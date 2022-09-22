Ιράν: Χωρίς social media από χθες – Το παρασκήνιο με το όνομα της Mahsa Amini

Το πρόβλημα με το όνομα της Amini, οι χάκερς και οι εικασίες για τους Anonymous ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι Ιρανοί είδαν την Τετάρτη να διακόπτεται η πρόσβασή τους στο Instagram, μία από τις λίγες δυτικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που είναι ακόμη διαθέσιμες στη χώρα, μετά από ημέρες μαζικών διαδηλώσεων για τον θάνατο της 22χρονης Mahsa Amini, η οποία δολοφονήθηκε από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντήλα της.

Η NetBlocks, μια ομάδα με έδρα το Λονδίνο που παρακολουθεί την πρόσβαση στο διαδίκτυο, ανέφερε εκτεταμένες διακοπές, ενώ μαρτυρίες από το Ιράν κάνουν λόγο για αδυναμία σύνδεσης τόσο σε σημεία ανοιχτού wi-fi όσο και από οικιακές συνδέσεις.

Ανέφεραν επίσης ότι δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp χρησιμοποιώντας ιρανικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, αν και η υπηρεσία ήταν ακόμη διαθέσιμη μέσω Wi-Fi. Η έκταση αυτής της διακοπής δεν ήταν άμεσα σαφής.

Η διακοπή αυτών των υπηρεσιών θα περιόριζε τη δυνατότητα των διαδηλωτών να οργανώνονται και να μοιράζονται πληροφορίες. Και οι δύο υπηρεσίες ανήκουν στη μητρική εταιρεία Meta του Facebook, η οποία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα όταν ζητήθηκε από εκπροσώπους της να σχολιάσουν την εξέλιξη.

Νωρίτερα, την Τετάρτη, ο υπουργός τηλεπικοινωνιών του Ιράν, Ισα Ζαρεπούρ αναφέρθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στο ζήτημα των διακοπών σύνδεσης, λέγοντας ότι ενδέχεται να επιβληθούν ορισμένοι περιορισμοί “λόγω ζητημάτων ασφαλείας”, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Στο μεταξύ, η χώρα έχει ήδη μπλοκάρει το Facebook, το Telegram, το Twitter και το YouTube, παρόλο που κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι διαθέτουν λογαριασμούς στις πλατφόρμες αυτές. Πολλοί Ιρανοί παρακάμπτουν τις απαγορεύσεις χρησιμοποιώντας εικονικά ιδιωτικά δίκτυα, γνωστά ως VPN, και proxy.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, αρκετοί επίσημοι ιστότοποι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του ανώτατου ηγέτη, του προέδρου και της Κεντρικής Τράπεζας, κατέβηκαν τουλάχιστον για λίγο, καθώς χάκερ ισχυρίστηκαν ότι εξαπέλυσαν κυβερνοεπίθεση σε κρατικές υπηρεσίες.

Η κυβερνοεπίθεση ήρθε εν μέσω των πολυημερών διαμαρτυριών εννοείται ότι συνδέεται με το γεγονός της άγριας δολοφονία της 22χρονης ενώ έχει αξία το ότι σημειώθηκε λίγες ώρες προτού ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Οι χάκερς που συνδέονται με το κίνημα των Anonymous δήλωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο και άλλες ιρανικές κρατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης και του γραφείου του προεδρικού εκπροσώπου.

Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας Μοστάφα Καμαριβάφα αρνήθηκε ότι η ίδια η τράπεζα υπέστη χάκινγκ, λέγοντας μόνο ότι ο ιστότοπος ήταν “μη προσβάσιμος” λόγω επίθεσης σε διακομιστή που τον φιλοξενεί, σε σχόλια που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ο δικτυακός τόπος αποκαταστάθηκε αργότερα.

Την ίδια στιγμή το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αναφέρει ότι η αστυνομία των ηθών έχει εντείνει τις επιχειρήσεις της τους τελευταίους μήνες και έχει καταφύγει σε πιο βίαιες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των χαστουκιών σε γυναίκες, του ξυλοδαρμού τους με κλομπ και της βίαιης προσαγωγής τους και μεταφοράς τους με με κρατικά οχήματα της Αστυνομίας Ηθών

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος μίλησε επίσης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τετάρτη, εξέφρασε την υποστήριξή του στους διαδηλωτές, λέγοντας ότι “στεκόμαστε στο πλευρό των γενναίων πολιτών και των γενναίων γυναικών του Ιράν, οι οποίες αυτή τη στιγμή διαδηλώνουν για να διασφαλίσουν τα βασικά τους δικαιώματα”.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε επίσης ανακοίνωση την Τετάρτη, με την οποία ζητούσε να διεξαχθεί έρευνα για τον θάνατο της Amini και να “σεβαστεί το Ιράν το δικαίωμα στην ειρηνική συνάθροιση”.

Ωστόσο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν έκανε καμία αναφορά στις διαδηλώσεις σε συνάντηση που είχε την Τετάρτη με βετεράνους του πολέμου Ιράν-Ιράκ της δεκαετίας του 1980.

Το παρασκήνιο με το όνομα της Mahsa

Τις τελευταίες ώρες, μέσω Twitter και από Ιρανές που έχουν καταφύγει σε χώρες της Ευρώπης γίνεται μία συντονισμένη προσπάθεια να εξηγεί ο λόγος για τον οποίο εμφανίζεται με διπλό όνομα η δολοφονημένη γυναίκα. H Mahsa από κάποιες χρήστριες του Twitter αναφέρεται ως Jina Amini ή Zhina Amini.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, το Mahsa ήταν το όνομα με το οποίο η 22χρονη μπορούσε να κυκλοφορεί στο Ιράν, καθώς το βαφτιστικό της όνομα (Zhina), ένα όνομα δημοφιλές στο Κουρδιστάν, το οποίο ωστόσο πρόδιδε την καταγωγή της και μπορούσε να της δημιουργήσει προβλήματα.

