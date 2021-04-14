Πρώτη φορά γυναίκα θα διευθύνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters

H Αλεσάντρα Γκαλόνι είναι η γυναίκα που θα αναλάβει τη διεύθυνση του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters στα 170 χρόνια λειτουργίας του. Η 47χρονη δημοσιογράφος είναι Ιταλίδα, μιλά 4 γλώσσες και ειδικεύεται στο πολιτικό και οικονομικό ρεπορτάζ, το οποίο κάλυπτε όταν δούλευε στην Wall Street Journal, ενώ πριν αναλάβει τη θέση αυτή ήταν διευθύντρια σύνταξης στο πρακτορείο, επιβλέποντας δημοσιογράφους σε 200 περιοχές του κόσμου.

So honored to lead the best newsroom in the world! https://t.co/BoaNp7RWkG — alessandra galloni (@aagalloni) April 13, 2021

Η Γκαλόνι θα αντικαταστήσει τον Στίβεν Άντλερ, που συνταξιοδοτείται αυτόν τον μήνα μετά από μια δεκαετία στη θέση του διευθυντή του Reuters. Η Γκαλόνι θεωρείται ικανή και χαρισματική επαγγελματίας, με σπουδές από το Harvard και το London School of Economics και αναλαμβάνει να διευθύνει το πρακτορείο ειδήσεων σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την περιπλοκότητα λειτουργίας του τεράστιου μέσου ενημέρωσης.

Η διευθυντική θέση της Γκαλόνι σε έναν οργανισμό με τέτοιο ανδροκρατούμενο παρελθόν και ιδίως μια τέτοια εποχή είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν λάβουμε υπόψιν ότι, σύμφωνα με έρευνα για τις γυναίκες και τις θέσεις εργασίας σε μέσα ενημέρωσης για το 2020, μόνο το 23% των γυναικών δημοσιογράφων αναλαμβάνει υψηλές διευθυντικές θέσεις στα μέσα ενημέρωσης.

