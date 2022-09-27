Hadis, Hananeh, Ghazaleh: Οι τρεις νεκρές της ιρανικής επανάστασης

Μετά τον άγριο θάνατο της Mahsa Amini τρεις γυναίκες ρίχτηκαν με θάρρος στους αγώνες και έγιναν σύμβολα αντίστασης ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μέσα σε δέκα ημέρες, οι διαδηλώσεις κατά της “αστυνομίας ηθών” στο Ιράν μέτρησαν δεκάδες νεκρούς. Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights επισήμως μιλάμε για 60 νεκρούς, αλλά τα ανεπίσημα στοιχεία κάνουν λόγο για διπλάσιο αριθμό.

Μεταξύ αυτών των θυμάτων είναι πολλές νεαρές γυναίκες, τα πρόσωπα των οποίων έχουν γίνει σύμβολα αντίστασης, μιας αντίστασης που ξεκίνησε με τον άγριο θάνατο της Mahsa Amini.

Η Hadis Nafaji, μια 20χρονη Ιρανή, έπεσε νεκρή από έξι σφαίρες που έριξαν οι δυνάμεις ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας ενώ διαδήλωνε στο Karaj, 30 χλμ. δυτικά της πρωτεύουσας Τεχεράνης.

Ένα βίντεό της που δημοσιεύτηκε λίγες ώρες πριν από το θάνατό της έγινε γρήγορα viral. Σε αυτό φαίνεται από πίσω να δένει τα μαλλιά της μπροστά στην αστυνομία πριν συμμετάσχει σε μια από τις διαδηλώσεις που συγκλονίζουν τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

“Πόσες σφαίρες χρειαζόσασταν για να σκοτώσετε ένα κορίτσι που ζύγιζε μόνο 40 κιλά;

“Εσείς οι μπάσταρδοι την πυροβολήσατε στην καρδιά. Γιατί την πυροβόλησες στο λαιμό, το χέρι και το μέτωπο; Πόσες σφαίρες χρειαζόσασταν για να σκοτώσετε ένα κορίτσι που ζύγιζε μόνο 40 κιλά;”, ανέφερε η αδελφή της Hadis Nafaji σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Instagram.

Την ίδια στιγμή, στο φως της δημοσιότητας έχει έρθει και η δολοφονία της 23χρονης Hananeh Kian, η οποία πυροβολήθηκε από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πριν από δύο μέρες, ενώ διαμαρτυρόταν για τη δολοφονία της Mahsa Amini και ζητούσε να σταματήσει η βίαιη επιβολή της μαντίλας στις γυναίκες του Ιράν.

Η Kian ήταν από το Noshahr του Ιράν, όπου πριν από δύο ημέρες τρεις άλλοι διαδηλωτές σκοτώθηκαν από το καθεστώς. Όπως έγινε γνωστό επρόκειτο να παντρευτεί τον επόμενο μήνα.

Ως δολοφονημένη από το καθεστώς αναφέρεται και η 32χρονη Ghazaleh Chelavi, η οποία επίσης συμμετείχε σε διαδηλώσεις για την Mahsa Amini, τη στιγμή που οι Ιρανές ακτιβίστριες αντιμετωπίζουν παρενοχλήσεις τόσο στο διαδίκτυο όσο και προσωπικά. Οι λογαριασμοί τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από εκφοβισμούς και απειλές, ενώ κάποιες συλλαμβάνονται, ανακρίνονται με βίαιες πρακτικές και καταλήγουν στη φυλακή ή δολοφονούνται.

Με στοιχεία από The Times, NiceMatin.com, Radio France

