν, μετά την κηδεία της Amini στην κουρδική πόλη Saqez το Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου, και γρήγορα εξαπλώθηκαν σε άλλα μέρη της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Τεχεράνης.

Ορισμένες από τις γυναίκες αγωνίστριες, που βγήκαν στους δρόμους στο Ιράν, έσκισαν το χιτζάμπ τους, στροβιλίζοντάς το επιδεικτικά στον αέρα. Κάποιες άλλες έκοψαν τα μαλλιά της σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Σε αρκετές πόλεις, οι διαδηλωτές κυνηγήθηκαν και ξυλοκοπήθηκαν με ρόπαλα από τις μοτοσικλετιστές Basij, μια παραστρατιωτική δύναμη κυρίως νεαρών εθελοντών.

Πηγή: Firstpost

