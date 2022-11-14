Εμετική δήλωση Χαϊκάλη για τη φρίκη των παιδοβιασμών και τον Ηλία Μίχο

Πώς είναι δυνατόν να δίνεται βήμα για να παίξει βίντεο με τον ηθοποιό και νυν αστρολόγο να μιλά για τον… αστρολογικό χάρτη του ατόμου που εμπλέκεται σε ένα από μία από τις φρικτότερες υποθέσεις παιδοβιασμών στη χώρα;! ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«Ο Ηλίας Μίχος είναι ένας άνθρωπος που αυτή την περίοδο θέλει πολύ σεξ, Για όλο αυτό που συνέβη φταίει ο Κρόνος. Μάλιστα, όπως θα δείτε στο μέλλον θα πέσει στα μαλακά». Τάδε έφη ο πρώην ηθοποιός και νυν αστρολόγος Παύλος Χαϊκάλης, ο οποίος προχώρησε σε αυτή την αδιανόητη δήλωση στο πλαίσιο της εκπομπής “Το πρωινό”.

Από πού να το πιάσει κανείς και να μην εξοργιστεί: από το γεγονός ότι ο -αστρολόγος- πλέον Χαϊκάλης φαίνεται σε βίντεο να αναλύει τον αστρολογικό χάρτη του Ηλία Μίχου, ενός ανθρώπου που εμπλέκεται στο δεύτερο μεγαλύτερο σκάνδαλο παιδοβιασμών στη χώρα;

Από τον ζόφο που κρύβει η ίδια δήλωσή του περί “σεξ”, τη στιγμή που καθημερινά έρχονται στη δημοσιότητα ονόματα ανθρώπων που πλήρωναν για να βιάσουν ένα 12χρονο παιδί; Από το γιατί έπρεπε να φιλοξενηθεί ένα τέτοιο απόσπασμα και μία τέτοια εμετική δήλωση σε μία πρωινή εκπομπή;

Το δε ξέσπασμα του παρουσιαστή, Γιώργου Λιάγκα -«Ρε Παύλο, ρε Παύλο ειλικρινά σε αγαπώ και σε θεωρώ έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς. Αλλά ήμαρτον. Δεν μπoρεί να λες αυτά τα πράγματα για έναν άνθρωπο που έχει κάνει τέτοια αίσχη, για ένα τέρας»- δεν απαλλάσσει από καμία ευθύνη τους συντελεστές της εκπομπής, γιατί απλώς είναι αδύνατον να μην είχε ενημερωθεί τόσο για τις δηλώσεις Χαϊκάλη όσο και για το περιεχόμενο του βίντεο με τον αστρολογικό χάρτη και τις άλλες φρικαλεότητες που μεταδόθηκαν.

Και φυσικά, όλα αυτά, σε μία χρονική συγκυρία που η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, με άτομα της λίστας των 213 να οδηγούνται σε καθημερινή βάση στη φυλακή και νέες αποκαλύψεις να έρχονται στο προσκήνιο για την waiting list παιδοβιαστών στην υπόθεση του Κολωνού.

