Ιράν: Ακόμα μία γυναίκα πέφτει νεκρή και γίνεται σύμβολο της αντίστασης

Η 20χρονη Hadis Najafi και η viral χειρονομία της λίγο πριν εκτελεστεί από άντρες του καθεστώτος ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Hadis Najafi, μια 20χρονη γυναίκα που πυροβολήθηκε εν ψυχρώ από τις δυνάμεις ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος, έχει γίνει σύμβολο της τραγωδίας, της έκρηξης οργής και της πολυήμερης επανάστασης των γυναικών που κατεβαίνουν σε πανεθνικές διαδηλώσεις στο Ιράν από τις 16 Σεπτεμβρίου.

Η δημοσιογράφος και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών Μασίχ Αλινετζάντ ανακοίνωσε τον θάνατό της σήμερα, δημοσιεύοντας το όνομά της και ένα βίντεο μαζί με τις λεπτομέρειες του θανάτου της νεαρής γυναίκας. Όπως έγινε γνωστό την πυροβόλησαν έξι φορές, ενώ σε βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου φαίνεται να πιάνει τα μαλλιά της σε κότσο και να μπαίνει με θάρρος στη μέση μιας διαδήλωσης στο Καράτζ.

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces.

Be our voice.#مهسا_امینیpic.twitter.com/NnJX6kufNW — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 25, 2022

Οι εικόνες και το βίντεο της Hadis κοινοποιήθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης, υπέστη τραύματα στην κοιλιά, τον λαιμό, την καρδιά και το χέρι στις 21 Σεπτεμβρίου. Μετά την επίθεση των δυνάμεων ασφαλείας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ghaem, όπου αργότερα πέθανε.

“Ήταν μόλις 20 ετών”, δήλωσε η αδελφή της Hadis στην Alinejad. “Η καρδιά της είχε ραγίσει για την Mahsa Amini. Είπε ότι δεν θα έμενε σιωπηλή. Τη σκότωσαν με έξι σφαίρες”.

Σχεδόν 200 μίλια μακριά, στο Rasht, έγινε γνωστό ότι ένας φοιτητής αρχαιολογίας που συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων δεν είχε πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη αφού δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στη φυλακή Lakan στο Sabze Meydan, στο Rasht.

Η οικογένεια του Alireza Ghamgosar, ο οποίος σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Kashan, λέει ότι τώρα νοσηλεύεται σε κλινική. Όπως αναφέρουν, ο Ghamgasar τους είπε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης στις 25 Σεπτεμβρίου ότι μαχαιρώθηκε στην πλάτη μετά την κράτησή του στις 21 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση ή για το ποιος τον μαχαίρωσε.

Τα επίσημα μέσα ενημέρωσης στο Ιράν ανέφεραν ότι 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων, αλλά μη ιρανικά μέσα ενημέρωσης και άλλες ανεπίσημες αναφορές επιμένουν ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος, με κάποια από τα ρεπορτάζ να κάνουν λόγο ακόμα και για 130 νεκρούς.

Με στοιχεία από iranwire.com

Ακολουθήστε την Α,ΜΠΑ; στο Google News